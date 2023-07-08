حمل مبكر لسودانيات في عمر 12 سنة بسبب اغتصابهن من طرفي الحرب

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وطن- كشف تقرير جديد أصدرته منظمة “أنقذوا الأطفال”، أن صغارا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا يتعرضون للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل المقاتلين في السودان بأعداد مقلقة.

وقالت المنظمة غير الحكومية، في تقرير لها، إنه تم التحقق من 88 حالة اغتصاب على الأقل منذ بدء الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل، بما ذلك اعتداءات جنسية على النساء والأطفال.

ويتوقع المسؤولون أنه كان هناك ما يصل إلى 4400 حالة عنف جنسي، ومن الأمثلة على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون، الاغتصاب الذي تسبب في حدوث الحمل في بعض الحالات، فضلاً عن عمليات الاختطاف.

وقال عارف نور مدير منظمة إنقاذ الطفولة في السودان، إن العنف الجنسي يُستخدم كأداة لترويع النساء والأطفال في السودان، مضيفا: “نعلم أن الأرقام الرسمية ليست سوى غيض من فيض”.

وأضاف: “يستحق كل طفل ، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه ، أن يعيش حياة آمنة وسعيدة وصحية وخالية من العنف.. قبل اندلاع الصراع في السودان منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، كان العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشرًا في البلاد ، حيث كان أكثر من ثلاثة ملايين امرأة وفتاة عرضة له”.

وتصاعدت هذه الأرقام الآن ، مع استهداف بعض الأطفال على وجه التحديد بسبب جنسهم وعرقهم.

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وقبل أيام، أدان كبار مسؤولي الأمم المتحدة أعمال العنف الجنسي التي تحدث في البلاد، ودعوا إلى إجراء تحقيقات فورية، ورصد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، تقارير عن 21 حادث عنف جنسي مرتبط بالنزاع ضد 57 امرأة وفتاة على الأقل. وفي إحدى الحالات، وجدوا أن ما يصل إلى 20 امرأة تعرضن للاغتصاب في اعتداء واحد.

دعوة أممية لاحترام القانون

وشددت الأمم المتحدة، على أنه يجب على جميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ، والسماح بمرور آمن للناجين للوصول إلى الرعاية الصحية.

وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان: “من غير المعقول أن تتعرض النساء والأطفال في السودان – الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب هذا الصراع الأخرق – لمزيد من الصدمة بهذه الطريقة”.

الصدمات الجسدية والعقلية

يقول الموظفون العاملون في منظمة إنقاذ الطفولة في شمال كردفان، إنهم يرون في عياداتهم الصحية المتنقلة عددًا متزايدًا من حالات النساء المتأثرات بالعنف الجنسي.

كما يواجه العديد من النساء والأطفال الصدمات الجسدية والعقلية بعد الاعتداءات.

وتشير التقارير إلى أن الفتيات الصغيرات يعانين من هبوط الرحم والناسور وإصابات أخرى في جهازهن التناسلي، ويواجهن المضاعفات والوفاة بسبب الحمل المبكر والإجهاض غير الآمن.

وبالنسبة للفتيات المتخلفات، يمكن أن يكون لذلك عواقب طويلة المدى على صحتهن الجسدية.

ويحذر العاملون في منظمة “إنقاذ الطفولة” من أن التعامل مع العدد المتزايد من الحالات أصبح أكثر صعوبة.

وقالت سارة عبد الرازق، المسؤولة البارزة في المنظمة: “تعرضت وحدة الطوارئ في المستشفى الرئيسي للقصف أثناء غارة جوية وليس لدينا أي مستشفيات جيدة هنا الآن حيث يمكننا إحالة الحالات الطبية الخطيرة لمزيد من التحقيق”.

وكشفت تقارير عن أن إجبار أولياء الأمور يضطرون لتزويج أطفالهم في سن مبكرة ، لحمايتهن من المزيد من مخاطر العنف الجنسي، فيما وصفت المنظمة هذا الوضع بأنه مروع ومخيف.

تأثير طويل الأمد

ولا يتم الإبلاغ عن العنف الجنسي في السودان بشكل كبير ، حيث يعتقد الخبراء أن الأرقام الدقيقة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أعلى بكثير مما يتم الإبلاغ عنه في كثير من الأحيان.

كما أنه لا يتم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات بسبب الشعور بالخجل والخوف من الانتقام والوصمات الاجتماعية في البلاد.

كما أن الافتقار إلى وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب اتصال الإنترنت غير المستقر، يجعل الاتصال صعبًا بالإضافة إلى الوصول المناسب والدعم للضحايا.

ويواجه الناجون أيضًا تحديات في الوصول إلى الخدمات الصحية والأدوية.

تأثيرات طويلة المدى

يمكن أن يكون للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء الجنسي آثار طويلة المدى ، لا سيما على الأطفال ، الذين يتعرض الكثير منهم لاضطراب ما بعد الصدمة.

ويحذر العاملون في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية من أن النساء والأطفال الذين يفرون أو نزحوا ويبحثون عن الأمان معرضون بشكل خاص لمواجهة أعمال العنف الجنسي.