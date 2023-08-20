الأحد, أغسطس 20, 2023
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هذه هي الطريقة التي يمكن للقهوة أن تحسن بها صحة الشعر بشكل طبيعي

"يمكن أن يكون للقهوة تأثير مؤقت على لون شعرك".

كتب معالي بن عمر
فوائد القهوة للشعر
فوائد القهوة للشعر
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وطن-لا جرم أن القهوة تُعتبر واحدة من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم، إذ يعشقها جميع الناس لنكهتها وتأثيراتها المحفزة. ومع ذلك، لا أحد يعرف أن للقهوة أيضًا خصائص يمكن أن تكون مفيدة لصحة شعرك.

فيما يلي كشفت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانيّة، كيف يمكن للقهوة أن تكون حليفًا طبيعيًا لتحسين صحة شعرك ومظهره بطريقة مستدامة وفعّالة.

القهوة وصحة الشعر: اتصال غير متوقع

إن استخدام الكافيين للشعر-الذي يحتوي على مضادات الأكسدة والمواد المغذية،-يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الجسم بشكل عام. لكن ما علاقة ذلك بصحة الشعر؟

كما أن الخصائص التي تحتوي عليها القهوة تعود بالفائدة على شعرك، وعلى وجه الخصوص؛ فروة الرأس وبصيلات الشعر.

طريقة استخدام الكافيين للشعر
طريقة استخدام الكافيين للشعر

تحفيز نمو الشعر

من أكثر جوانب القهوة إثارة فيما يتعلق بصحة الشعر قدرتها على تحفيز نمو الشعر، حيث يعدّ الكافيين أحد المكونات الطبيعية للقهوة، ويمكن أن يتغلغل في بصيلات الشعر ويساعد في زيادة طول الشعر وكثافته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكافيين أيضًا إطالة مرحلة نمو الشعر، ما قد يؤدي إلى شعر أطول وأكثر صحة بمرور الوقت.

تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس

فروة الرأس الصحية ضرورية لنمو الشعر وحيويته، حيث يمكن أن يساعد وضع القهوة على فروة الرأس في تحسين الدورة الدموية في المنطقة. فالدورة الدموية المنتظمة والجيّدة تساعد بصيلات شعرك على تلقى المزيد من العناصر الغذائية والأكسجين، ما يمكن أن يعزز نمو الشعر بشكل أقوى وأكثر صحة.

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يحارب تساقط الشعر

يعتبر تساقط الشعر مصدر قلق شائع لكثير من الناس، سواء كان ذلك بسبب العوامل الوراثية أو الشيخوخة أو العوامل الهرمونية. تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في القهوة، مثل مضادات الأكسدة، لها خصائص تحارب تساقط الشعر وتقوي بصيلاته، وفق ترجمة “وطن“.

كيفية دمج القهوة في روتين شعرك

إذا كنت مفتونًا بالفوائد الصحية المحتملة للقهوة لشعر أكثر صحّة، فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها دمج هذا المكون في روتين شعرك:

  • شامبو القهوة محلي الصنع: يمكنك صنع شامبو قهوة محلي الصنع عن طريق خلط القهوة المطحونة مع الشامبو. دلك المزيج برفق في فروة الرأس لبضع دقائق قبل الشطف. يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة في تحفيز بصيلات الشعر.
يمكن أن يكون للقهوة تأثير مؤقت على لون شعرك
العلاقة بين القهوة وصحة الشعر
  • الشطف بالقهوة: قم بتحضير كوب من القهوة واتركه يبرد. ثم استخدمه كمرحلة نهائية بعد غسل شعرك. يمكن أن يساعد شطف القهوة في تحسين ملمس الشعر وتألقه.
  • ماسك القهوة للشعر: امزج القهوة المطحونة مع القليل من زيت جوز الهند لإنشاء قناع مغذي للشعر. ضع المزيج على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.

هل يمكن للقهوة أن تجعل شعري أغمق إذا استخدمتها كعلاج؟

نعم، يمكن أن يكون للقهوة تأثير مؤقت على لون شعرك، خاصةً إذا كان شعرك بدرجات لون أفتح. ويرجع ذلك إلى وجود أصباغ في القهوة. ومع ذلك، فإن التأثير عادة ما يكون خفيًا وسيتلاشى تدريجيًا مع الغسيل.

كم من الوقت يستغرق رؤية نتائج صحة الشعر باستخدام القهوة؟

قد تختلف النتائج حسب الشخص ووتيرة الاستخدام. من المهم أن تكون متسقًا وصبورًا. قد تبدأ في ملاحظة تحسن في ملمس الشعر وحيويته بعد عدة أسابيع من الاستخدام المنتظم.

هل هناك خطورة من استخدام القهوة على شعري؟

بشكل عام، يعتبر استخدام القهوة على الشعر آمنًا لمعظم الناس. ومع ذلك، إذا كان لديك حساسية من مادة الكافيين أو بشرة حساسة، فمن المستحسن اختبار منطقة صغيرة من الجلد قبل وضع القهوة على فروة رأسك.

القهوة علاج طبيعي لصحة الشعر

أصبح اليوم للقهوة فوائد اخرى، بقطع النظر عن رائحتها ونكهتها. يمكن أن يكون لخصائصها، مثل الكافيين ومضادات الأكسدة، فوائد مدهشة لشعر صحيّ أكثر.

من تحفيز نمو الشعر إلى تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، تعد القهوة حليفًا طبيعيًا يمكنه تحسين صحة شعرك ومظهره بشكل فعال. ضع في اعتبارك دمج القهوة في روتين شعرك واكتشف النتائج المحتملة التي يمكن أن يحققها هذا المكون البسيط والفعال لشعرك.

القهوة علاج طبيعي لصحة الشعر
الكافيين يطول الشعر ويزيد من كثافته
المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن

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