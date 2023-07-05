تغريدة عبد الخالق عبد الله تثير ضجة.. ما قاله عن جنين والتطبيع ارتد في وجهه

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وطن- أثار الأكاديمي الإماراتي البارز عبد الخالق عبد الله المعروف بأنه مقرب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وعمل مستشارا له، حالة من الجدل والتفاعل على موقع تويتر، بعدما نشر تغريدة ترحم فيها على شهداء جنين جراء العدوان الإسرائيلي، ودعوته لقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، إلا أن الأمر تحول لموجة هجوم ضد أبو ظبي.

وقال عبد الخالق عبد الله في تغريدته: “رحم الله شهداء جنين وقلوبنا مع المهجرين من منازلهم قسرا وجورا في مخيم جنين والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يقاوم بكل شجاعة الاجرام الاسرئيلي على كل شبر من فلسطين”.

وأضاف: “قضية فلسطين قضية ضمير وحان وقت أن تجمد 6 دول عربية علاقاتها مع حكومة إسرائيلية بلا ضمير وعلى وشك ارتكاب نكبة ثانية”.

وأرفق عبد الخالق عبد الله، في تغريدته، صورا لشهداء جنين الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي، ولقطات تُظهر تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم.

رحم الله شهداء جنين وقلوبنا مع المهجرين من منازلهم قسرا وجورا في #مخيم_جنين والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يقاوم بكل شجاعة الاجرام الاسرئيلي على كل شبر من فلسطين. قضية فلسطين قضية ضمير وحان وقت ان تجمد 6 دول عربية علاقاتها مع حكومة اسرائيلية بلا ضمير وعلى وشك ارتكاب نكبة ثانية pic.twitter.com/lmXbHwZSix — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 4, 2023

تفاعل واسع واتهامات للإمارات

أثارت تغريدة عبد الخالق عبد الله حالة من التفاعل بين النشطاء على موقع تويتر، ومال الكثيرون إلى اعتبارها نوعا من التملق، بل وجهوا اتهامات لدولة الإمارات بدعم الاحتلال.

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فقال “صلاح”: “نفسي أصدقكم”، في حين كتب ناشط يُدعى “عقاب”: “تجميد العلاقات لا يفيد بل قطعها نهائيا وتصحيح الخطأ ونسيان الديانة الإبراهيمية من أساسها”.

وغرد يوسف: “ما أدري ليه قلبي يقولي إن العمليه الصهيونية على مخيم جنين ممولة من قبلكم كما تم تمويل الحرب على إخواننا في سوريا وإبادتها .. السنوات القادمة إن لم تكن الأيام ستثبت ذلك”.

وتفاعل أحمد قائلا: “غير مستبعد أن يكون هذا التعسف والظلم بمباركة إماراتية لم نسمع حتى الآن تصريح إماراتي يدعو لما ذكرت”.

وقال ناشط: “ابدأ بدولتك صرح ولا تلمح وما لكم بغيركم أنتم تصرفو واقطعوا العلاقات”.

يُشار إلى أنّ الاتهامات الموجهة لدولة الإمارات في هذا الصدد، نابعة في الأساس من إقدام أبو ظبي على الارتماء في أحضان تل أبيب، ورعاية مشروع تطبيع وُصف بأنه شديد الخطورة، ويقوم على أنقاض إقامة دولة فلسطينية.

تقارب إماراتي إسرائيلي

ويتخذ التقارب الإماراتي الإسرائيلي أكثر من جانب، فقبل أيام قليلة جدا من بدء العدوان الإسرائيلي على جنين، كانت دولة الإمارات قد شاركت في مؤتمر الأسبوع السيبراني 2023 الذي عقد في جامعة تل أبيب.

وترأس محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وفد الدولة المشارك في المؤتمر، وقالت صحيفة البيان، إن الوفد اطلع على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وبحث أوجه التعاون المحتملة، وفرص الاستثمار الثنائية.

شراكة اقتصادية

جاءت هذه الخطوة في أعقاب تقارب آخر، تمثل في دخول الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ودولة الاحتلال حيز التنفيذ، والتي تخفض أو تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 96 بالمئة من أنواع المنتجات، والتي تمثل 99% من القيمة الحالية لتجارة السلع بين الإمارات وإسرائيل.

يُشار إلى أن الاتفاقية الموقعة في 31 مايو 2022، صُمِّمت بهدف رفع مستوى التجارة بين الجانبين لأكثر من عشرة مليارات دولار بحلول نهاية العقد الحالي، صعودا من 1.3 مليار دولار المسجلة في 2021.

وكانت إسرائيل والإمارات أعلنتا تطبيع العلاقات في العام 2020 ومنذ ذلك الحين نمت العلاقات بشكل متسارع بين الجانبين في جميع المجالات.