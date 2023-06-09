سمكة قرش الغردقة.. أول تعليق من والد السائح الروسي: “كان يصرخ بابا أنقذني”

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وطن- كشف والد السائح الروسي، الذي قُتل عصر أمس الخميس على سواحل الغردقة المصري، تفاصيل مروعة عن الهجوم القاتل لسمكة القرش على ابنه وقتله في البحر الأحمر جنوب مصر. مشيرا إلى أن كل هذا حدث في ثوان، وأنه كان حاضراً على معاناة نجله.

والد السائح الروسي يتحدث عن مقتل ابنه

وروى والد الضحية، يوري بوبوف، أنه شاهد القرش يهاجم ابنه فلاديمير البالغ 23 عاماً من الشاطئ في منتجع الغردقة، دون أن يتمكن من فعل أي شيء لمساعدته، لافتاً إلى أن ابنه كان يصرخ: “بابا أنقذني”، وفق مانقلت عنه صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وعشرات وسائل الإعلام الدولية.

وتابع الوالد المكلوم شهادته قائلا: “لم يكن هناك أفراد من العائلة بالقرب من ابنه في الماء لمساعدته”. على الرغم من أن التقارير الأولية أفادت بأن صديقته البالغة 23 عاماً تمكنت من الفرار من الهجوم.

وأضاف بلوعة وحرقة “ما نوع المساعدة التي يمكنك تقديمها؟ حدث ذلك في 20 ثانية، وقد تم جره القرش تحت الماء”.

وختم قائلاً “هذه صدفة سخيفة للغاية، لأنه شاطئ آمن”، موضحاً أن ذلك لم يحدث قط هناك، فعادة ما يهاجمون على الشواطئ البرية”.

قرش يقتل سائحا في الغردقة

وتداول ناشطون مقطع فيديو مرعب من الغردقة في محافظة البحر الأحمر، عصر أمس الخميس، هجوم سمكة قرش في إحدى القرى السياحية بالمدينة الساحلية، بشكل مفاجئ وعلى غير المتوقع، على سائح روسي الجنسية، ما أدى لوفاته.

#الغردقه لحظة هجوم سمكة قرش على مواطن روسي في الغردقة بمصر، متسببة بوفاته. وزارة البيئة المصرية أعلنت أن فريقا مختصا نجح في اصطياد السمكة، وتبين أن "سمكة قرش من نوع النمر Tiger pic.twitter.com/pNpl3DkvfD — قصة الهاشتاق (@fjh__1) June 9, 2023

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وبعد ساعات على الحادثة، أظهرت مقاطع متداولة نجاح السلطات البحرية بمساعدة الصيادين، في اصطياد القرش المفترس قاتل السائح الروسي.