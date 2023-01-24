زيارة سرية لوزير إسرائيلي للإمارات.. ماذا جرى في الغرف المغلقة؟

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وطن – في مؤشر على زيادة وتيرة علاقات التقارب بين تل أبيب وأبو ظبي، أجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر زيارة سرية إلى الإمارات والتقى عددا من المسؤولين هناك.

وأكّد مصدران مطلعان على تفاصيل الزيارة، حيث ذكر موقع والا العبري، أن الزيارة انضم إليها مستشار الأمن القومي تساحي هنغفي.

وذكر موقع “تايمز اوف إسرائيل“، أن أحد أهداف سفر درمر إلى أبو ظبي كان لمناقشة زيارة ممكنة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدولة الإمارات العربية.

وأضافت أن الزيارة هدفت لطمأنة أبوظبي فيما يتعلق ببعض أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الجديدة، لا سيما بعد أن قام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بزيارة مثيرة للجدل إلى باحة المسجد الأقصى في وقت سابق من شهر يناير.

وكان نتنياهو صرح بأن زيارته الأولى الى الخارج كرئيس للحكومة ستكون إلى أبو ظبي ، وحتى أنه خطط لإجراء الزيارة قبل أسبوعين، لكن الزيارة تم تأجيلها.

ودرمر أكثر الوزراء المقربين من نتنياهو والمسؤول من قبله على العلاقات مع الولايات المتحدة، والملف الايراني ودفع اتفاقيات السلام والتطبيع مع العالم العربي.

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وسبق أن أجرى نتنياهو عدة زيارات سرية إلى دولة الإمارات، ولم يَزُرها مطلقا بصورة رسمية وعلنية، وبعد التوقيع على اتفاقيات إبراهيم حاول نتنياهو في عام 2020 أكثر من مرة تنسيق زيارة إلى أبو ظبي، لكنها تأجلت في جميع المرات.

وحتى قبل نهاية فترته كرئيس للوزراء في مارس من عام 2021، كان نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات، لكنه اضطر لإلغاء الرحلة بعدما تأخر الأردن في منح الموافقة على مسار رحلته فوق أجوائه.

وفي يناير الحالي، لم تتم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات بعد دخول بن غفير لساحة المسجد الأقصى، لكن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر مقربة من نتانياهو بأن الزيارة لم تتم بسبب الحاجة إلى “استعدادات لوجستية أطول”.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن نتنياهو لا يزال يعتزم أن تكون الإمارات أول وجهة له إلى الخارج بعد عودته للسلطة مجددا ضمن حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

تطبيع الإمارات مع إسرائيل

والإمارات ضمن أربع دول عربية قد أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في صيف العام 2020 ضمن نطاق معاهدة إبراهيم التي رعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واتُخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز التقارب بين الإمارات وإسرائيل، فقبل أسابيع أعلنت الإمارات، إدراج الهولوكوست وقصصه في مناهجها التعليمية خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لاتفاقية أبراهام والتطبيع الذي وقعته مع إسرائيل في 2020.

الإمارات اتخذت هذه الخطوة من أجل دعم اتفاقية التطبيع التي أبرمتها البلاد مع إسرائيل في 2020 بعهد دونالد ترامب.