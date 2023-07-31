متورطان في قضية كبيرة.. قصة مدانين بالفساد أعلن العراق استعادتها من سلطنة عمان

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وطن- نجحت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، في استرداد مسؤولين اثنين مطلوبين بقضايا فساد بعد هروبهما إلى سلطنة عمان.

وأصدرت الهيئة بيانا مفصلا، قالت فيه إن العراق تمكن من استرداد مدانين اثنين كانا هاربين، هما كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقا، والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقا، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف البيان، أن الاثنين ألقي القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان؛ بناء على أوامر القبض الدولية وملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة، وفقاً لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

ووفق البيان، فإن فريقا من دائرة الاسترداد برفقة مفرزة أمنية من مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الإنتربول) تسلموا المدانين بقضايا استغلال المنصب الوظيفي والإضرار العمدي بأموال الدولة والاستيلاء عليها دون وجه حق في العاصمة مسقط.

وأشار إلى وصول المدانين إلى مطار بغداد الدولي من أجل تسليمهما للجهات القضائية لينالا جزاءهما العادل.

وأوضحت الهيئة، أن المدانين سبق أن أدينا من الجهات القضائية العراقية بقرارات أحكام غيابية صادرة عن محكمتي جنايات مكافحة الفساد المركزية وجنايات الأنبار استنادا إلى أحكام المادتين 316 – 240 من قانون العقوبات العراقي.

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والقبض على المدانين في أراضي سلطنة عمان تمَّ وفقاً لإذاعة البحث التي صدرت بحقِّهم؛ بناء على أمر القبض الدوليِّ مع السلطات القضائيَّة العراقيَّة الذي طلبته ونظَّمته دائرة الاسترداد،إذ تم تنظيم ملفَّات الاسترداد بسرعةٍ فائقة؛ وهو ما أفضى إلى نجاح عملية استردادهم.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من فبراير الماضي عن اتفاقٍ مبدئي بين رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّـة في سلطنة عمان (غصن بن هلال العلوي) على إبرام مذكرة تفاهمٍ في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والتحرّيات حول المُتَّهمين المطلوبين قضائياً، وأموال الفساد المُهرَّبة إلى الخارج؛ بغية استردادها.