مصدر أمني يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني ويكشف دور سلطنة عُمان فيه!

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وطن- كشفت صحيفة “إيلاف” السعودية المقربة من دوائر صنع القرار، عن قرب التوصل لاتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة سلطنة عمان.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤول أمني كبير لم تحدّد جنسيته، أن وفداً أمريكياً رفيع المستوى التقى بوفد إيراني في سلطنة عمان قبل أيام، لاستكمال التفاصيل حول الاتفاق.

وأكد المسؤول الأمني الكبير، أن المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران حول التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني لم تتوقف يوماً، موضحاً أن التسريبات التي تمت إثارتها مؤخراً حول اقتراب طهران من تصنيع 7 قنابل نووية ليست إلا إشاعة من إخافة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل للدفع إلى التوصل إلى اتفاق.

بنود الاتفاق

وكشف المسؤول الأمني أن الاتفاق الوشيك المتوقّع الوصول إليه قريباً جداً، يتضمن تنفيذ غالبية الشروط الإيرانية، حيث ينص على “إلغاء كل العقوبات عن إيران بشكلٍ فوري، وتحويل الأموال المجمّدة من بنوك العالم والسماح لها بتصدير النفط الخام بشكل حر”.

الالتزامات الإيرانية

وفيما يتعلق بالالتزامات الإيرانية، فإن الاتفاق ينصّ على أن تتوقف طهران عن تخصيب اليورانيوم وتوقف البرنامج النووي، بالإضافة الى انسحاب تدريجي من سوريا واليمن وتخفيف التوترات في المنطقة، وتسهيل الملاحة في الخليج”.

ترويج وتضخيم إشاعات حول قرب إيران من صناعة قنبلة نووية

وكانت الصحف الأمريكية والغربية قد نشرت العديد من التقارير والأخبار مؤخراً تستند إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والذي تحدث عن تخصيب إيران لليورانيوم بشكل كبير وتحتاج إلى وقت قصير لتركيب قنبلة نووية واحدة أو اثنتين.

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وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الأمني الكبير أن تكثيف الصحف الغربية في نشر مثل هذه التقارير النشر جاء بتوجيه أمريكي من أجل تهيئة الرأي العام للوصول إلى اتفاق.

الصواريخ والمسيّرات

وبحسب المصدر، لم تأتِ بنود الاتفاق الوشيك على عن تطوير الصواريخ الإيرانية الباليستية، ولم تقترب من قضية تزويد روسيا بالمسيّرات الانتحارية والأسلحة.

وساطة عمانية بين إيران وبلجيكا والنمسا

وفيما يبدو تمهيداً للإعلان عن الاتفاق بعد تسوية جميع القضايا الثانوية العالقة بن إيران والغرب، أعلنت سلطنة عمان قبل أيام عن نجاح وساطتها بين إيران وبلجيكا لحل قضية المواطنين المحتجزين في كلا البلدين.

كما أعلنت الخارجية العمانية، أمس الجمعة، عن نجاح مساعيها بين إيران والنمسا بتسهيل عملية استلام مواطنين نمساويين اثنين ومواطن دنماركي ونقلهم من طهران إلى مسقط عبر طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني تمهيداً لعودتهما إلى بلدانهما.