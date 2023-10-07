إسرائيل تطلق عملية السيوف الحديدية ضد طوفان الأقصى وعشرات الطائرات تغير على غزة

وطن – أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إطلاق إسرائيل عملية “السيوف الحديدية”، ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة صباح السبت، وتمكنت من خلالها اجتياح مستوطنات غلاف قطاع غزة وقتل وأسر عشرات الجنود والمستوطنين.

وقال “أدرعي” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة “X” (تويتر سابقا) إن حركة “حماس بدأت بهجوم ضد “إسرائيل” منذ ساعات الصباح. موضحا أنه تم اطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ، اضافة الى عمليات تسلل الى بعض المناطق والبلدات.

وأضاف أنه تم “تم استدعاء قوات كبيرة الى منطقة الجنوب والاعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم”. وكذلك الاعلان عن تجنيد عشرات الالاف من جنود الاحتياط للمشاركة في العملية.

#السيوف_الحديدية

حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم اطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل بالاضافة الى عمليات تسلل الى بعض المناطق والبلدات. تم استدعاء قوات كبيرة الى منطقة الجنوب والاعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم. الاعلان عن تجنيد… pic.twitter.com/sh6ZUGUHFk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2023

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن بدء عشرات الطائرات بشن غارات على عدة منطق في قطاع غزة لاستهداف أهداف تابعة لحركة حماس.

نتنياهو يتوعد: “اسرائيل في حالة حرب”

من جانبه، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأول بيان علني له حول الهجوم الضخم الذي نفذته حركة حماس وحمل اسم طوفان الأقصى، قائلا إن “البلاد في حالة حرب”.

📸صور جديدة .. جنود إسرائيليون قتلى بعد اقتحام مواقع عسكرية داخل الاراضي المحتلة ضمن عملية #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/Cxtvd4RVBg — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

وذكر نتنياهو حسبما رصدته وطن: “أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب وسوف ننتصر.”

وأضاف أول بيان علني له بعد حوالي خمس ساعات من بدء الهجوم الذي شنته الحركة في غزة، “سيدفع العدو ثمنا لم يعرفه من قبل”.

📸مشاهد جديدة لحظة أسر مقاتلي كتائب القسام مجموعة من جنود الاحتلال خلال معركة #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/YtAsxlaYsz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها، وقال -في رسالة صوتية- إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة استهدفت إسرائيل.

في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه “لا يمكن حصر” أعداد القتلى والجرحى والأسرى حتى الآن، مع استمرار هجوم المقاومة.

📷صور لعدد من جنود جيش الاحتلال الذين وقعوا في قبضة كتائب القسام خلال معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/9b6VU5S8CO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يقدر أن المسلحين الفلسطينيين ينشطون في منطقة محيط غزة بالكامل.

📸مشاهد حية لتفجير واجتياز السياج الزائل شرق خانيونس وأسر عدد من الجنود الاسرائيليين من داخل دباباتهم ضمن معركة #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/0KljeKrb5b — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

بينما قالت صحيفة “هآرتس” إن حركة حماس خططت للعملية منذ أشهر وحققت نجاحا باهرا. وإن الجيش أمام فشل لا يمكن وصفه.

حزب الله يشيد بالعملية

يأتي هذا فيما أشاد حزب الله اللبناني بعملية حماس الواسعة ضد إسرائيل. موضحا بأنها رسالة إلى الدول العربية التي تطبيع مع إسرائيل، بحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” حول عملية “السيوف الحديدية”.

وقال حزب الله في بيان له أنه على اتصال مباشر مع قيادة حماس في غزة وخارجها.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم إلى إعلان دعمها لحماس والشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد للمواجهة “العدوان” الإسرائيلي.

وأوضح الحزب أن عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حماس ضد إسرائيل هي رسالة إلى المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي. ولا سيما الدول الساعية للتطبيع مع إسرائيل.

وداعا حزب الله الحكومة الإسرائيلية إلى تعلم “الدروس المهمة” التي علمتها “المقاومة الفلسطينية”.