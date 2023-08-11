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تحليل: كيف قلصت الإمارات الفارق مع السعودية في سوق النفط بصمت؟!

أدى التركيز على روسيا والسعودية إلى إخفاء انتصارات كبيرة في عالم النفط للإمارات العربية المتحدة، مع احتدام المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية بين أبوظبي والرياض

كتب أنس السالم
قلصت الإمارات الفارق مع السعودية في سوق النفط
محمد بن زايد و محمد بن سلمان
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وطن – بينما تتقدم المملكة العربية السعودية بتخفيضات إنتاج النفط وتحافظ روسيا على تدفق الخام لتمويل غزوها لأوكرانيا، تسعى دولة واحدة هي الإمارات بهدوء لتحقيق “انتصارات” في سوق النفط.

في يونيو، عندما اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وتحالف من منتجي النفط بقيادة روسيا المعروف باسم أوبك +، لتحديد سياسة الطاقة، تراجعت الإمارات عن هدف طويل الأجل لزيادة الإنتاج.

ستؤدي المراجعة التصاعدية لحصة الإمارات العربية المتحدة إلى رفع إنتاج الإمارات بمقدار 200 ألف برميل يوميًا في عام 2024 إلى 3.2 مليون برميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصعد فيه أسعار النفط عودة قوية هذا الصيف، مع وصول خام برنت، المعيار الدولي، بأمان إلى ما فوق عتبة 80 دولارًا للبرميل.

وقالت ” Ellen Wald,إيلين والد”، الباحثة في مجال الطاقة العالمية لموقع Middle East Eye: “لقد تم تجاهل زيادة حصة الإنتاج في الإمارات إلى حد ما، لكنها كانت بمثابة فوز كبير للإمارات”.

وأضافت: “من بين جميع أعضاء أوبك +، وضعت الإمارات نفسها في وضع جيد للغاية”.

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خلال الاجتماع نفسه، استبعدت الإمارات تخفيضات الإنتاج، حتى مع خفض المملكة العربية السعودية للإنتاج في محاولة لتعزيز أسعار الخام.

السعودية تخفض الانتاج بشكل كبير

ضاعفت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي من التزامها بخفض الإمدادات، وواصلت خفض إنتاجها المليون برميل يوميًا حتى سبتمبر.

المملكة العربية السعودية تخفض الانتاج بشكل كبير.

قال فيكتور كاتونا، رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة استشارات الطاقة Kpler، لموقع Middle East Eye، إن الإمارات العربية المتحدة قد خفضت أسعارها إلى الحد الأدنى.

والنتيجة النهائية هي أن المملكة العربية السعودية تقوم بكل العمل وأن أسعار النفط في الإمارات العربية المتحدة أعلى بنسبة 15 في المائة مما كانت عليه قبل شهر.

بأي حال من الأحوال ، الإمارات العربية المتحدة هي الرابح الأكبر هذا الصيف. وفق “كاتونا”

تتحمل السعودية العبء الأكبر من تخفيضات النفط في محاولة لرفع الأسعار.

ذكرت ميدل إيست آي في وقت سابق كيف اضطرت الرياض إلى الاكتفاء بإغراق روسيا السوق بالنفط، حيث تستفيد من مبيعاتها من النفط الخام إلى آسيا وتتجه نحو المركز الأول كأكبر منتج أوبك +.

لكن المكاسب الهادئة التي حققتها الإمارات داخل كارتل النفط تؤكد تحديًا آخر للمملكة العربية السعودية، هذه المرة مع حليف مفترض أصبح منافسًا جيوسياسيًا واقتصاديًا بشكل متزايد.

“الإمارات أغنى من السعودية”

لسنوات، وجدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نفسيهما في الجانب نفسه من قضايا السياسة الخارجية الشائكة في الشرق الأوسط.

عندما ضرب الربيع العربي المنطقة قبل عقد من الزمان، تعاون الشريكان الأمنيان للولايات المتحدة للرد على حركات الاحتجاج التي اعتبروها تهديدًا لحكمهما.

انضمت الدولتان لمحاصرة جارتهم الخليجية، قطر ، ودعموا الجنرال المنشق خليفة حفتر في ليبيا  وألقوا دعمهم وراء المسلحين الذين يسعون إلى الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

كما أرسل كلاهما قوات لخوض حرب دموية في اليمن ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران.

لكن الخلافات تندلع الآن بين الزعيمين “الاستبداديين” -كما يصفهما تقرير ميديل ايست” ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، هدد ولي العهد السعودي بفرض حصار على الإمارات.

خلافات محمد بن زايد ومحمد بن سلمان
تقرير وول ستريت جورنال كشفت عن خلافات محمد بن زايد ومحمد بن سلمان

انسحبت الإمارات من حرب اليمن في عام 2019 لكنها تواصل دعم جماعة انفصالية في جنوب اليمن اشتبكت مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية.

اليمن هو مجرد اختلاف سياسي واحد ينفصل بين الإمارات والسعودية. بينما الطاقة هي شيء آخر، قال المحلل “Greg Priddy غريج بريدي”، لموقع Middle East Eye.

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي بشأن السياسة النفطية

اندلعت الخلافات بين الرياض وأبو ظبي بشأن السياسة النفطية في العلن في عام 2021، عندما عقدت الإمارات العربية المتحدة اجتماع أوبك + بسبب شكاوى من أن لديها خط أساس منخفض لحساب إنتاجها من النفط المسموح به.

الإمارات، مثل السعودية، تستثمر بكثافة في صناعة الطاقة لديها لإنتاج المزيد من النفط الخام.

وبحلول عام 2027 ، تريد زيادة طاقتها الإنتاجية – كمية النفط التي تستطيع ضخها – من 4.5 مليون برميل في اليوم إلى 5 ملايين برميل في اليوم.

لكن السعودية تريد إبقاء الإمدادات شحيحة لرفع الأسعار، لا سيما أنها تتطلع إلى ضخ عائدات النفط في مشاريع ضخمة مثل مشاريع نيوم وجزيرة البحر الأحمر  للتخلص من الاعتماد طويل الأجل على النفط.

من ناحية أخرى، تريد الإمارات العربية المتحدة، التي لديها قطاع خاص أكثر تطوراً، ضخ النفط الخام الآن عندما يكون الطلب مرتفعاً، مع التركيز على تحول الطاقة.

“الإمارات تريد زيادة إنتاج النفط”

بعد غزو روسيا لأوكرانيا، قال السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة في مارس / آذار 2022 إن الإمارات تريد زيادة إنتاج النفط وستضغط من أجل ذلك داخل أوبك.

وقال المحلل “بريدي”: “الإمارات العربية المتحدة أغنى من السعودية على أساس نصيب الفرد، لذا فإن المملكة العربية السعودية قلقة أكثر بشأن الأسعار قصيرة الأجل التي قد تضر بالإنفاق الحكومي”.

أشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حملة قمع شديدة للمعارضة في الداخل، لكنه يسعى إلى بعض الإصلاحات الاجتماعية التي تحدث مرة واحدة في الجيل والتحويل الاقتصادي الذي رحب به العديد من الشباب السعودي.

قال “بريدي” إن ولي العهد – الذي يبلغ عدد مواطني دولته حوالي 18 ضعف عدد مواطني الإمارات العربية المتحدة – أكثر حساسية لأسعار النفط اليومية.

هناك مخاوف من أن يفقد الجمهور الثقة في محمد بن سلمان إذا انخفضت أسعار النفط.

واضاف بريدي “لا داعي للقلق بشأن هذا الامر على الامارات”.

صدام وزراء النفط

اختلف البلدان، اللذان يتنافسان الآن ليكونا قادة جيوسياسيين في المنطقة أيضًا حول كيفية إدارة أوبك + ، وفقًا لما قاله اثنان من المديرين التنفيذيين للطاقة في الإمارات العربية المتحدة ومحللون لموقع Middle East Eye.

“الإمارات العربية المتحدة تعتبر أوبك قوة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. لديهم مشكلة حقيقية مع الأسلوب السعودي الخشن. هذا يعني على وجه التحديد عبد العزيز بن سلمان، في إشارة إلى وزير الطاقة في المملكة والأخ غير الشقيق لولي العهد.بحسب مسؤول تنفيذي في قطاع الطاقة في دبي

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان watanserb.com
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

حذر “بن سلمان” المضاربين في السوق من أنهم سيكونون “جحيمًا” إذا شكوا في استعداده لخنق إمدادات النفط العالمية واستخدموا ذات مرة تشبيه البوكر لإبقاء مراقبي السوق في حالة تخمين بشأن الاتجاه المستقبلي لسياسة الطاقة في المملكة قبل اجتماع أوبك.

يقول الخبراء إن أسلوب الرجل البالغ من العمر 63 عامًا يتناقض بشكل حاد مع أسلوب نظيره الإماراتي البالغ من العمر 40 عامًا، سهيل المزروعي.

قالت الباحثة “والد”: “كان يُنظر إلى المزروعي على أنه شاب مثير عندما تولى منصب وزير لأول مرة في عام 2013 ، لكنه كان فعالاً للغاية واكتسب نفوذاً كبيراً في أوبك”. مشيرةً إلى مهارته في مساعدة الإمارات بزيادة حصتها هذا الصيف.

سهيل المزروعي watanserb.com
سهيل المزروعي

كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نظامان ملكيان لا يتسامحان مع أي معارضة سياسية ويحافظان على وجود أمني متعجرف.وفق “ميدل ايست اي”

وقالت “والد”: “لا يريد الإماراتيون أن يُنظر إليهم على أنهم غير موثوق بهم”.

“ازدراء سعودي”

النقطة المؤلمة الأخرى بين الدولتين الخليجيتين كانت نجاح الإمارات في جذب تجار النفط الروس الفارين من العقوبات الغربية. أصبح ميناء الفجيرة الإماراتي مركزًا رئيسيًا لإعادة الشحن للنفط الروسي، وتوافد تجار الطاقة الروس إلى دبي.

على الرغم من أن هذا قد خلق توترات مع الولايات المتحدة، التي وصفت الإمارات بأنها “بلد التركيز” حيث تتطلع إلى قمع التهرب من العقوبات، فقد عزز اقتصاد دبي، وهي واحدة من سبع إمارات داخل الإمارات العربية المتحدة.

في غضون ذلك، شهدت المملكة العربية السعودية، التي تدفع بـ”الإصلاحات الاجتماعية” لجعل نفسها أكثر جاذبية كمركز تجاري لمنافسة دبي، تدفقاً ضئيلاً للأجانب.

“يجب على السعوديين أن يدركوا أن الناس لا يريدون القيام بأعمالهم التجارية في المملكة العربية السعودية لأن لا أحد يريد العيش هناك”. قالت الباحثة “والد”.

وتساءلت: “تريد أن تخبر الروس أنه لا يمكنهم تناول الفودكا؟”. مشيرة إلى حظر السعودية للكحول.

وأضافت “لكن السعوديين يعتبرونها ازدراء”.

أرامكو وأدنوك

يقول محللون إن إحدى المجالات التي تقدمت فيها السعودية على الإماراتيين، هي مع شركة النفط الوطنية أرامكو، التي سعت بقوة للاستحواذ من أوروبا إلى الصين في مصافي النفط والإنتاج النهائي، مثل البتروكيماويات.

أرباح أرامكو السعودية ربع السنوية تنخفض بنحو 40٪ !
انخفاض في أرباح شركة أرامكو السعودية

وقال فيكتور كاتونا: “السعودية حققت دفعة كبيرة في إنتاج النفط والغاز المسال”.

تعمل شركة النفط الإماراتية المملوكة للدولة، أدنوك، الآن على تعزيز حضورها العالمي.

وقدمت عرضًا لشراء شركة كوفيسترو الأوروبية لصناعة الكيماويات، وعملاق البتروكيماويات البرازيلي “براسكم”، حسبما ورد. وقالت أدنوك يوم الجمعة إنها استحوذت على حصة 30 بالمئة في حقل غاز أذربيجاني.

وقال كاتونا: “أدنوك ترش المال لأنهم أدركوا أنهم تأخروا مقارنةً بأرامكو”.

حتى مع تحقيق الإمارات العربية المتحدة المكاسب في أوبك + والاستفادة من تخفيضات الإنتاج في المملكة العربية السعودية، يقول المحللون إن الرياض من المرجح أن تحافظ على تفوقها في سوق الطاقة على صديقتها الامارات، وزيادة المنافسة.

وتخطط المملكة لزيادة طاقتها الإنتاجية الهائلة إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.

قالت الباحثة “والد”: “هذا يمنحهم نفوذًا كبيرًا. في أي لحظة ، يمكنهم إغراق سوق النفط. هذا شيء لا يمكن لأحد فعله – لا الإمارات ولا حتى الولايات المتحدة – “.

المصدرmiddleeasteye - ترجمة وتحرير وطن

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