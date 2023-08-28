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ظهور لافت لابن إيلون ماسك صاحب أغرب اسم في العالم داخل مقر “X”

شارك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك الصورة قبل أيام وشاهدها للآن أكثر من 80 مليون مستخدم لموقع إكس ـ تويتر سابقا ـ

كتب فهمي الورغمي
ظهور لافت لابن إيلون ماسك صاحب أغرب اسم في العالم داخل مقر
ابن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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وطن- نشر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، صورة جديدة لابنه صاحب الاسم الغريب “X AE A-XII” وهو يقف أمام شعار عملاق لشركة “إكس”، التي كانت حتّى وقت قريب “تويتر”.

تظهر الصورة المنشورة على موقع “إكس” قبل أيام، ابن رجل الأعمال ذي الأصول الجنوب الأفريقية مرتدياً قميصًا أبيض مع بنطال كاكي بطول الركبة.

وشوهد ابن إيلون ماسك، أيضًا وهو يحمل كوبًا في يده بينما ينظر إلى الكاميرا بابتسامة عريضة على وجهه.

ابن إيلون ماسك وصورة مع الشعار الجديد

شارك الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX الصورة، يوم 25 من الشهر الجاري، وقد جذبت بالفعل انتباه الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحصدت الصورة -حتى الآن- أكثر من 80 مليون مشاهدة وأكثر من مليون علامة إعجاب، ناهيك عمّا يزيد عن 50 ألف إعادة مشاركة.

كما حظي المنشور بالعديد من التعليقات من المستخدمين الذين عبروا عن عشقهم للطفل.

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وكتب أحد المستخدمين: “Lil X بجانب X! هذا رائع”. وعلق آخر قائلاً: “جميل”.

وقال آخر: “الطفل X يُشعل الأجواء”. وأضاف آخر “يا لها صورة لطيفة”.

ابن إيلون ماسك
ابن إيلون ماسك مع الشعار الجديد

ماسك مولع بإنجاب الأطفال

في وقت سابق من هذا الشهر، شارك ماسك صورة أخرى مع ابنه X، والتي التقطت اللحظة المثالية للأب والابن. وأظهرت الصورة الملياردير الأمريكي وهو يشارك لحظة مرحة ورائعة مع الطفل الصغير.

وكتب في التعليق على منشوره: “أمارس فنون الدفاع عن النفس مع شريكي في السجال”.

وُلد X AE A-XII في عام 2020 وهو الطفل الأول لإيلون ماسك من الموسيقية الكندية غرايمز. وفي عام 2022، استقبل الزوجان السابقان أيضًا طفلتهما الثانية عن طريق أم بديلة، وهي ابنة تدعى Exa Dark Siderael Musk.

كان الزوجان يشاركان في رعاية أطفالهما بعد الانفصال في سبتمبر 2021. وكانا على علاقة منذ عام 2018.

وفي الوقت نفسه، رحب إيلون ماسك أيضًا بتوأم من شيفون زيليس في نوفمبر 2021، أي قبل شهر واحد من طفله الثاني من غرايمز.

ولدى الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX أيضًا خمسة أطفال – غريفين وفيفيان وكاي وساكسون وداميان – من الكاتبة الكندية جوستين ويلسون.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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