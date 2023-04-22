صراع أجهزة داخل إسرائيل حول دعم البرهان وحميدتي.. من يمسك العصا من المنتصف يُضرب بها

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وطن- تسود حالة من الانقسام بين قادة الأمن الإسرائيلي حول دعم المعسكرين المتناحرين في السودان، وهما قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

جاء ذلك في تقرير لموقع المونيتور، الذي استهلّه بنقل تصريح للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي أكّد المشاركة في الجهود الدولية لتهدئة الصراع الحالي في السودان، وأن الوزارة على اتصال مع كلا المعسكرين المقاتلين.

وقال ليفي في مقابلة مع محطة الإذاعة العامة الإسرائيلية KAN، إن إسرائيل ستواصل إنهاء الاضطرابات الحالية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية، وأضاف: “الكل يبذل جهودًا لإعادة السودان إلى مساره الصحيح.. نحن لا نتخلى عن التطبيع. الأمريكيون متورطون ، ونحن نساعد في مواجهة كلا الجانبين. نحن نساعد في ممارسة الضغط المباشر لتحقيق الهدوء وإحلال السلام”.

وفق التقرير، فإنه على الرغم من الاضطرابات الداخلية وتدهور مكانتها الدولية، تجد إسرائيل نفسها حاليًا في دور الشخص البالغ المسؤول على الأقل في ميدان واحد – القتال المتصاعد بين الموالين للزعيم السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان وبين رابيد القوي (مليشيا قوات الدعم بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي).

لقد بدد القتال آمال إسرائيل في استكمال التوقيع الرسمي بسرعة على اتفاق توصلت إليه مع السودان في عام 2020 بشأن تطبيع العلاقات الدبلوماسية. في حين أن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية يبدو مستبعدًا للغاية في الوقت الحالي ، نظرًا للقتال ، فقد حولت إسرائيل يدها إلى جهود الوساطة بين الأطراف المتحاربة للمساعدة في دفع عملية الانتقال المتوقفة من الحكم العسكري إلى الديمقراطية.

وكانت العلاقات الإسرائيلية السودانية متوترة منذ سنوات عديدة، على خلفية دعم الخرطوم للقضية الفلسطينية وعلاقات البلاد الوثيقة مع إيران. عندما قطعت الخرطوم علاقاتها مع طهران عام 2016 ، بدأت الأمور تتغير ، وأكثر من ذلك ، بعد الإطاحة بالديكتاتور السوداني عمر البشير في عام 2019.

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وفي أكتوبر 2020، وافقت الحكومة في الخرطوم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في إطار اتفاقات إبراهيم التي وقعتها إسرائيل في وقت سابق مع البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وفي فبراير 2023 ، زار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الخرطوم والتقى البرهان ومسؤولين كبار آخرين لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. وجاءت زيارة كوهين في أعقاب زيارة وفد سوداني رفيع المستوى لإسرائيل الأسبوع الماضي.

وكان كوهين يأمل في إتمام الصفقة هناك وبعد ذلك، أو على الأقل الإعلان عن حفل قادم في واشنطن ، لكن ذلك لم يحدث. وفي مواجهة بعض الاعتراضات من الداخل ، أوضحت القيادة السودانية أن توقيع الاتفاقية من غير المرجح أن يتم على الفور. تبنت واشنطن نفس النهج ، وأوضحت لإسرائيل أنها سترعى إتمام الصفقة فقط عندما يتم تشكيل حكومة انتقالية مدنية.

تردد إسرائيلي

وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل لا تزال مترددة بشأن دورها في النزاع، وأضاف: “المشكلة في التدخل الإسرائيلي هي أننا لم نقرر تمامًا من ندعمه ونحن نلعب لعبة مزدوجة..نساعد كل من برهان ودقلو. كلا الجانبين على علم بهذا ويطالبان بتوضيح منا. على هذا المعدل ، لن نكتفي بذلك.. لم نتمكن من المصالحة بينهما ، هناك فرصة جيدة في أن ننجح في توحيدهم ضدنا”.

وكان المسؤول يشير إلى نوعين مختلفين من الأسلحة الحكومية الإسرائيلية تربطهما علاقات مع السودان – الموساد ووزارة الخارجية، وكان المسؤولان الإسرائيليان الرائدان اللذان يعملان في مواجهة الخرطوم في السنوات الأخيرة هما مدير الموساد آنذاك يوسي كوهين ، الذي توسعت وكالته الاستخباراتية بشكل كبير تحت قيادته في أنشطتها في الدولة الإفريقية العملاقة، ورونين ليفي ، الذي كان معروفًا في السابق باسمه المستعار فقط”ماعوز” الذي استخدمه خلال خدمته في جهاز الأمن العام (الشاباك) ، والذي كان حتى وقت قريب مسؤولا كبيرا في مجلس الأمن القومي. كان كلا الرجلين متورطين في علاقات سرية مع السودان لسنوات.

وأوضح مصدر أمني إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن هويته/ أن “مدير عام وزارة الخارجية يقف إلى جانب البرهان، في حين أن الموساد هو أكثر إلى جانب حميدتي، حتى أن الأخير تمت دعوته في زيارة سرية إلى إسرائيل، خلافا لنصيحة الخبراء الإسرائيليين الذين كانوا يخشون أن تتسرب كلمة الزيارة إلى الجانب الآخر ، الذي كان السلطة المهيمنة في السودان في ذلك الوقت. قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع لـ “المونيتور” طلب عدم الكشف عن هويته: “عندما تحاول إمساك طرفي العصا في نفس الوقت ، ينتهي بك الأمر بالضرب بها”.

وللموساد تاريخ طويل من التورط في السودان ، ظهر بعضه عندما قام بتهريب عشرات الآلاف من اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل في الثمانينيات عبر منتجع وهمي أقامه على شواطئ البحر الأحمر في السودان ، ومنه مهاجرون نُقلوا إلى إسرائيل على متن طائرات نقل عسكرية عملاقة من طراز سي -130.

صورت الأفلام اللاحقة للعملية – منتجع غوص البحر الأحمر – الموساد في ضوء مجاني. في عام 2009 ، في الأيام الأولى من حرب الظل الإسرائيلية مع إيران ، قصفت القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية شاحنات تحمل أسلحة زودتها إيران من شاطئ البحر الأحمر السوداني عبر السودان إلى حماس في قطاع غزة ، ونجحت في قطع طريق التهريب هذا ، وفقًا لما ذكرته جهات أجنبية. تقارير وسائل الاعلام.

وأدى تحول السودان بعيدًا عن محور المقاومة الإسلامية الذي تقوده إيران إلى الكتلة السنية البراغماتية بقيادة السعودية في عام 2016 إلى تسهيل الدفء في العلاقات مع إسرائيل ، بمشاركة أمريكية عميقة.

آمال إسرائيلية

وتأمل إسرائيل أن يؤدي استثمارها الحالي للوقت والطاقة في محاولات إعادة الهدوء بين الأطراف المتحاربة إلى احتواء الضرر المحتمل لهذه العلاقة الاستراتيجية الواعدة مع الخرطوم.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي كبير سابق لموقع “المونيتور” ، شريطة عدم الكشف عن هويته: “في نهاية المطاف ، إنه شجار بين مختلف شركاء الرئيس السوداني السابق البشير.. من الواضح أن الحكم المدني في السودان في هذه المرحلة حلم بعيد المنال. وأكثر من يؤذون هم الشعب السوداني الذي سئم من الديكتاتورية ويريد الاستقرار والديمقراطية ، ويجب على إسرائيل أن تفكر في هذه الزاوية أيضا ، ولا تتصرف فقط وفق لاهتمامها بإعادة الهدوء والحصول على توقيع سريع على الأوراق المناسبة “.

وقال المصدر: “الموساد أكثر ارتباطا بجانب حميدتي في ضوء حقيقة أنه أيضا الجانب الأكثر ارتباطا بالإمارات.. يتمتع الموساد بعلاقات ممتازة في الخليج ، لا سيما مع الإمارات العربية المتحدة ، في حين أن مجلس الأمن القومي ، والآن وزارة الخارجية (تحت حكم ليفي) ، يعملان بشكل أساسي مع البرهان“.

وأضاف: “قد يتسبب هذا الانقسام في اضرار جسيمة لكنه من ناحية اخرى يسمح لاسرائيل بتمثيل الجانبين في نفس الوقت للاستفادة من هذه العلاقات المزدوجة لتهدئة الوضع ومحاولة إخماد النيران”.