والدة نيمار ترتبط بعلاقة غرامية مع شاب يصغرها بـ30 عاما.. هذه تفاصيل الرسالة المسربة من عشيق والدته!

سربت وسائل إعلام بريطانية، رسالة بعثها الشاب تياغو راموس إلى نجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قبل إعلان والدة الأخير ارتباطها بالأول.

وجاء في الرسالة التي كتبها راموس في العام 2017: “نيمار أنت رائع، لا أعرف كيف أشرح مشاعري لكوني معجبا بشخص مثلك.. أتحفز عندما أشاهدك تلعب.. آمل أن أقرأ ذات يوم هذه الرسالة معك، وأن أكون مثل أخيك ونلعب معا”.

وتابع “أعلم أنني سأقابلك ذات يوم، لأنني صبي حالم لا أتخلى عن أهدافي”، معبراً عن أمنياته بالسعادة والنجاح لنيمار.

He's six years YOUNGER than Neymar 👀 Gepostet von Daily Mail Sport am Montag, 13. April 2020

وتحققت رغبة راموس في يناير من العام الجاري، عندما التقي نيمار للمرة الأولى، حيث التقط معه صورة ونشرها على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد هذا اللقاء بأشهر، وبالتحديد الأحد الماضي، أعلنت والدة نيمار، نادين غونسالفين البالغة 52 عاما، ارتباطها براموس الذي يصغرها بنحو 30 عاما.

وفي وقت سابق، كشفت والدة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، ارتباطها بشاب يصغرها بنحو 30 عاما، لتتصدر العلاقة العناوين الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت نادين غونسالفين البالغة 52 عاما، ارتباطها بالشاب تياغو راموس ويبلغ من العمر 22 عاما على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، صورة مع شريكها الجديد وعلقت عليها: “لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره إذا عاش المرء”.

وأعلن نيمار دعمه لعلاقة والدته الجديدة بالشاب الذي يصغره بست سنوات والتقط صورة إلى جانبه، من خلال التعليق على صورتها الجديدة قائلا: “إبق سعيدة، أمي، أحبك”.

كما أن والد نيمار قام هو الآخر بالمباركة لزوجته السابقة على ارتباطها بالشاب والتعليق على الصورة بالتصفيق والدعاء لها، في إشارة لتمنياته بالسعادة لها في علاقتها الجديدة.