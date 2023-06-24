“عصابة الذهب” النسائية في قطر.. هكذا تم الإيقاع بها (فيديو)

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وطن- في عملية نوعية تمكّنت إدارة البحث الجنائي في قطر، من إلقاء القبض على عصابة قامت بعدة سرقات من محلات بيع الذهب في مطار الدوحة الدولي قبل هروبهم خارج البلاد.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر مرفقة بفيديو يرصد المتهمين خلال قيامهم بعمليات السرقة، إنه تم إلقاء القبض على المتهمين في المطار قبل مغادرة البلاد، وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

ضبط عصابة تخصصت في سرقة الذهب بقطر

وأظهر المقطع الذي نشرته داخلية قطر، رجلاً وامرأتين تلبسان الزي التقليدي داخل بهو مطار الدوحة الدولي.

وفي مشهدٍ تالٍ يبدو عنصر أمن وهو يقتاد امرأة بدت بلا عباءة.

ووفق لقطات في الفيديو المنشور وثّقت عملية السرقة التي تمت في وضح النهار داخل أحد المحال، ظهرت المرأتان وهما تحاولان معاينة قطع ذهبية وتحاولان مع الشخص الثالث إشغال البائع.

قبل أن تقوم إحداهما بارتداء إسورة في يدها اليسرى وتغطيها بكم العباءة قبل أن يغادر الثلاثة المكان مسرعين.

تمكنت إدارة البحث الجنائي من القبض على عصابة قامت بعدة سرقات من محلات بيع الذهب، حيث تم إلقاء القبض على المتهمين في المطار قبل مغادرة البلاد، وتمت إحالتهم للنيابة العامة #الداخلية_قطر pic.twitter.com/sSCnUvNv3Y — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) June 24, 2023

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وتكرر نفس الأسلوب في محل آخر كما يظهر من المقطع، وفي مشهدٍ تالٍ شوهد المتهمون الثلاثة وهم يجرّون حقائب السفر ويخرجون من مكان السكن، وتوجهوا إلى المطار.

وتم القبض عليهم بموجب مقاطع الفيديو داخل المطار، قبل أن يهربوا بالمسروقات، حيث تمت إحالتهم للإدارة الأمنية المختصة في قطر لاستكمال إجراءاتها في هذا الشأن.

السرقة وجرائم المال الأخرى

واهتمّ المشرّع القطري بمفهوم السرقة وجرائم المال الأخرى في مواد عديدة من القانون القطري، بحيث وصفها أنها أخذ مال الغير بطريقة غير شرعية.

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات القطري لسنة 2004، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالتين التاليتين: 1- إذا وقعت ليلاً، 2- إذا وقعت من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً».

وتثبت الجريمة عند تحقق أركانها المادية والمعنوية، كذلك بوجود دليل على الشخص السارق بعينه سواء كان ذلك بشهادة الشهود أو بالضبط متلبساً بارتكاب الجريمة، أو باستخدام الأدوات الحديثة للكشف مثل كاميرات المراقبة وأدوات التسجيل كما حصل في السرقة الموصوفة ذاتها.