والدة نيمار بالنقاب وتمتطي جملا.. هل يرافقها عشيقها في السعودية؟

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وطن- ظهرت “نادين سانتوس” والدة المهاجم البرازيلي نيمار، المنضم لصفوف نادي الهلال السعودي حديثا، في العاصمة السعودية الرياض بعد انتقال نجلها للمملكة عقب نجاح صفقة انتقاله.

ووثقت والدة نيمار أول ظهور لها من السعودية بصور شاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل.

وظهرت والدة نيمار وهي ترتدي الزي السعودي بالنقاب، وتشرب القهوة السعودية الشهيرة.

أول ظهور لوالدة نيمار في السعودية

كما ظهرت “نادين سانتوس” في صور أخرى، وهي تمتطي جملا سعوديا وتقوم بجولة سياحية في المملكة.

والدة نيمار ارتدت العباءة السوداء ونقاب، والتقطت صورا أيضا مع حفيدها ابن نيمار.

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ويشار إلى أن اللاعب البرازيلي الدولة “نيمار” كان قد وصل إلى العاصمة الرياض، أمس الجمعة، بعد انضمامه إلى نادي الهلال، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات عبر حساب نادي الهلال: “الهلال ناد كبير ويملك مشجعين رائعين وهو الأفضل في آسيا”.

عشيق والدة نيمار الذي يصغرها بـ 29 عاما

وأثار تواجد والدة نيمار إلى جانبه في السعودية، تساؤلات البعض بشأن مصير علاقتها بعشيقها الشاب الذي يصغرها بـ29 عاما، وتواعده دائما وإذا ما كان سيرافقها في السعودية أم لا؟

وحتى الآن تحظر القوانين السعودية ممارسة الجنس على أرض المملكة خارج إطار الزواج، رغم التغيرات الكبيرة التي حدثت في السعودية بقرارات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن ما يعرف برؤية السعودية 2030.

ويشار إلى أنه بعد أن أثار الثنائي حالة من الجدل، بعدما قررت نادين سانتوس، الانفصال عن صديقها الشاب تياجو راموس، فإنها عادت لمواعدته، في الوقت الذي تشهد هذه العلاقة نوعا من عدم الرضى لدى العائلة، بحسب تقرير سابق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.