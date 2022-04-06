لماذا يريد أعداء عمران خان رحيله؟!

وطن – سلط الكاتب “Peter Oborne” في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الضوء على الأزمة الباكستانية وسعي المعارضة المدعومة من الخارج للإطاحة بنظامه، فيما قوبل قرار رئيس الوزراء عمران خان بحل البرلمان الباكستاني لتفادي التصويت بحجب الثقة، بصدمة عالمية وذهول.

وأوضح أنه يرى بحكم تغطيته للسياسة الباكستانية على مدى عقدين، أن الصدمة الحقيقية ليست أن باكستان قد ضربتها أزمة سياسية؛ لقد كان هذا أمرا متوقعا حتى أنه تأخر.

وشدد على أن قلة من قادة باكستان المنتخبين ديمقراطيا يبقون لفترة طويلة في الحكم.

وفي الواقع لم ينجو أي من أسلاف خان من هذه الأزمات منذ تأسيس الدولة قبل 75 عامًا.

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وتابع المقال أن عمران خان ليس رئيس وزراء عاديا فقد أظهر شجاعة استثنائية وتحدى المصالح الخاصة. كما حاول اجتثاث الفساد وصاغ سياسة خارجية جديدة ومستقلة.

ومما يُحسب له أيضا أنه عرض حكمه للخطر برفضه أن يكون “بيدق” تحركه أمريكا.

وفوق كل شيء فقد كسر خان قالب نظام الحزبيين الفاسد وحارب الفساد الذي هيمن على السياسة الديمقراطية في باكستان لعقود.

وهذا كله يعني ـ بحسب الكاتب ـ “تكوين أعداء” بعضهم في الداخل والبعض الآخر في الخارج.

وأضاف كاتب المقال بحسب ترجمة (وطن): “لكن قبل تحليل المواجهة الحالية، فمن المهم أن ندرك أن خان كان عرضة للهجوم منذ أن قام الحزب الذي أسسه، بتأمين السلطة في عام 2018. حيث لم يفز بالأغلبية التي كان خان يتوق إليها مما يعني أنه منذ البداية، كان ملزمًا بتشكيل حكومة ائتلافية.

وفي الأشهر الأخيرة، انهار هذا التحالف غير المستقر حيث استسلم مؤيدو الديمقراطية لمناشدات الأعداء. ووفقًا لبعض التقارير ، الرشوة أو التشجيع السري للدبلوماسيين الأمريكيين.

ضعف دائم

ويتمتع خان بالعديد من نقاط القوة كسياسي. ولكن في سياق السياسة الباكستانية هناك ضعف دائم.

يرى الكاتب أن إخلاصه لطبيعته وتعاليم إيمانه الإسلامي العميق لا تجعله فاسدا نعم. ولكن هذه الخاصية لا تجدي في عالم السياسة “إنه عيب معوق” بحسب وصفه.

وشدد “بيتر أوبورن” في مقاله على أن صدق خان يجعله غير مناسب بشكل أساسي للأساليب الفاسدة التي تعتبر طبيعة ثانية للعديد من السياسيين الباكستانيين الناجحين.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، عندما اعتقد أعداء “خان” أنهم على وشك تدميره، حل رئيس الوزراء المحاصر البرلمان ببساطة مما مهد الطريق لإجراء انتخابات.

لقد ترك هذا القرار معارضي عمران خان، في الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) وحزب الشعب الباكستاني (PPP) يمسكون برقابهم في حالة من الرعب.

وتابع الكاتب:”في بريطانيا بلدي، كم كان سيكون أفضل بكثير لو أنه، في عام 1990 (عندما كان خان لا يزال قائد فريق الكريكيت الباكستاني). اختار مخططو حزب المحافظين الانتخابات، بدلاً من التآمر في غرف مليئة بالدخان خلف أبواب مغلقة لتدمير مارجريت تاتشر، واحدة من أعظم رؤساء الوزراء في التاريخ البريطاني.”

وتابع أنه كان من الممكن أن يكون الشيء الصحيح الذي يجب عمله وأكثر ديمقراطية هو كما فعل خان الآن.

وهذا بالطبع هو سبب عدم رغبة المتآمرين في إجراء انتخابات. كانوا يخشون سرًا أن تكون تاتشر أكثر شعبية منهم.

واستطرد:”لم أرى بيلاوال بوتو زرداري ولا شهباز شريف، قادة حزبي المعارضة الرئيسيين اللذين يهدفان إلى طرد خان. يحاولان شرح الخطأ في التصويت الشعبي. يعرف كلا الرجلين أن خان سيقاتل وفقًا لسجله – وأنه أقوى مما يعترفون به.”

كارثة اقتصادية

وقال “أوبورن” في مقاله: “يعرف شريف بشكل خاص أن خان ورث الفوضى الاقتصادية عندما تولى منصبه قبل أربع سنوات. وهو إرث سوء الإدارة الفظيع من قبل حزبه، الرابطة الإسلامية الباكستانية. ويجب أن يكون شريف مدركًا أن حزبه كان السبب لكل هذه الكوارث الجسيمة التي كافح خان لمواجهتها منذ توليه منصبه.”

وأضاف الكاتب:”لقد ورث الزعيم الجديد خزينة فارغة تقريبًا ونظامًا ضريبيًا معطلًا. وبالكاد ما يعادل شهرين من احتياطيات النقد الأجنبي.”

وللتعامل مع الديون الخارجية لباكستان، رفعت حكومة خان أسعار الطاقة والوقود مما أثر بشكل أكبر على الفقراء. وكان الغضب الشعبي حتميا، وخان بالتأكيد لم يحل كل مشاكل البلاد.

لكنه ـ وفق الكاتب ـ قام بعمل جيد إلى حد معقول بالنظر إلى الحاجة إلى التعامل (جنبًا إلى جنب مع كل زعيم عالمي آخر) مع جائحة Covid-19.

وشدد أنه أمر محزن ـ كما فعل خصومه ـ إلقاء اللوم على خان في التضخم الهائل الذي هو سمة من سمات الاقتصاد العالمي العام ، وليس فقط في باكستان.

ومع ذلك وسط هذه الصعوبات، جلب خان التفاؤل والثقة إلى منصبه الرفيع.

حيث أنه لديه حضور قيادي على المسرح الدولي أكثر من أي زعيم باكستاني منذ ذو الفقار علي بوتو، المؤسس اللامع والكاريزمي لحزب الشعب الباكستاني .

ومثل علي بوتو ، عمل خان على تشكيل باكستان كدولة مستقلة. حيث أبعد “بوتو” باكستان عن الاعتماد الجبان على الولايات المتحدة الذي ميز الديكتاتورية الطويلة لمحمد أيوب خان.

وسعى عمران خان إلى فعل الشيء نفسه، من خلال بناء تحالفات مع الصين وروسيا ومن خلال التواصل أيضًا مع دول إسلامية مثل إيران وماليزيا وتركيا.

النفوذ السعودي

إن المأزق الاقتصادي الباكستاني جعلها تعتمد على دائنيها، وخاصة المملكة العربية السعودية والصين، وهما نظامان لهما مبادئ حاكمة تختلف كثيرًا عن مبادئها.

وهذا الاعتماد بحسب مقال الكاتب بـ”ميدل إيست آي” هو السبب الرئيسي وراء عدم حديث خان علنًا ضد إساءة معاملة الصينيين لمسلمي الأويغور في شينجيانغ.

كما التزم خان الصمت بشأن المأساة المستمرة في اليمن، حيث قتل مئات الآلاف من الأشخاص كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للحرب التي تقودها السعودية.

حقيقة فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هم من يمنع خان من التحدث علانية مستغلا الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها باكستان ودعم المملكة لها.

وهذا الأمر ليس فقط بشأن اليمن، فعندما أراد خان الانضمام إلى ماليزيا وتركيا في تحالف إسلامي تدخل محمد بن سلمان أيضا.

ويضيف الكاتب أنه من المهم أيضًا أن نلاحظ أن عمران خان، قد خيب آمال أنصاره في وقت من الأوقات الذين رأوه مدافعًا شرسًا عن حقوق الإنسان. إنهم يتهمونه الآن بفتح المجال لمعاقبة الصحفيين والصحافة الحرة، ما يجعله أداة بيد الجيش الباكستاني.

