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أسباب ظهور عقيدات الغدة الدرقية والعلاج المناسب

"النساء؛ هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بخطر الإصابة بالعقيدات الغدة الدرقية".

كتب معالي بن عمر
عقيدات الغدة الدرقية
عقيدات الغدة الدرقية
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وطن-على الرغم من أن ظهور عقيدات الغدة الدرقية عادةً ما يكون شائعًا جدًا، وورم حميد في معظم الحالات، فإنه عند بروز كتلة في منطقة الرقبة، فمن المستحسن أن يذهب الشخص إلى متخصص في الغدد الصماء ليتأكد من أنه ورم حميد، وإذا كان العكس صحيحًا، فيجب إجراء تدخل جراحي سريع.

إن عقيدات الغدة الدرقية عبارة عن نمو غير طبيعي يتشكل على مستوى الغدة الدرقية، والتي تقع في مقدمة العنق؛ أسفل تفاحة آدم مباشرة. ويمكن أن تظهر في شكل تورم، يتراوح حجمه من صغير جدًا إلى كبير جدًا، بحسب مجلّة “فيدا سانا” الإسبانية.

النساء؛ هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعقيدات الغدة الدرقية
عقيدات الغدة الدرقية

وفي الواقع، من المعروف أنه إذا تم إجراء فحص من خلال الموجات فوق الصوتية في هذه المنطقة، فإن أكثر من 65 ٪ من السكان سيكتشفون أنهم يعانون من عقيدات الغدة الدرقية. ولحسن الحظ، فإن معظم الحالات تكون حميدة (غير سرطانية) وفقط من 4-6٪ من الحالات تشخص بأنها سرطان الغدة الدرقية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

وإذا لاحظ الشخص وجود تورم في منطقة الغدة الدرقية، فينبغي ألا يتردد في الذهاب إلى الطبيب لتقييمه وتحديد ما إذا كان الورم حميدًا أم خبيثًا.

من هو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعقيدات الغدة الدرقية؟

لم يحدد بعد سبب ظهور العقيدات الغدة الدرقية، لكن من المعروف أنه أكثر شيوعًا:

  • عند النساء.
  • في المناطق التي تعاني من نقص اليود: إذا لم تحصل الغدة على كمية كافية من اليود، فيجب أن “تعمل” الغدة أكثر من اللازم وهذا يحفز تكاثر الخلايا، وبالتالي، احتمالية ظهور العقيدات.
  • عند الأشخاص أو المرضى الذين تعرضوا للإشعاع في الرأس والرقبة.
  • الاستعداد الوراثي عند بعض الأشخاص، يجعلهم عرضة لتكوين العقيدات في الغدة الدرقية أو في أجزاء أخرى من الجسم.

هل يمكن ملاحظة عقيدات الغدة الدرقية في العنق؟

لا تسبب العقيدات عادة أي أعراض، لذا فإن الشخص القادر على اكتشافها؛ هو طبيب الأسرة عند القيام بالفحص الروتيني للرقبة، وعلى سبيل المثال إذا كنت قد أصبت بنزلة برد أو إنفلونزا أو التهاب في الحلق؛ يمكن أيضًا اكتشافها بالصدفة باستخدام الموجات فوق الصوتية للمنطقة التي يتم إجراؤها لسبب آخر.

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علاج قصور الغدة الدرقية
علاج قصور الغدة الدرقية

وفي بعض الأحيان، إذا كان الورم سطحيًا للغاية (وليس من الضروري أن يكون الورم كبيرة جدًا) يمكنك أن تشعر به بنفسك عندما تلمس رقبتك أو يمكنك رؤيته عندما تنظر في المرآة، كما لو كان لديك شيء مكوّر داخل رقبتك. عندما تلاحظ ذلك، فستعتقد أنها عقدة ملتهبة، ولكن في الحقيقة، عند بروز أي “كتلة” غريبة، يُنصح بمراجعة الطبيب للتخلّص من الشكوك.

وعلى الرغم من أنها عادة ما لا تسبب أعراضًا، فإنها في بعض الأحيان-إذا كانت كبيرة جدًا-يمكن أن تسبب صعوبة في البلع أو التنفس، أو عدم الشعور بالراحة على متسوى الأذن أو الفك.

ماذا يحدث إذا نَمَت العقدة؟

إذا استبعدت الاختبارات التي أجريت أن عقيدات الغدة الدرقية خبيثة، فيكفي إجراء فحوصات كل 6 أشهر أو سنة للسيطرة عليها؛ فمراقبتها، تساعد الأطباء في معرفة مدى نموها وخطورتها أيضًا.

وختامًا، في حال كان نمو العقدة مستقرًا أو على شاكلته دون أن يطرأ عيله أي تغيير، فهذه علامة واضحة على أنه ورم حميد لأنها تعني أن تلك الخلايا التي تكاثرت لتشكل كتلة، لن تسبب المزيد من الضرر، ولكن إذا لوحظ أنها تنمو بسكل مستمرّ، فينبغي أن تكون الاختبارات دورية، لأن هذا النمو قد يؤكد أن هناك مشكل صحي، ما يجعل العواقب وخيمة.

المرافبة الدورية لنمو الغدة الدرقية أمر في غاية الأهمية
مخاطر نمو عقيدات الغدة الدرقية
المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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