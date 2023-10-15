الجيش المصري يبني جدارا أسمنتيا على الحدود الساحلية مع قطاع غزة (شاهد)

وطن – نشرت مؤسسة حقوقية مصرية صورا خاصة حصلت عليها أظهرت قيام الجيش المصري، ببناء جدار أسمنتي على الحدود الساحلية مع قطاع غزة.

“مؤسسة سيناء” حصلت على صورة حصرية، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس” تظهر قيام قوات الجيش المصري، بإنشاء جدار أسمنتي على الحدود الساحلية مع قطاع غزة شرق مدينة رفح الحدودية.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية في تعليقها أن هذا يأتي هذا ضمن عمليات تأمين الحدود المصرية مع القطاع.

عاجل: حصلت مؤسسة سيناء على صورة حصرية تظهر قيام قوات الجيش، بإنشاء جدار أسمنتي على الحدود الساحلية مع قطاع غزة شرق مدينة رفح الحدودية، ويأتي هذا ضمن عمليات تأمين الحدود المصرية مع القطاع.#سيناء #رفح #مصر #غزة #معبر_رفح pic.twitter.com/zZbCjGxeOe — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 15, 2023

وفي سياق آخر حصل مختبر التحقيقات الرقمية بمؤسسة سيناء، على صور أقمار صناعية من Airbus بتاريخ، 13 أكتوبر 2023، تظهر وجود تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للجيش المصري علي بعد نحو 3.5 كم من معبر رفح.

حصل مختبر التحقيقات الرقمية بمؤسسة سيناء على صور أقمار صناعية من Airbus بتاريخ 13 اكتوبر 2023 تظهر وجود تعزيزات عسكرية كبيرة تابعه للجيش المصري علي بعد نحو 3.5 كم من معبر رفح.

يظهر في الصورة وجود اكثر من ٢٠ عربة ونحو ٦ دبابات متمركزة علي الطريق الرئيسي المؤدي للمعبر. pic.twitter.com/Xx6z26eCDa — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 15, 2023

ويظهر في الصورة وجود أكثر من ٢٠ عربة ونحو ٦ دبابات متمركزة علي الطريق الرئيسي المؤدي للمعبر.

وأظهرت صورة أخرى مواقع استهداف الجانب الإسرائيلي لمعبر رفح البري.

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وتظهر الصورة وجود آثار لأربعة صواريخ بالقرب من البوابة، يبعد أقربهم عن البوابة المصرية نحو 20 مترا فقط.

كما تظهر الصورة تعرض المعبرين في الجانب الفلسطيني والمصري لبعض الأضرار.

كما اظهرت صورة أخرى مواقع استهداف الجانب الاسرائيلي لمعبر رفح البري. تظهر الصورة وجود آثار لاربعة صواريخ بالقرب من البوابة، يبعد اقربهم عن البوابة المصرية نحو 20 مترا فقط. كما تظهر الصورة تعرض المعبرين في الجانب الفلسطيني و المصري لبعض الأضرار. pic.twitter.com/GAQEYGApy6 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 15, 2023

وكان معبر رفح تعرض لقصف إسرائيلي من طرفه الفلسطيني، الثلاثاء، ضمن خطة إسرائيل لقطع الإمدادات والمساعدات عن قطاع غزة، مما عطل حركة السير به.