ومع ذلك، أظهر خان حنكة سياسية في التعامل مع كشمير، حيث أحبط رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جهوده لتحقيق السلام.

كما ضرب خان خطاً مستقلاً فوق أفغانستان. منذ سقوط كابول في آب (أغسطس) الماضي، كان هناك توتر مع واشنطن بشأن تحليق الولايات المتحدة فوق باكستان.

والأهم من ذلك ، أن خان والولايات المتحدة كانا على خلاف حول أصول الدولة الأفغانية التي جمدتها واشنطن. في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الأموال لتخفيف المجاعة والفقر في أفغانستان.

وبشكل حاسم كما هو الحال مع علي بوتو، أثار هذا الاستقلال غضب واشنطن، التي منذ هزيمتها العسكرية في أفغانستان لديها حاجة أكبر لباكستان لاستئناف دورها التقليدي كدولة تابعة للولايات المتحدة.

حالة التبعية

وتابع الكاتب:”من وجهة نظري هنا في لندن. ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت ادعاءات خان بأن الولايات المتحدة تعمل على تقويضه صحيحة أم لا. لكن أي شخص لديه مجرد إلمام عابر بالتاريخ الباكستاني يعرف أنه ليس كذلك.”

وتعاملت الولايات المتحدة مع باكستان كدولة تابعة منذ استقلالها في عام 1947.

وقد هندست وكالة المخابرات المركزية الانقلاب الذي أنهى 11 عامًا من الحكم المدني في عام 1958. ونصبت أول دكتاتور عسكري باكستاني على شكل الوحشي أيوب خان.

وبحماقة غير لائقة، أشار الرئيس السابق دوايت أيزنهاور إلى موافقة الولايات المتحدة على النظام الديكتاتوري من خلال زيارته لباكستان بعد ذلك بوقت قصير.

التغلب على الصعاب

ومن المهم أيضًا أن يكون وزير خارجية خان، شاه محمود قريشي ، على نفس القدر من المبادئ ، حيث أظهر ذلك قبل عقد من الزمن عندما كان وزيرًا للخارجية في حكومة آصف علي زرداري ، والد زعيم حزب الشعب الباكستاني الحالي.

في عام 2011 ، أطلق المتعاقد مع وكالة المخابرات المركزية آنذاك ريموند ديفيس النار على باكستانيين اثنين في الخلف في شوارع لاهور ، ثم ادعى الحصانة الدبلوماسية.

وبدلاً من ضمان مواجهته للعدالة، سمح زرداري بشكل مخزٍ للولايات المتحدة بتهريب ديفيز إلى خارج البلاد.

وأوضح الكاتب:”كنت في باكستان في ذلك الوقت وأتذكر بوضوح الإحساس الوطني بالخزي. وحتى الرعب الأخلاقي من توسل زرداري الجبان إلى الإجرام الأمريكي.”

وتابع أن منتقدي عمران خان، في كل من باكستان وخارجها، استخفوا بادعاءاته بأن الولايات المتحدة يمكن أن تكون مسؤولة عن مشاكله السياسية الحالية.

وهذا الموقف يعكس إما السذاجة والجهل والخداع، يقول الكاتب.

وأوضح:”في حين أن الحقائق لا تزال غامضة وقد لا تكون معروفة تمامًا أبدً. يُظهر التاريخ أن خان لديه حق تمامًا في خوفه من التدخل الأمريكي في الدولة التي يحكمها.”

وتابع أنه قبل ثلاثين عامًا، قال خان لفريق الكريكيت الباكستاني أنهم بحاجة للقتال مثل “النمور المحاصرة” عندما بدا الجميع خاسرين في كأس العالم للكريكيت عام 1992.

واختتم الكاتب:”المهمة التي يواجهها خان هي أكثر روعة اليوم. وأعتقد أنه يستحق الفرصة لإنهاء المهمة التي بدأها قبل ثلاث سنوات ونصف، عندما فاز في انتخابات 2018.”