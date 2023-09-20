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    محمد بن سلمان يزيح جبل الجليد ويعترف: نقترب يومياً من التطبيع مع إسرائيل! (شاهد)

    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:تعليقان3 دقائق1 زيارة
    محمد بن سلمان: التطبيع مع إسرائيل يقترب كل يوم أكثر
    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    وطن – تأكيدا على جميع التسريبات السابقة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أمريكية إن بلاده تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، محذرا أيضا من أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي “علينا أن نحصل على واحد”.

    وقال محمد بن سلمان في لقائه مع شبكة “فوكس نيوز” الذي أذيع فجر الخميس،، عندما طُلب منه وصف المحادثات التي تهدف إلى توصل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، إلى اتفاق تاريخي لفتح العلاقات الدبلوماسية: “كل يوم نقترب أكثر”.

    وأضاف ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، عندما سئل عما يتطلبه الأمر للتوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية واسرائيل: “بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحن بحاجة إلى حل هذا الجزء. ولدينا استراتيجية مفاوضات جيدة حتى الآن.”

    محمد بن سلمان: التطبيع مع إسرائيل يقترب كل يوم أكثر

    وقال متحدثا باللغة الانجليزية “علينا أن نرى إلى أين نتجه. نأمل أن نصل إلى مكان يسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط.”

    حصول السعودية على السلاح النووي

    كما أعرب محمد بن سلمان عن قلقه بشأن احتمال حصول إيران، الخصم المشترك للسعودية وإسرائيل والتي تريد الولايات المتحدة احتواؤها، على سلاح نووي .

    وقال “هذه خطوة سيئة. إذا استخدمته، يجب أن تخوض معركة كبيرة مع بقية العالم.”

    وردا على سؤال عما سيحدث إذا حصلت إيران على قنبلة نووية، قال محمد بن سلمان: “إذا حصلوا على واحدة، علينا أن نحصل عليها، لأسباب أمنية وتوازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك”.

    أعرب محمد بن سلمان عن قلقه بشأن احتمال حصول إيران على سلاح نووي
    أعرب محمد بن سلمان عن قلقه بشأن احتمال حصول إيران على سلاح نووي

    “غصن زيتون”

    ورغم تحذيره له، قدم محمد بن سلمان غصن زيتون لإيران قائلا إن البلدين حققا “بداية جيدة“. وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه البداية.

    وفي مواجهة انتقادات من الولايات المتحدة، دافع ولي العهد، الذي تعد بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم، عن قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط، قائلاً إنه يعتمد على استقرار السوق وليس المقصود منه مساعدة روسيا المعتمدة على الطاقة في حربها في أوكرانيا.

    الموقف من غزو أوكرانيا

    وعندما سئل محمد بن سلمان عن الحملة العسكرية الروسية، قال إن غزو دولة أخرى كان “سيئا حقا” لكنه بدا متمسكا بموقفه المتمثل في عدم الانحياز إلى أي طرف في الحرب.

    وردا على سؤال حول مقتل خاشقجي، قال محمد بن سلمان إنه يعمل على إصلاح النظام الأمني في المملكة للتأكد من عدم تكرار هذا النوع من “الخطأ” مرة أخرى.

    لقاء بين بايدن ونتنياهو ركز على تطبيع العلاقات بين السعودية واسرائيل

    وجاء بث تعليقات ولي العهد المسجلة مسبقًا في نفس اليوم الذي عقد فيه اجتماع طال انتظاره بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تعهدا بالعمل معًا نحو التطبيع الإسرائيلي السعودي، الأمر الذي يمكن أن يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، على حد قولهم.

    لقاء نتنياهو بايدن
    لقاء نتنياهو بايدن

    وقال نتنياهو موجها حديثه لبايدن : “أعتقد أنه تحت قيادتك، سيدي الرئيس. يمكننا تحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية”. وفقاً لما نقلته “رويترز

    وأضاف: “إن مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا أولا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق المصالحة بين العالم الإسلامي والدولة اليهودية ودفع السلام الحقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين“. مشددا على إنهما يمكنهما العمل معًا لصنع التاريخ.

    من جانبه، كرر جو بايدن مع نتنياهو كلمة “معا”. في إشارة إلى التزامه بجهود التطبيع، التي قال إنها لم تكن واردة قبل سنوات.

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    سالم حنفي

    -سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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    تعليقان

    1. دير الزور on

      الشي المحزن بالموضوع ربط التطبيع بحصول الفلسطينيين على حقوقهم ودولتهم وهم لايستحقون كل ذلك

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    2. باي ياي on

      سالم حنفي انت ليش ضد تطبيع السعودية اذا كان من صالحكم كفلسطينيين ذلك
      حيث تطالب السعودية بشروط للتطبيع باعطاء الفلسطينيين دوله واعادة اللاجئين
      بينما اهلك الفلسطينيين من جماعة قتح طبعوا مقابل امتيازات شخصيه وبطاقات دخول لاسرائيل للعلاج والتجارة والتنسيق الامني لانها المقاومة وتجنيس فلسطينيي 84 وتوظيفهم بالجيش الاسرائيلي المحتل

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