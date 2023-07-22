على الهواء.. هاكان فيدان ينتصر للقرآن الكريم بعد تدنيسه في الدنمارك والسويد

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وطن- رد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على سؤال أحد الصحفيين حول الاعتداءات المستمرة على مقدسات المسلمين في أوروبا، وحرق نسخ من القرآن الكريم على أيدي متطرفين هناك.

وقال هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحفي ردا على السؤال الذي ورده:”لقد تحولت هذه الاعتداءات إلى وباء منتشر خصوصا في بعض الدول الغربية وتحديدا في الدول النوردية على وجه الخصوص.”

وتابع موضحا:”عموما هناك ارتفاع في عداوة الإسلام والأجانب في الدول الأوروبية.. لكن موضوع إهانة القرآن الكريم أصبح عادة متبعة في الدنمارك والسويد.”

هاكان فيدان: ندين ذلك بشدة وسيكون لنا رد فعل

وشدد فيدان على إدانة تركيا الشديدة لهذا الاعتداء السافر:”بالطبع نحن ندين ذلك بشدة وعلاوة على الإدانة سيكون لنا مبادرات مختلفة بخصوص هذه المسألة.”

كما أوضح وزير الخارجية التركي أنه “كان لتركيا سابقا ردات فعل واضحة لكن ذلك لم يلق حضورا كبيرا من الدول الإسلامية.. أما في الاعتداء الأخير على القرآن الكريم بتاريخ، 28 يونيو، لاقت ردات فعل تركيا تأييدا واضحا من قبل دول منظمة التعاون الإسلامي.”

🎥 "إهانة #القرآن الكريم أصبح عادة متبعة في الدنمارك والسويد".. وزير الخارجية #التركي #هاكان_فيدان يرد على سؤال أحد الصحفيين حول الاعتداءات المستمرة على مقدسات #المسلمين في #أوروبا.👇🏻 pic.twitter.com/bQrMQgM7qd — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 22, 2023

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وتابع:”وعليه تم عقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة وصدر عن الاجتماع بيان شديد اللهجة.”

ولفت هاكان فيدان إلى أنه “كان لهذا الأمر دور فعال في اتخاذ بيان مشترك، وأن تأثير الاجتماع وصل إلى الأمم المتحدة.

حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ، 12 يوليو، لأول مرة قرارا يعتبر الاعتداء على القرآن الكريم “عداوة دينية”، وهذا التطور كان مهما للغاية، يقول هاكان فيدان.

متحدث العدالة والتنمية يدين حرق المصحف في الدنمارك

من جانبه أدان المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي عمر جليك، بشدة إحراق نسخة من المصحف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحت حماية الشرطة.

وقال في تغريدة السبت: “ندين بشدة الاعتداء الذي نفّذته مجموعة معادية للإسلام في الدنمارك ضد كتابنا المصحف”.

Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz… Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 22, 2023

واعتبر جليك الاعتداء الذي طال المصحف “جريمة كراهية واضحة”.

ولفت إلى أن صمت السلطات الدنماركية حيال الاستفزازات ضد الإسلام والمسلمين هي بمثابة “دعمها لجرائم الكراهية هذه”.

والجمعة، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، على حرق المصحف أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وتم تصوير هذه الجريمة بالفيديو وانتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل، ما فجر غضب المسلمين حول العالم الذين دعوا دولهم إلى مقاطعة الدنمارك والسويد.