ماتتا جوعا وعطشا.. شقيقتان تفارقان الحياة في حي راقٍ بالخرطوم (شاهد)

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وطن- في حادث أليم وصادم توفيت امرأتان في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب الجوع والعطش، بحسب “لجنة مقاومة الخرطوم 1 و2”.

مأساة السودان مستمرة

ونعت اللجنة عبر حسابها بتويتر، السيدة زبرفينت يقفيان، وهي سودانية من أصل أرمني وتعمل في السفارة الأمريكية، وشقيقتها زفيار.

لجنة مقاومة الخرطوم 1و2 نعي أليم لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيءٍ عنده إلى أجلٍ مُسمّى. تنعي لجنة مقاومة الخرطوم 1و2 المواطنتين بالحي زفارت يقفيان وشقيقتها اللتان حدثت وفاتهما بمنزلهما في شارع 51 الخرطوم 2 بعد معاناة مع الجوع والعطش! pic.twitter.com/POTs1yVVvB — لجنة مقاومة خرطوم ١و٢ (@K1K2Committee) June 10, 2023

وكشفت أن المرأتين توفيتا، السبت الماضي، داخل منزلهما في شارع 51 بحي الخرطوم 2، الذي يعد من أرقى أحياء العاصمة بعد معاناة الجوع والعطش.

وأوضحت اللجنة أن الحي -الذي يضم منزل الراحلتين- يقع تحت حصار قوات الدعم السريع منذ بداية الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الماضي.

كما لفتت اللجنة في بيانها المنشور يوم، 10 يونيو الجاري، إلى أنه حتى الآن لم يتمكن أحد من الدخول الى منزلهما ليقوم بدفنهما بسبب منع قوات الدعم السريع الدخول للمنطقة.

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الصراع بين حميدتي والبرهان

وفي سياق آخر أكد مسؤول سوداني، الثلاثاء، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لن يلتقي خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “في ظل الظروف الراهنة”، وذلك غداة إعلان كينيا سعيها لترتيب لقاء بينهما لمحاولة وضع حد للنزاع.

وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة “فرانس برس” إن “البرهان لن يجلس مع حميدتي (دقلو) في ظل الظروف الراهنة”.

ويأتي ذلك في إشارة إلى تأكيد الرئيس الكيني ويليام روتو، السعي لعقد لقاء مباشر بين الطرفين، خلال قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) التي عقدت في جيبوتي الإثنين.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو للصحفيين إن “كينيا تلتزم جمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجها لوجه لإيجاد حلّ دائم للأزمة”، وفق بيان أصدرته الرئاسة ليل الإثنين.

كما ذكرت مسودة بيان حول اجتماع “إيغاد” نشره مكتب روتو، العمل على ترتيب “لقاء وجها لوجه بين (البرهان ودقلو).. في إحدى عواصم المنطقة”.

ولم يصدر تعليق عن دقلو أو قواته في هذا الشأن حتى الآن.