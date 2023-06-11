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حياتنا

يمكن أن تزداد حدتها أثناء الليل.. طبيبة تكشف أعراض السرطان “الأكثر شيوعًا”

من علامات السرطان الأكثر شيوعاً الشعور بالألم الذي يسوء في الليل

كتب ايمان الباجي
طبيبة تكشف أعراض السرطان الأكثر شيوعًا
أعراض السرطان
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وطن- تختلف أعراض مرض السرطان من حالة إلى أخرى تبعًا للعضو المصاب بمرض السرطان.

في حين أن الأعراض الأولى لهذا المرض ليست واضحة دائمًا، فإن معرفة ما الذي تبحث عنه هو الخطوة الأولى في تحديد الحالة.

علامة تظهر في الليل

في هذا السياق، شاركت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، مع صحيفة إكسبرس العالمية علامة تحذير واحدة تظهر في الليل يمكن أن تكون أحد أكثر أعراض السرطان شيوعًا.

وقالت في هذا السياق: “إذا كنت لا تزال تعاني من النوم بسبب الألم، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية طبيب عام حول مرض السرطان”.

تشير أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أن نحو 38 من كل 100 مريض بالسرطان يعانون في الليل من آلام متوسطة إلى شديدة.

تختلف أعراض مرض السرطان من حالة إلى أخرى

وأوضحت الدكتورة لي بالقول: “من المهم أن نذكر أن هناك العديد من الأسباب الأخرى للألم بخلاف السرطان، ولكن بعض العلامات المنذرة يمكن أن تساعد في تحديد الألم السرطاني”.

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قائلة: “من علامات السرطان هي الشعور بالألم الذي يسوء في الليل، وكذلك الألم الذي لا علاقة له بالصدمة”.

أعراض أخرى

أضافت الدكتورة لي في هذا الإطار: “قد تكون هناك أعراض أخرى مثل فقدان الشهية، وفقدان الوزن، والشعور بالضيق، والتعب والإرهاق، والغثيان والقيء، أو الحمى”.

وإذا كان هناك سبب واضح وراء الألم مثل الإصابة أو الاضطراب، فمن الضروري عدم القفز إلى أي استنتاجات.

ومع ذلك، هناك عدة أسباب تجعل الألم السرطاني أسوأ في الليل، وفقًا للطبيبة.

على سبيل المثال، ينمو السرطان بسرعة أكبر في الليل، مما يترك العديد من المصابين بأعراض منهكة.

وقالت الدكتورة في هذا الإطار: “عندما تستلقي في الليل، فإن هذا يغير توزيع وزن الورم والأنسجة المحيطة، مما قد يسبب الألم”.

ولهذا أوصت الدكتورة بمراجعة طبيبك إذا كان لديك أي ألم غير عادي في أي مكان في جسمك لا يمكن تفسيره واستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

وأضافت في هذا السياق: “قد يكون لهذا الألم الذي تشعر به تفسير بريء، ولكن يجب أن يكون لديك تقييم مناسب”.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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