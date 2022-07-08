الرئيسيةحياتنامن هي شيفون زيليس التي أنجب منها إيلون ماسك توأم؟! (صور)
حياتنا

من هي شيفون زيليس التي أنجب منها إيلون ماسك توأم؟! (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
من هي شيفون زيليس التي أنجب منها إيلون ماسك توأممن هي شيفون زيليس التي أنجب منها إيلون ماسك توأم watanserb.com
شيفون زيليس أنجب منها إيلون ماسك توأم

وطن – أنجب​ ​إيلون ماسك​ توأماً من مديرة المشروع في شركته، نورالينك شيفون زيليس العام الماضي، وفقًا لوثائق المحكمة التي نشرتها بيزنس إنسايدر.

ورد ماسك بطريقته الخاصة على هذه الأنباء في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، حيث قال “أبذل قصارى جهدي للمساعدة في أزمة نقص السكان.”

إيلون ماسك
إيلون ماسك

وأضاف “معدل المواليد المنهار هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن”.

وجاءت هذه التغريدات في الواقع بعد يوم من ظهور مستندات قانونية اطلعت عليها بيزنس إنسايدر مفادها أن ماسك رزق بتوأم.

من هي شيفون زيليس؟

ذكر قال موقع “geo.tv” أن شيفون ولدت في كندا وهي كبيرة المديرين التنفيذيين في شركته الناشئة نيورالينك المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء، حيث تعمل حاليا فيها كمديرة للعمليات والمشاريع الخاصة.

شيفون زيليس
شيفون زيليس

وفقًا لإنسايدر، عملت أيضا شيفون، البالغة من العمر 36 عاما، في شركات ماسك الأخرى بما في ذلك OpenAI وشركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla.

كشف تقرير آخر صادر عن موقع BREITBART إن شيفون التقت بالملياردير،الذي أصبح أبا لـ10 أبناء، لأول مرة عندما كان يعمل في OpenAI وهي شركة أبحاث غير ربحية تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي شارك في تأسيسها في عام 2015.

شيفون زيليس
شيفون زيليس

في عام 2017، انتقلت إلى تسلا، حيث كانت مديرة المشروع. حيث قامت بنشر خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي على فرق تصميم الرقائق والطيار الآلي.

يزعم التقرير أيضا أن شيفون عملت سابقًا كمديرة مشروع في مكتب الرئيس التنفيذي. ومنذ ذلك الحين تم طرحها كواحدة من بين الأشخاص الذين يمكن لماسك اختيارهم لتشغيل تويتر بعد استحواذه عليه.

 

المصدرموقع "geo.tv"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

مغرّد يجلد إيلون ماسك بعد أول تعليق له على إنجابه توأم من موظفة لديه! (شاهد)

حياتنا

إيلون ماسك أنجب 9 أطفال من 3 نساء .. أسرار حياة الملياردير الخاصة (صور)

حياتنا

صور امرأة أنجب منها إيلون ماسك توأم من علاقة حميمية!

حياتنا

إيلون ماسك يشتري طائرة خاصة بـ800 مليون دولار .. ما بداخلها خيالي! (صور)

حياتنا

شاهد أين اصطادت الكاميرات إيلون ماسك بعد لقائه البابا في الفاتيكان! (صور)

حياتنا

إيلون ماسك يفاجئ الملايين بعد اختفائه 10 أيّام .. ماذا يفعل “الملحد” مع أبنائه عند البابا فرنسيس!؟

حياتنا

سؤال غريب وصعب يسأله إيلون ماسك لكل من يتقدم لوظيفة في شركاته!

حياتنا

آمبر هيرد في ورطة .. ستبيع هدية ثمينة من إيلون ماسك لتدفع لـ”جوني ديب”! (شاهد)

حياتنا

أوّل تعليق من زوجة إيلون ماسك الأولى على قرار ابنتها المتحولة جنسيا (شاهد)

حياتنا

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تطلب تغيير اسمها.. وتوجه رسالة صادمة لوالدها

الهدهد

الذباب الإلكتروني.. إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن عدد الحسابات الوهمية على تويتر

حياتنا

صديقة والدة آمبر هيرد تفجّر قنبلة وتكشف الأب الحقيقي لابنتها (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا