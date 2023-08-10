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تسريب تفاصيل رسالة تهديد سرية من الولايات المتحدة لباكستان حال بقي عمران خان في السلطة

التهديد والوعيد الامريكي جاء بسبب موقف عمران خان من الغزو الروسي لأوكرانيا

كتب سالم حنفي
تسريب تفاصيل رسالة تهديد سرية من الولايات المتحدة لباكستان حال بقي عمران خان
عمران خان
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وطن- بالتزامن مع رفض استئناف سجنه لمدة 3 سنوات، حصلت صحيفة “إنترسيبت” الامريكية على نسخة من الرسالة السرية التي حملت بين طياتها تهديد الولايات المتحدة في حال بقي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في السلطة.

وبحسب الرسالة السرية التي سربها أحد أفراد الجيش الباكستاني، فقد شجعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الباكستانية في اجتماع عقد في 7 مارس 2022 على إقالة عمران خان كرئيس للوزراء بسبب حياده بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا ، وفقًا لوثيقة حكومية باكستانية سرية حصلت الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع كان بين السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة واثنين من مسؤولي وزارة الخارجية.

ووفقا للصحيفة، فإنه بعد شهر واحد من الاجتماع مع المسؤولين الأمريكيين الموثق في وثيقة الحكومة الباكستانية المسربة ، تم إجراء تصويت بحجب الثقة في البرلمان ، مما أدى إلى تنحية خان من السلطة، مشيرة إلى أن هناك اعتقاد أن التصويت تم تنظيمه بدعم من الجيش الباكستاني القوي، موضحة أنه منذ ذلك الوقت ، انخرط خان وأنصاره في صراع مع الجيش وحلفائه المدنيين ، الذين يزعم خان أنهم دبروا إزاحته من السلطة بناءً على طلب الولايات المتحدة.

سياسة الجزرة و العصا

ولم يسبق نشر نص البرقية الباكستانية التي صدرت عن الاجتماع من قبل السفير وأرسلت إلى باكستان، حيث كشفت البرقية ، التي تُعرف داخليًا باسم “الشفرة” ، كل من الجزرة والعصا التي استخدمتها وزارة الخارجية الأمريكية في حملتها ضد خان ، ووعدت بعلاقات أكثر دفئًا إذا تمت إزالة خان ، والعزلة إذا لم يكن كذلك.

الوثيقة ، التي تحمل عنوان “سري” ، تتضمن سردا للاجتماع بين مسؤولي وزارة الخارجية ، بما في ذلك مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو ، وأسعد مجيد خان ، الذي كان في ذلك الوقت سفير باكستان في واشنطن.

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عمران خان
عمران خان

سربها مصدر مجهول في الجيش الباكستاني

وتم تقديم الوثيقة إلى “انترسيبت” من قبل مصدر مجهول في الجيش الباكستاني الذي قال إنه ليس لديه صلات بحزب عمران خان، موضحة لصحيفة أن محتويات الوثيقة التي حصلت عليها تتوافق مع التقارير الواردة في صحيفة Dawn الباكستانية وفي أماكن أخرى تصف ظروف الاجتماع والتفاصيل الحاصة به.

وبحسب ما ورد في البرقية ، فقد اعترضت الولايات المتحدة على سياسة خان الخارجية بشأن حرب أوكرانيا. وسرعان ما تبدلت تلك المواقف بعد إقالته ، وأعقب ذلك ، كما وعد في الاجتماع ، دفء بين الولايات المتحدة وباكستان.

جاء الاجتماع الدبلوماسي بعد أسبوعين من الغزو الروسي لأوكرانيا ، الذي بدأ بينما كان خان في طريقه إلى موسكو ، وهي زيارة أثارت غضب واشنطن.

وفي 2 مارس ، قبل أيام فقط من الاجتماع ، تم استجواب لو في جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول حياد الهند وسريلانكا وباكستان في النزاع الأوكراني.

ورداً على سؤال من السناتور كريس فان هولين ، ديمقراطي ، حول قرار باكستان الأخير بالامتناع عن قرار للأمم المتحدة يدين دور روسيا في الصراع ، قال لو ، “زار رئيس الوزراء خان موسكو مؤخرًا ، و لذلك أعتقد أننا نحاول معرفة كيفية التعامل على وجه التحديد مع رئيس الوزراء بعد هذا القرار “، منوهة الصحيفة إلى أن فان هولين بدا ساخطًا لأن مسؤولين من وزارة الخارجية لم يكونوا على اتصال بخان بشأن هذه القضية.

هجوم عمران خن على الاتحاد الأوروبي

في اليوم السابق للاجتماع ، ألقى عمران خان كلمة أمام حشد ورد بشكل مباشر على الدعوات الأوروبية بأن باكستان تقف ضد أوكرانيا”، قائلا:”هل نحن عبيدك؟ وأننا سنفعل ما تطلب منا؟ ” سأل. نحن أصدقاء لروسيا، كما أننا أصدقاء للولايات المتحدة. نحن أصدقاء للصين وأوروبا. نحن لسنا جزء من أي تحالف “.

واختتمت المناقشة ، وفقًا للوثيقة ، حيث أعرب السفير الباكستاني عن أمله في ألا تؤثر قضية الحرب الروسية الأوكرانية على “علاقاتنا الثنائية”.

أخبره لو أن الضرر حقيقي ولكنه ليس قاتلاً ، ومع رحيل خان ، يمكن أن تعود العلاقة إلى طبيعتها.

وقال لو ، “أود أن أزعم أنها أحدثت بالفعل تأثيرًا في العلاقة من منظورنا” ، مما أثار مرة أخرى “الوضع السياسي” في باكستان. ”

وأضاف:”دعونا ننتظر بضعة أيام لنرى ما إذا كان الوضع السياسي سيتغير ، مما يعني أنه لن يكون لدينا خلاف كبير حول هذه القضية وسيختفي هذا الخلل بسرعة كبيرة. وإلا ، فسيتعين علينا مواجهة هذه المشكلة بشكل مباشر وتحديد كيفية إدارتها “.

وفي اليوم التالي للاجتماع ، في 8 مارس ، تقدم معارضو خان في البرلمان بخطوة إجرائية رئيسية نحو التصويت على سحب الثقة.

المصدرصحيفة "إنترسيبت" الامريكية، رصد وتحرير وطن

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