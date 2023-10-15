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    الجيش المصري يبني جدارا أسمنتيا على الحدود الساحلية مع قطاع غزة (شاهد)

    معبر رفح كان قد تعرض للقصف من قبل طائرات إسرائيلية، الثلاثاء، لمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة
    باسل سيدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    نشرت مؤسسة حقوقية مصرية صورا خاصة حصلت عليها أظهرت قيام الجيش المصري، ببناء جدار أسمنتي على الحدود الساحلية مع قطاع غزة.
    معبر رفح الفلسطيني

    وطن – نشرت مؤسسة حقوقية مصرية صورا خاصة حصلت عليها أظهرت قيام الجيش المصري، ببناء جدار أسمنتي على الحدود الساحلية مع قطاع غزة.

    “مؤسسة سيناء” حصلت على صورة حصرية، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس” تظهر قيام قوات الجيش المصري، بإنشاء جدار أسمنتي على الحدود الساحلية مع قطاع غزة شرق مدينة رفح الحدودية.

    وأوضحت المؤسسة الحقوقية في تعليقها أن هذا يأتي هذا ضمن عمليات تأمين الحدود المصرية مع القطاع.

    وفي سياق آخر حصل مختبر التحقيقات الرقمية بمؤسسة سيناء، على صور أقمار صناعية من Airbus بتاريخ، 13 أكتوبر 2023، تظهر وجود تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للجيش المصري علي بعد نحو 3.5 كم من معبر رفح.

    ويظهر في الصورة وجود أكثر من ٢٠ عربة ونحو ٦ دبابات متمركزة علي الطريق الرئيسي المؤدي للمعبر.

    الجيش المصري يبني جدارا أسمنتيا على الحدود الساحلية مع قطاع غزة (شاهد)
    الحدود المصرية الفلسطينية

    وأظهرت صورة أخرى مواقع استهداف الجانب الإسرائيلي لمعبر رفح البري.

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    وتظهر الصورة وجود آثار لأربعة صواريخ بالقرب من البوابة، يبعد أقربهم عن البوابة المصرية نحو 20 مترا فقط.

    كما تظهر الصورة تعرض المعبرين في الجانب الفلسطيني والمصري لبعض الأضرار.

    وكان معبر رفح تعرض لقصف إسرائيلي من طرفه الفلسطيني، الثلاثاء، ضمن خطة إسرائيل لقطع الإمدادات والمساعدات عن قطاع غزة، مما عطل حركة السير به.

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