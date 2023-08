نجلاء المنقوش في أزمة بعد تسريب تفاصيل لقاء سري جمعها بوزير خارجية إسرائيل

- Advertisement -

وطن- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء هو الأول من نوعه، جمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي في روما.

واستندت المنافذ الإعلامية العبرية لبيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق، لافتة أنّ ذلك اللقاء يُمثّل أول محادثات رسمية معروفة بين وزيري خارجية البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، حسب ذات المصادر، أن وزير الخارجية الإسرائيلي عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الليبي في إيطاليا الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقال البيان، الذي نقلته وسائل إعلام دولية، بينها “رويترز“، إن اللقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تم بتيسير من قبل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.

