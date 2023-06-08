الخميس, يونيو 8, 2023
الرئيسيةالهدهدرجوة آل سيف.. معلومات مثيرة عن خالتها وعلاقتها بعائلة "آل سعود" وسر...
الهدهد

رجوة آل سيف.. معلومات مثيرة عن خالتها وعلاقتها بعائلة “آل سعود” وسر أقراط ليلة الحناء (شاهد)

الأمير عبدالعزيز بن نواف بن مشعل ابن خالة الأميرة رجوة آل سيف ظهر في حفل الزفاف وكذلك حفل إعلان الخطوبة

كتب فهمي الورغمي
رجوة آل سيف.. معلومات مثيرة عن خالتها وعلاقتها بعائلة
رجوة آل سيف
- Advertisement -

وطن- نشر حساب متخصص بأخبار العائلات الملكية على موقع لصور العالمي “انستغرام” معلومات تنشر لأول مرة عن العلاقة التي تجمع الأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالعائلة الحاكمة في السعودية.

ونشر الحساب صورة للأمير السعودي عبدالعزيز بن نواف بن مشعل آل سعود اثناء حضوره حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف يوم 1 يونيو/حزيران الجاري.

وكشف الحساب أن الأمير عبد العزيز بن نواف هو ابن خالة الأميرة رجوة آل سيف.

عبدالعزيز بن نواف بن مشعل آل سعود
الأمير السعودي عبدالعزيز بن نواف بن مشعل آل سعود

من هي خالة الاميرة رجوة آل سيف

وأوضح الحساب أن والدة الأمير وخالة “رجوة” هي الأميرة عفراء بنت نايف بن عبد العزيز بن أحمد السديري.

وأوضح أن الأميرة “عفراء” هي من صممت الأقراط الخاصة بحنة الأميرة رجوة.

ولفت الحساب إلى أن الأميرة “عفراء” متزوجة من الأمير نواف بن مشعل بن سعود آل سعود، موضحا أن والده كان أمير منطقة نجران سابقًا، وانجبت منه الأميرة نورة، الأمير مشعل، والأمير عبد العزيز.

- Advertisement -

الأمير عبدالعزيز بن نواف في حفل خطوبة رجوة آل سيف

ونشر الحساب صورة أخرى للأمير عبدالعزيز بن نواف مع رجوة يوم إعلان الخطوبة في منزل والدها بالمملكة العربية السعودية في شهر أغسطس/آب 2022.

الأمير عبدالعزيز بن نواف ورجوة آل سيف
الأمير عبدالعزيز بن نواف في حفل خطوبة رجوة آل سيف

رجوة آل سيف ترتدي أقراط من تصميم خالتها

كما نشر الحساب صورة ثالثة، تظهر فيها الاميرة رجوة آل سيف يوم حفلة الحنة وهي ترتدي أقراطا مصنوعة من الألماس الأصفر و الذهب الأصفر ، صممتها خالتها الأميرة عفراء السديري.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Royals 👑 (@royals_official2018)

رجوة آل سيف
رجوة آل سيف ترتدي أقراط من تصميم خالتها
رجوة آل سيف
رجوة آل سيف ترتدي أقراط من تصميم خالتها
رجوة آل سيف
رجوة آل سيف ترتدي أقراط من تصميم خالتها

حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وشهدت العامة الأردنية عمان يوم 1 يونيو/حزيران الجاري مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله و‌رجوة آل سيف في اثنين من القصور الملكية، حيث عُقد القران في قصر زهران أعقبه حفل ومأدبة زفاف في قصر الحسينية.

والأمير الحسين هو الابن الأكبر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن، كما أنه ولي العهد، في حين أن رجوة هي الابنة الصغرى لرجل الأعمال السعودي خالد آل سيف.

وكان حفل الزفاف التقليدي في قصر زهران، حيث ترأس الجلسة وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية أحمد الخلايلة.

وكان من بين الشخصيات البارزة التي حضرت الاجتماع العديد من أفراد العائلات الملكية الأخرى، ورؤساء الدول الجمهوريين، وأفراد عائلات العروس والعريس، كما كان لدى المملكة الأردنية عطلة وطنية في ذلك اليوم للاحتفال بالزفاف.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

“الموت للسعودية”.. شغب في لبنان وقطع طرق بسبب حيدر سليم (فيديو)

الهدهد

هل ينفذ محمد بن سلمان توصيات صندوق النقد التي أغضبت السعوديين؟

رياضة

ميسي إلى إنتر ميامي وسخر من السعودية.. هل فاز بعقد مربح مدى الحياة؟

حياتنا

شاهد ما فعله كريم بنزيما لحظة وصوله إلى السعودية (فيديو)

الهدهد

“ابن سلمان” يطارد محبي عمه الراحل.. هذا ما فعله بعسكري أشاد به على واتس آب!

الهدهد

أول ظهور رسمي لولي العهد الأمير الحسين بعد زفافه الأسطوري

رياضة

كريم بنزيما يتحدث العربية على طريقة رونالدو: “أراكم في جدة” (فيديو)

الهدهد

وفاة غامضة لـ لواء بالحرس الوطني تثير الجدل في السعودية

الهدهد

مصير الصيدلي السوري عمار طربوش بعد إطلاق سراحه من سجون ابن سلمان

حياتنا

كريم بنزيما.. أول فيديو مسرب يظهره مع مسؤولي نادي الاتحاد السعودي (شاهد)

الهدهد

تصريحات بلينكن.. لماذا تدفع واشنطن نحو تسريع التطبيع السعودي الإسرائيلي؟

الهدهد

تأشيرة سياحية موحدة بين سلطنة عمان والسعودية.. ماذا تعني؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أعراض صامتة لسرطان قاتل لا يكتشف إلا أثناء ممارسة الجنس!

وست هام يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فيورنتينا في الدقائق الأخيرة (شاهد)

ملكة جمال لبنان ساندرا رزق بفستان غطّى كل شيء وكشف صدرها وبطنها! (صور)

كنزي ابنة عمرو دياب تجلس بوضعية مثيرة كشفت أجزاء حساسة من جسدها! (شاهد)

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان والتشكيلة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

لغز صعب حلّه واحد فقط من كل 10 أشخاص .. أين تختبئ الفراشة!

كلارا شيا وبيكيه في المحكمة أمام القاضي.. ماذا يحدث؟ (شاهد)

لويس هاملتون يتحسس جزءا حساسا من جسد شاكيرا وسط شائعات علاقة غرامية تجمعهما (شاهد)

سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة واختياره إنتر ميامي على حساب الهلال

صفقة إسرائيلية-مغربية حول الصحراء مقابل هذا الثمن!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC