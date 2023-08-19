السبت, أغسطس 19, 2023
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والدة نيمار بالنقاب وتمتطي جملا.. هل يرافقها عشيقها في السعودية؟

في أول ظهور لها بعد وصولها إلى الرياض.. والدة النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، ترتدي الزي السعودي وتمتطي الإبل

كتب باسل سيد
والدة نيمار بالنقاب وتمتطي جملا.. هل يرافقها عشيقها في السعودية؟
والدة نيمار بالنقاب
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وطن- ظهرت “نادين سانتوس” والدة المهاجم البرازيلي نيمار، المنضم لصفوف نادي الهلال السعودي حديثا، في العاصمة السعودية الرياض بعد انتقال نجلها للمملكة عقب نجاح صفقة انتقاله.

ووثقت والدة نيمار أول ظهور لها من السعودية بصور شاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل.

وظهرت والدة نيمار وهي ترتدي الزي السعودي بالنقاب، وتشرب القهوة السعودية الشهيرة.

والدة نيمار في السعودية
والدة نيمار في السعودية

 

أول ظهور لوالدة نيمار في السعودية

كما ظهرت “نادين سانتوس” في صور أخرى، وهي تمتطي جملا سعوديا وتقوم بجولة سياحية في المملكة.

والدة نيمار ارتدت العباءة السوداء ونقاب، والتقطت صورا أيضا مع حفيدها ابن نيمار.

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ويشار إلى أن اللاعب البرازيلي الدولة “نيمار” كان قد وصل إلى العاصمة الرياض، أمس الجمعة، بعد انضمامه إلى نادي الهلال، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات عبر حساب نادي الهلال: “الهلال ناد كبير ويملك مشجعين رائعين وهو الأفضل في آسيا”.

والدة نيمار بالنقاب
والدة نيمار بالنقاب
والدة نيمار رايحه تتقهوى عند الإبل
والدة نيمار رايحه تتقهوى عند الإبل

عشيق والدة نيمار الذي يصغرها بـ 29 عاما

وأثار تواجد والدة نيمار إلى جانبه في السعودية، تساؤلات البعض بشأن مصير علاقتها بعشيقها الشاب الذي يصغرها بـ29 عاما، وتواعده دائما وإذا ما كان سيرافقها في السعودية أم لا؟

وحتى الآن تحظر القوانين السعودية ممارسة الجنس على أرض المملكة خارج إطار الزواج، رغم التغيرات الكبيرة التي حدثت في السعودية بقرارات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن ما يعرف برؤية السعودية 2030.

والدة نيمار مع عشيقها
عشيق والدة نيمار الذي يصغرها بـ 29 عاما

ويشار إلى أنه بعد أن أثار الثنائي حالة من الجدل، بعدما قررت نادين سانتوس، الانفصال عن صديقها الشاب تياجو راموس، فإنها عادت لمواعدته، في الوقت الذي تشهد هذه العلاقة نوعا من عدم الرضى لدى العائلة، بحسب تقرير سابق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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