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    إسرائيل تطلق عملية السيوف الحديدية ضد طوفان الأقصى وعشرات الطائرات تغير على غزة

    نتياهو أعلن أن إسرائيل في حالة حرب ويتوعد حماس "بدفع الثمن"
    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات3 دقائق
    إسرائيل تطلق عملية السيوف الحديدية ضد طوفان الأقصى وعشرات الطائرات تغير على غزة
    أثار سقوط صواريخ المقاومة على مستوطنات إسرائيلية ضمن عملية طوفان الأقصى

    وطن – أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إطلاق إسرائيل عملية “السيوف الحديدية”، ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة صباح السبت، وتمكنت من خلالها اجتياح مستوطنات غلاف قطاع غزة وقتل وأسر عشرات الجنود والمستوطنين.

    وقال “أدرعي” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة “X” (تويتر سابقا) إن حركة “حماس بدأت بهجوم ضد “إسرائيل” منذ ساعات الصباح. موضحا أنه تم اطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ، اضافة الى عمليات تسلل الى بعض المناطق والبلدات.

    وأضاف أنه تم “تم استدعاء قوات كبيرة الى منطقة الجنوب والاعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم”. وكذلك الاعلان عن تجنيد عشرات الالاف من جنود الاحتياط للمشاركة في العملية.

    كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن بدء عشرات الطائرات بشن غارات على عدة منطق في قطاع غزة لاستهداف أهداف تابعة لحركة حماس.

    نتنياهو يتوعد: “اسرائيل في حالة حرب”

    من جانبه، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأول بيان علني له حول الهجوم الضخم الذي نفذته حركة حماس وحمل اسم طوفان الأقصى، قائلا إن “البلاد في حالة حرب”.

    وذكر نتنياهو حسبما رصدته وطن: “أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب وسوف ننتصر.”

    وأضاف أول بيان علني له بعد حوالي خمس ساعات من بدء الهجوم الذي شنته الحركة في غزة، “سيدفع العدو ثمنا لم يعرفه من قبل”.

    وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها، وقال -في رسالة صوتية- إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة استهدفت إسرائيل.

    في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه “لا يمكن حصر” أعداد القتلى والجرحى والأسرى حتى الآن، مع استمرار هجوم المقاومة.

    ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يقدر أن المسلحين الفلسطينيين ينشطون في منطقة محيط غزة بالكامل.

    بينما قالت صحيفة “هآرتس” إن حركة حماس خططت للعملية منذ أشهر وحققت نجاحا باهرا. وإن الجيش أمام فشل لا يمكن وصفه.

    حزب الله يشيد بالعملية

    يأتي هذا فيما أشاد حزب الله اللبناني بعملية حماس الواسعة ضد إسرائيل. موضحا بأنها رسالة إلى الدول العربية التي تطبيع مع إسرائيل، بحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” حول عملية “السيوف الحديدية”.

    وقال حزب الله في بيان له أنه على اتصال مباشر مع قيادة حماس في غزة وخارجها.

    ودعا  الشعوب العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم إلى إعلان دعمها لحماس والشعب الفلسطيني.

    وأضاف أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد للمواجهة “العدوان” الإسرائيلي.

    وأوضح الحزب أن عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حماس ضد إسرائيل هي رسالة إلى المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي. ولا سيما الدول الساعية للتطبيع مع إسرائيل.

    وداعا حزب الله الحكومة الإسرائيلية إلى تعلم “الدروس المهمة” التي علمتها “المقاومة الفلسطينية”.

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