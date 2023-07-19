الأربعاء, يوليو 19, 2023
الرئيسيةالهدهدكويتية تدعو وزير الداخلية لإيقاف تأشيرة المصريين لسبب غريب (فيديو)
الهدهد

كويتية تدعو وزير الداخلية لإيقاف تأشيرة المصريين لسبب غريب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول سيارة تحمل لوحة منجمية لدولة الكويت مركونة على أحد الأرصفة بطريقة غير صحيحة

كتب فهمي الورغمي
كويتية تدعو وزير الداخلية لإيقاف تأشيرة المصريين لسبب غريب (فيديو)
الوافدين المصريين في الكويت
- Advertisement -

وطن- استنكرت ناشطة كويتية مقيمة في بريطانيا، ما وصفته بممارسات خرق القانون التي يقترفها المصريون في بلدها، الكويت.

وناشدت “أديل العبد الله” في حسابها على تويتر، وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالقول “نناشدك باستمرار وقف تأشيرة المصريين “، مستندة لفيديو صوره كويتي لوافد مصري يقوم بمخالفة عبر سيارته.

واستطردت قائلة: “نعلم منهم المحترم ولكن مع الأسف لاتبان الأفعال المشينه بالمخالفات وجرائم البعض منهم إلا أثناء دخولهم الكويت“.

وختمت بقولها “تصوير متداول لمصريين غير محترمين يخالفون القانون أمام دليل من دون رادع”.

تفاصيل الواقعة

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة تحمل لوحة منجمية لدولة الكويت مركونة على أحد الأرصفة بطريقة غير صحيحة.

- Advertisement -

وهو على ما يبدو ما أثار حفيظة مجموعة من الحضور على الواقعة.

حيث وثق بعضهم طريقة ركن السيارة، في محاولة لتثبيت حجة خرق القانون على الوافد المصري.

وهاجم العديد من الكويتيين الوافدين المصريين في بلدهم، وكتب أحد النشطاء في تعليقه على الفيديو:”الوافدين بشكل عام سواء مصري هندي أو غيرهم خسروا الكويت مئات الملايين بسبب تدميرهم وتخريبهم لأملاك الدولة.”

وتابع:”لدرجة أن أرصفة البلد في حالة دمار شامل من يدفع فاتورة هذا العبث في بلدنا طبعاً الحكومة والشعب.”

فيما قال “بو فهد”: “ما يحترمون البلد ولا في احترام للقوانين.. كل هذا من ضعف الحكومة.”

فيما انتقد مغرد آخر باسم “نواف” تصوير هذا المقطع ومهاجمة الجالية المصرية في الكويت.

وقال:”تصويرك للناس مخالف للقانون وعدم احترامك لجالية كاملة مخالف للقانون وتبي القانون يتطبق على مسفط؟”

وتابع:”منو عطاكم الحق تاخذون دور الشرطة انكم تمشون بالشوارع وتصورون الناس وتخالفونهم بحجة حب الوطن.”

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

دعارة مثلية في الكويت.. ضبط شواذ آسيويين داخل معهد مساج بوضع تلبس

الهدهد

عمل بطولي لضابط كويتي بعد حريق ضخم بمحطة وقود.. فيديو يحبس الأنفاس

حياتنا

سيدة كويتية تفضح عاملتها المنزلية بعد كشف ما تفعله بقمصان نومها باستخدام البول (فيديو)

الهدهد

فيديو صادم قلب الكويت لاعتداء وحشي على وافد من قبل مواطن

الهدهد

إنشاء صندوق الثروة السيادي الكويتي.. هل يعالج ما أفسدته السياسة؟

الهدهد

بن مساعد يرد على كويتي تطاول على الأمير عبد العزيز بن سعود

الهدهد

شتم وزير الداخلية السعودي.. الأمن الكويتي يلاحق المغرد حامد بويابس

الهدهد

السعودية تحيل سيدة كويتية كبيرة ومريضة بالسرطان مع أبنائها لمحكمة الإرهاب!

تقارير

الكويت فعلتها قبلها.. لماذا أفرجت الإمارات عن 15 سجينا إيرانيا رغم “توترات الجزر”؟

الهدهد

النفيسي يدعو الكويت والسعودية للاستقواء بتركيا: “كي لا تستفرد بنا إيران”

الهدهد

تفاعل وسخرية من شاب سعودي دعا مواطني بلاده للتعلم من المصريين (فيديو)

الهدهد

فيديو لاحتفالات الخريجين يصدم الكويتيين بسبب ما فعلوه في شارع مزدحم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قصة عائشة الشبيلي.. من هي السعودية الأمية التي بكت وأبكت العالم؟ (فيديو)

“أنا وبناتي بخير”.. حليمة بولند منهارة وتستنجد بالشرطة في روما (فيديو)

الصورة الأكثر بشاعة في 2023.. هذا ما فعلته سلطات تونس بالمهاجرين دون رحمة

دعارة مثلية في الكويت.. ضبط شواذ آسيويين داخل معهد مساج بوضع تلبس

“أمير المؤمنين” محمد السادس يتغزل في نتنياهو ويوجه له دعوة خاصة

خيرات نهر الفرات.. صياد سوري يمسك بسمكة ضخمة (شاهد)

كم يبلغ راتب رياض محرز مع الأهلي السعودي؟.. السيتي قبض رقم ضخم لإتمام الصفقة

لماذا أمسك محمد بن سلمان بخنجر أسعد بن طارق في القمة الخليجية؟ (فيديو)

ضحكات ولي العهد السعودي وأمير قطر في القمة الخليجية تلفت الأنظار (فيديو)

فيديو قلب الأردن.. أغرب واقعة غش لطلاب الثانوية تنتهي بتدخل أمني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC