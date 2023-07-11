الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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هل ما فعله هاكان فيدان مع رئيس وزراء السويد كان متعمدا؟ (شاهد)

وكالات إعلامية عالمية تتداول صورة للمصافحة بين وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون

كتب خالد الأحمد
هل ما فعله هاكان فيدان مع رئيس وزراء السويد كان متعمدا؟
هاكان فيدان ورئيس الوزراء السويدي
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وطن- تداولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي صورة ذات دلالات كبيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وهو يصافح رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون من مكانه جالسا دون النهوض على قدميه، بينما اضطر رئيس الوزراء السويدي للانحناء وهو واقف للمصافحة.

ووصف البعض هذه الصورة بـ “نشوة المنتصر” بعد رضوخ السويد لمطالب الجانب التركي قبل الموافقة على انضمامها إلى الناتو.

فيما ذهب آخرون للقول إن هاكان فيدان تعمد فعل ذلك، وربطوا الأمر بسماح السلطات السويدية مؤخرا للعراقي المتطرف سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم.

هاكان فيدان ورئيس الوزراء السويدي

وكانت السويد فشلت في إقناع تركيا برفع حق النقض (الفيتو) على طلب انضمام الدولة الإسكندنافية إلى الناتو، لكن رئيس الحلف قال إنه لا يزال من الممكن التوصل إلى انفراجة قبل قمة الأسبوع المقبل.

والتقى هاكان فيدان برئيس الوزراء السويدي، في مقر التحالف الأمني في بروكسل في محاولة لتجاوز الخلافات.

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وعلق الكاتب والصحفي المصري البارز جمال سلطان، على هذه الصورة بقوله:”هذه الصورة ، أشهر صورة في مواقع التواصل التركية أمس واليوم ، هاكان فيدان وزير الخارجية التركي يصافح رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون من الوضع جالسا ، دون النهوض على قدميه ، بينما رئيس الوزراء السويدي مضطر للانحناء وهو واقف للمصافحة!”

فيما دونت مغرد آخر:”لان هاكان فيدان يعرف ملف هذا الرجل و قذارته … صوره تغني عن الف كلمة”.

وقال الإعلامي ومقدم البرامج أحمد سمير:”السياسة هي فن الممكن؛ وحضور الشخصية؛ وفرض الإرادة .. كلما أمكن.. الصورة لرئيس وزراء السويد كريسترشون “واقفا” يصافح وزير خارجية تركيا هاكان فيدان “جالسا” في اجتماعهم في العاصمة الليتوانية فيلنيوس على هامش اجتماع الناتو.”

هاكان فيدان ورئيس الوزراء السويدي
هاكان فيدان ورئيس الوزراء السويدي

أردوغان وسياسته تجاه السويد

وأمس الاثنين قال رئيس الناتو ينس ستولتنبرج، إن تركيا وافقت على دعم محاولة السويد للانضمام إلى التحالف العسكري – وهو تطور كبير عشية قمة الناتو .

وبحسب موقع 9 news “يمثل الإعلان تحولًا مذهلاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الذي كان قد اقترح في وقت سابق يوم، الاثنين، أن السويد لا يمكنها الانضمام إلى التحالف إلا بعد قبول بلاده في الاتحاد الأوروبي”.

وكان أردوغان وقف في طريق انضمام السويد إلى الناتو لأكثر من عام بسبب العديد من المخاوف.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في فيلنيوس ، ليتوانيا ، عقب اجتماع مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ، قال ستولتنبرغ إن الرئيس التركي “وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى في أقرب وقت ممكن ، والعمل بشكل وثيق مع الجمعية لضمان التصديق “.

ولم يقدم ستولتنبرغ جدولًا زمنيًا محددًا للموعد الذي سينقل فيه أردوغان الوثيقة إلى البرلمان التركي ، والذي يجب أن يصوت بعد ذلك للموافقة عليها.

كما لم تصوت المجر على الموافقة على عضوية السويد ، على الرغم من أن ستولتنبرغ قال يوم، الاثنين، إن المجر أوضحت أنها لن تكون الأخيرة التي تصدق على طلب السويد.

وقالت تركيا فيما سبق إن السويد تسمح لأعضاء الجماعات الإرهابية الكردية المعترف بها بالعمل ، وعلى الأخص حزب العمال الكردستاني المتشدد (PKK).

كما اتهمت تركيا المسؤولين السويديين بالتواطؤ في مظاهرات معادية للإسلام ، مثل حرق القرآن.

المصدرتويتر، موقع 9 news، رصد وتحرير وطن

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