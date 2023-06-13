الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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ماتتا جوعا وعطشا.. شقيقتان تفارقان الحياة في حي راقٍ بالخرطوم (شاهد)

الحادث المأساوي وقع في شارع 51 بحي الخرطوم 2، الذي يعد من أرقى أحياء العاصمة السودانية بعد معاناة الجوع والعطش

كتب باسل النجار
شقيقتان تفارقان الحياة في حي راقٍ بالخرطوم
شقيقتان تفارقان الحياة في حي راقٍ بالخرطوم
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وطن- في حادث أليم وصادم توفيت امرأتان في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب الجوع والعطش، بحسب “لجنة مقاومة الخرطوم 1 و2”.

مأساة السودان مستمرة

ونعت اللجنة عبر حسابها بتويتر، السيدة زبرفينت يقفيان، وهي سودانية من أصل أرمني وتعمل في السفارة الأمريكية، وشقيقتها زفيار.

وكشفت أن المرأتين توفيتا، السبت الماضي، داخل منزلهما في شارع 51 بحي الخرطوم 2، الذي يعد من أرقى أحياء العاصمة بعد معاناة الجوع والعطش.

وأوضحت اللجنة أن الحي -الذي يضم منزل الراحلتين- يقع تحت حصار قوات الدعم السريع منذ بداية الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الماضي.

كما لفتت اللجنة في بيانها المنشور يوم، 10 يونيو الجاري، إلى أنه حتى الآن لم يتمكن أحد من الدخول الى منزلهما ليقوم بدفنهما بسبب منع قوات الدعم السريع الدخول للمنطقة.

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شقيقتان تفارقان الحياة في حي راقٍ بالخرطوم
شقيقتان تفارقان الحياة في حي راقٍ بالخرطوم

الصراع بين حميدتي والبرهان

وفي سياق آخر أكد مسؤول سوداني، الثلاثاء، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لن يلتقي خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “في ظل الظروف الراهنة”، وذلك غداة إعلان كينيا سعيها لترتيب لقاء بينهما لمحاولة وضع حد للنزاع.

وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة “فرانس برس” إن “البرهان لن يجلس مع حميدتي (دقلو) في ظل الظروف الراهنة”.

ويأتي ذلك في إشارة إلى تأكيد الرئيس الكيني ويليام روتو، السعي لعقد لقاء مباشر بين الطرفين، خلال قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) التي عقدت في جيبوتي الإثنين.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو للصحفيين إن “كينيا تلتزم جمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجها لوجه لإيجاد حلّ دائم للأزمة”، وفق بيان أصدرته الرئاسة ليل الإثنين.

كما ذكرت مسودة بيان حول اجتماع “إيغاد” نشره مكتب روتو، العمل على ترتيب “لقاء وجها لوجه بين (البرهان ودقلو).. في إحدى عواصم المنطقة”.

ولم يصدر تعليق عن دقلو أو قواته في هذا الشأن حتى الآن.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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