الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةالهدهدعلى الهواء.. هاكان فيدان ينتصر للقرآن الكريم بعد تدنيسه في الدنمارك والسويد
الهدهد

على الهواء.. هاكان فيدان ينتصر للقرآن الكريم بعد تدنيسه في الدنمارك والسويد

الوزير التركي هاكان فيدان أكد أن موضوع إهانة القرآن الكريم أصبح عادة متبعة في الدنمارك والسويد

كتب باسل سيد
على الهواء.. هاكان فيدان ينتصر للقرآن الكريم بعد تدنيسه في الدنمارك والسويد
هاكان فيدان
- Advertisement -

وطن- رد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على سؤال أحد الصحفيين حول الاعتداءات المستمرة على مقدسات المسلمين في أوروبا، وحرق نسخ من القرآن الكريم على أيدي متطرفين هناك.

وقال هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحفي ردا على السؤال الذي ورده:”لقد تحولت هذه الاعتداءات إلى وباء منتشر خصوصا في بعض الدول الغربية وتحديدا في الدول النوردية على وجه الخصوص.”

وتابع موضحا:”عموما هناك ارتفاع في عداوة الإسلام والأجانب في الدول الأوروبية.. لكن موضوع إهانة القرآن الكريم أصبح عادة متبعة في الدنمارك والسويد.”

هاكان فيدان: ندين ذلك بشدة وسيكون لنا رد فعل

وشدد فيدان على إدانة تركيا الشديدة لهذا الاعتداء السافر:”بالطبع نحن ندين ذلك بشدة وعلاوة على الإدانة سيكون لنا مبادرات مختلفة بخصوص هذه المسألة.”

كما أوضح وزير الخارجية التركي أنه “كان لتركيا سابقا ردات فعل واضحة لكن ذلك لم يلق حضورا كبيرا من الدول الإسلامية.. أما في الاعتداء الأخير على القرآن الكريم بتاريخ، 28 يونيو، لاقت ردات فعل تركيا تأييدا واضحا من قبل دول منظمة التعاون الإسلامي.”

- Advertisement -

وتابع:”وعليه تم عقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة وصدر عن الاجتماع بيان شديد اللهجة.”

ولفت هاكان فيدان إلى أنه “كان لهذا الأمر دور فعال في اتخاذ بيان مشترك، وأن تأثير الاجتماع وصل إلى الأمم المتحدة.

حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ، 12 يوليو، لأول مرة قرارا يعتبر الاعتداء على القرآن الكريم “عداوة دينية”، وهذا التطور كان مهما للغاية، يقول هاكان فيدان.

هاكان فيدان
هاكان فيدان

متحدث العدالة والتنمية يدين حرق المصحف في الدنمارك

من جانبه أدان المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي عمر جليك، بشدة إحراق نسخة من المصحف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحت حماية الشرطة.

وقال في تغريدة السبت: “ندين بشدة الاعتداء الذي نفّذته مجموعة معادية للإسلام في الدنمارك ضد كتابنا المصحف”.

واعتبر جليك الاعتداء الذي طال المصحف “جريمة كراهية واضحة”.

ولفت إلى أن صمت السلطات الدنماركية حيال الاستفزازات ضد الإسلام والمسلمين هي بمثابة “دعمها لجرائم الكراهية هذه”.

والجمعة، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، على حرق المصحف أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وتم تصوير هذه الجريمة بالفيديو وانتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل، ما فجر غضب المسلمين حول العالم الذين دعوا دولهم إلى مقاطعة الدنمارك والسويد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

الهدهد

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

الهدهد

حسن نصر الله يتحدث عن الشذوذ الجنسي ويوجه تحذيرات لـ”هؤلاء”.. ماذا قال؟ (فيديو)

الهدهد

تصالح مع خصومه الإقليميين وتخلى عن الإخوان.. ما الذي دفع أردوغان لتغييير سياساته؟

الهدهد

فيديو يحرك الصخر لطفل سوري ينازع الموت بالسرطان ورسالة مؤلمة لأردوغان

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يُحرج مشايخ السلطان ببيان ناري رسمي ضد السويد

الهدهد

شاهد ما فعله أردوغان مع عبد المجيد تبون في قصر السلاطين بإسطنبول

الهدهد

شاهد محاولة اقتحام سفارة الدنمارك في العراق بعد فيديو جديد لحرق المصحف

الهدهد

السفير التركي يزف بشرى للعُمانيين بشأن إلغاء التأشيرات بين سلطنة عُمان وتركيا

الهدهد

فتوى صلاة الجمعة في المنزل.. ملاذ اللاجئين السوريين للهروب من مطاردات الشرطة التركية

الهدهد

مذيع الجزيرة يحذر أردوغان من الحملات العنصرية ضد العرب في تركيا

فيديو

كلب ضال يقتحم المسجد خلال صلاة الفجر في تركيا ويحاول تقليد المصلين وهذا ما حدث! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

هذا ما يجب عليك القيام به قبل شرب القهوة في الصباح

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC