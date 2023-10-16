وزيرة إسبانية تطلب إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

وطن – ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية اقترحت إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في غزة.

ووفقا لما نقلته “الأناضول” عن صحيفة “إل موندو الإسبانية”، فإن إيوني بيلارا شاركت مقطع فيديو تتهم فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بـ”التواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل”.

ودعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات لإدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأعربت عن أسفها لـ “الإبادة الجماعية المخطط لها” المستمرة في قطاع غزة.

استمرار العدوان لليوم العاشر على التوالي

وبعد عشرة أيام من الصراع مع المقاومة الفلسطينية، استمر العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، مما أدى إلى تهجير أكثر من مليون شخص – أي ما يقرب من نصف إجمالي سكان غزة.

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وتشهد غزة أزمة إنسانية حادة مع انقطاع الكهرباء، كما أن المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية تنفد، مع فرار المدنيين إلى الجنوب بعد تحذير إسرائيلي بإخلاء المناطق الشمالية.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد عملية طوفان الأقصى والتي تمثلت في هجوم مفاجئ متعدد الجوانب من قبل كتائب القسام شمل إطلاق وابل من الصواريخ والتسلل إلى داخل إسرائيل عبر البر والبحر والجو.

وأكدت كتائب القسام على أن هذا الهجوم جاء ردا على اقتحام المسجد الأقصى وعربدة المستوطنين.

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة، أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 2750، بينهم 750 طفلا، وإصابة أكثر من ٩٧٠٠ آخرين.