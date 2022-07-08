من هي شيفون زيليس التي أنجب منها إيلون ماسك توأم؟! (صور)

وطن – أنجب​ ​إيلون ماسك​ توأماً من مديرة المشروع في شركته، نورالينك شيفون زيليس العام الماضي، وفقًا لوثائق المحكمة التي نشرتها بيزنس إنسايدر.

ورد ماسك بطريقته الخاصة على هذه الأنباء في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، حيث قال “أبذل قصارى جهدي للمساعدة في أزمة نقص السكان.”

وأضاف “معدل المواليد المنهار هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن”.

وجاءت هذه التغريدات في الواقع بعد يوم من ظهور مستندات قانونية اطلعت عليها بيزنس إنسايدر مفادها أن ماسك رزق بتوأم.

من هي شيفون زيليس؟

ذكر قال موقع “geo.tv” أن شيفون ولدت في كندا وهي كبيرة المديرين التنفيذيين في شركته الناشئة نيورالينك المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء، حيث تعمل حاليا فيها كمديرة للعمليات والمشاريع الخاصة.



وفقًا لإنسايدر، عملت أيضا شيفون، البالغة من العمر 36 عاما، في شركات ماسك الأخرى بما في ذلك OpenAI وشركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla.

كشف تقرير آخر صادر عن موقع BREITBART إن شيفون التقت بالملياردير،الذي أصبح أبا لـ10 أبناء، لأول مرة عندما كان يعمل في OpenAI وهي شركة أبحاث غير ربحية تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي شارك في تأسيسها في عام 2015.

في عام 2017، انتقلت إلى تسلا، حيث كانت مديرة المشروع. حيث قامت بنشر خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي على فرق تصميم الرقائق والطيار الآلي.

يزعم التقرير أيضا أن شيفون عملت سابقًا كمديرة مشروع في مكتب الرئيس التنفيذي. ومنذ ذلك الحين تم طرحها كواحدة من بين الأشخاص الذين يمكن لماسك اختيارهم لتشغيل تويتر بعد استحواذه عليه.