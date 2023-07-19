كويتية تدعو وزير الداخلية لإيقاف تأشيرة المصريين لسبب غريب (فيديو)

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وطن- استنكرت ناشطة كويتية مقيمة في بريطانيا، ما وصفته بممارسات خرق القانون التي يقترفها المصريون في بلدها، الكويت.

وناشدت “أديل العبد الله” في حسابها على تويتر، وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالقول “نناشدك باستمرار وقف تأشيرة المصريين “، مستندة لفيديو صوره كويتي لوافد مصري يقوم بمخالفة عبر سيارته.

واستطردت قائلة: “نعلم منهم المحترم ولكن مع الأسف لاتبان الأفعال المشينه بالمخالفات وجرائم البعض منهم إلا أثناء دخولهم الكويت“.

وختمت بقولها “تصوير متداول لمصريين غير محترمين يخالفون القانون أمام دليل من دون رادع”.

معالي وزير الداخلية الشيخ #طلال_الخالد نناشدك باستمرار وقف تأشيرة المصريين، نعلم منهم المحترم ولكن مع الأسف لاتبان الأفعال المشينه بالمخالفات وجرائم البعض منهم إلا أثناء دخولهم الكويت، تصوير متداول لمصريين غير محترمين يخالفون القانون أمام دليل من دون رادع.#مصر #مجلس_الوزراء pic.twitter.com/izTBBCrep3 — 🇬🇧أديــل الـعـبـدالله🇰🇼 (@AdealAlabdullah) July 19, 2023

تفاصيل الواقعة

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة تحمل لوحة منجمية لدولة الكويت مركونة على أحد الأرصفة بطريقة غير صحيحة.

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وهو على ما يبدو ما أثار حفيظة مجموعة من الحضور على الواقعة.

حيث وثق بعضهم طريقة ركن السيارة، في محاولة لتثبيت حجة خرق القانون على الوافد المصري.

وهاجم العديد من الكويتيين الوافدين المصريين في بلدهم، وكتب أحد النشطاء في تعليقه على الفيديو:”الوافدين بشكل عام سواء مصري هندي أو غيرهم خسروا الكويت مئات الملايين بسبب تدميرهم وتخريبهم لأملاك الدولة.”

وتابع:”لدرجة أن أرصفة البلد في حالة دمار شامل من يدفع فاتورة هذا العبث في بلدنا طبعاً الحكومة والشعب.”

فيما قال “بو فهد”: “ما يحترمون البلد ولا في احترام للقوانين.. كل هذا من ضعف الحكومة.”

فيما انتقد مغرد آخر باسم “نواف” تصوير هذا المقطع ومهاجمة الجالية المصرية في الكويت.

تصويرك للناس مخالف للقانون وعدم احترامك لجالية كامله مخالف للقانون وتبي القانون يتطبق على مسفط ؟ منو عطاكم الحق تاخذون دور الشرطه انكم تمشون بالشوارع وتصورون الناس وتخالفونهم بحجة حب الوطن https://t.co/Qb57zZZWT4 — Nawaf (@nj_almutirii) July 19, 2023

وقال:”تصويرك للناس مخالف للقانون وعدم احترامك لجالية كاملة مخالف للقانون وتبي القانون يتطبق على مسفط؟”

وتابع:”منو عطاكم الحق تاخذون دور الشرطة انكم تمشون بالشوارع وتصورون الناس وتخالفونهم بحجة حب الوطن.”