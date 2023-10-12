مصر تغلق باب إنشاء ممرات آمنة للخروج من غزة وتكشف السبيل الوحيد للحل

وطن- رفضت مصر، مقترحات لإنشاء ممرات آمنة للخروج من غزة، وذلك بعدما حذرت من مخطط يستهدف إخلاء القطاع من سكانه.

ففي أعقاب إجراء مصر محادثات مكثفة مع إسرائيل والولايات المتحدة للسماح بإيصال المساعدات والوقود عبر معبر رفح، فقد رفضت القاهرة مقترحات إنشاء ممرات للخروج من غزة.

وتقول القاهرة، إن نزوح الفلسطينيين من القطاع سيكون له عواقب وخيمة على القضية الفلسطينية.

في غضون ذلك، صرح مسؤول مصري رفيع المستوى في وقت مبكر من الخميس، بأن الحكومة المصرية رفضت أي اقتراح لإنشاء ممرات للخروج من غزة للفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي على غزة.

وكان المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بإحاطة وسائل الإعلام، يرد على المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الذي قال إن إدارة جو بايدن تجري محادثات نشطة لتحقيق خروج آمن للمدنيين من غزة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وكان جون كيربي، قد تحدث العمل مع مصر على فتح ممرات آمنة في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

وذكرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في مصر، أن الحرب الإسرائيلية على غزة هي جزء من مخطط لإخلاء القطاع.

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رؤية القاهرة لحل الأزمة

وتصر القاهرة، وهي وسيط متكرر بين الفلسطينيين إسرائيل، دائمًا على أن يقوم الجانبان بحل النزاعات داخل حدودهما، قائلة إن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين من خلاله تأمين حقهم في إقامة دولة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع إسرائيل ومصر حول فكرة ممر آمن للمدنيين من غزة.

في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يجب السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه، إلى غزة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: “نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق الآن”، شاكرًا مصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحًا للمساعدات الحيوية.

جهود مصرية مكثفة

وتكثف مصر جهودها لاحتواء الوضع في غزة. وبحسب المصادر الأمنية المصرية، فإن المحادثات بين مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا ناقشت فكرة إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية في ظل وقف إطلاق نار محدود جغرافيا.

والمعبر، وهو نقطة الخروج الرئيسية من غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، مغلق منذ يوم الثلاثاء بعد القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني، بحسب مسؤولين في غزة ومصادر مصرية.