الأربعاء, يوليو 5, 2023
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ميا خليفة: شربت زجاجات خمر عمرها أكبر من عمر إسرائيل (فيديو)

الممثلة الإباحية السابقة تثير جدلًا بتصريحاتها الجريئة والمثيرة للجدل حول الأحداث الجارية في جنين

كتب فهمي الورغمي
ميا خليفة
ممثلة الأفلام الإباحية السابقة اللبنانية ميا خليفة
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وطن – أثارت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، اللبنانية ميا خليفة، تفاعلا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بتعليقها على العمليات العسكرية التي أعلنت عنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في مخيم جنين.

وقالت ميا خليفة في فيديو نشرته عبر خاصية “الستوري” على صفحتها الرسمية بمنصة انستغرام وتم تداوله على نطاق واسع مستنكرة البلطجة الإسرائيلية، إنه قد يكون هناك “إرهابي” واحد في بيت فيه 17 مدني مسالم.

وأضافت خليفة:”هكذا تبدو البيوت في مخيمات اللاجئين”.

ميا خليفة تعلق على أحداث جنين

واستدركت بطلة الأفلام الإباحية المعتزلة: “هناك بيوت تحوي أجيالاً متعددة لكن ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.”

وتابعت ميا خليفة محللة التوجهات الإسرائيلية: “إذا كان لدى اسرائيل شخص واحد يبحثون عنه فإن حياة كل الأشخاص المسالمين تصبح بلا قيمة”.

وأردفت بحماس:”لا يأبهون إطلاقاً بعدد الأطفال والمسالمين الذين تم قتلهم”.

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سخرت من الاحتلال

وسخرت ميا خليفة من الاحتلال بوقلها إن أول تواجد لإسرائيل كان عام 1948 ـ تقصد عام النكسة واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ـ بينما قالت إن دولة فلسطين عمرها آلاف السنين.

وتابعت حديثها عن فلسطين:”إنها من أقدم الأماكن في التاريخ احتوت أقدم المجموعات البشرية في التاريخ ونحن الآن نشاهد حالة إبادتهم جماعيا.”

وشددت ميا خليفة على أن “الصهيونية هي جماعة مستحدثة”، مضيفة بسخرية: “لقد شربت العديد من زجاجات الخمر التي أعمارها أكبر من عمر إسرائيل بكثير.”

أنهوا حياتهم بكل برود

وأكملت ميا خليفة التي بدت داخل منزلها وهي ترتدي فستاناً محتشماً مشجراً متحدثة عن الإسرائليين: “قوانين الحرب لا ينظرون إليها، وهم يعلمون أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ولكن لن يحاكموا أبداً بسببها لذلك لا يهتمون بها”.

وأعربت نجمة الإباحية اللبنانية السابقة عن اعتقادها بأن الإسرائيلي في الحقيقة ليس لديه فكرة أن استهداف الأطفال جريمة إنسانية، وهذا كاف لمعرفة مدى قذارة عقولهم وباعتقادهم العنصري المتطرف فإن طفل مقتولاً الآن سيحميهم من رجل بالغ في المستقبل.

تفاعل النشطاء مع ميا خليفة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع فيديو ميا خليفة وعلق “كامل”: “معظم الناس لا تعرف ان الممثلة الإباحية اللبنانية المارونية مايا خليفة اعتبرت فلسطين قضيتها وترفض التطبيع وتعتبره خيانة”.

وعقب “الزعيم الفينيئي” :” السيدة ميا خليفة تتضامن مع فلسطين أشرف من كثير من الظواهر الصوتية”.

وقال “سلامة عبد الحميد” بنبرة تهكم :” إلى حكام ومثقفي ومشاهير العرب ميا خليفة نطقت دفاعا عن فلسطين بينما جميعكم قررتم الخرس”.

فيما دون مغرد آخر: “وصلنا لزمن غريب ، كل الزعماء العرب وكل الفنانين والمشاهير ما قالو كلمة عن المجزرة التي وقعت في جنين في حين أن ميا خليفة وهي من هي –كما قال- تحدثت بكلمة الحق بكل جرأة وشجاعة وهي في عقر دار العدو “.

واستدرك: “سبحان الله وصلنا لزمن أصبحت في العين بصيرة واليد قصيرة”

ميا خليفة وحي الشيخ جراح

وكانت مشاركة نجمة الأفلام الإباحية السابقة “ميا خليفة” في بثٍ حي ومباشر عبر تطبيق “إنستغرام” في أيار 2021 لنصرة القضية الفلسطينية وإنقاذ حي الشيخ جراح من التهويد حظيت بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد نشطاء بمشاركة نجمة الأفلام الإباحية الأمريكية ذات الأصول اللبنانية في البث ومساهمتها في نقل الصورة الحقيقة لما يجري في فلسطين المحتلة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت خليفة حينها تعرضها للتضيق من قبل سياسة تطبيق “إنستغرام” بعد محاولتها نشر مقاطع فيديو تظهر وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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