رجوة آل سيف.. معلومات مثيرة عن خالتها وعلاقتها بعائلة “آل سعود” وسر أقراط ليلة الحناء (شاهد)

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وطن- نشر حساب متخصص بأخبار العائلات الملكية على موقع لصور العالمي “انستغرام” معلومات تنشر لأول مرة عن العلاقة التي تجمع الأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالعائلة الحاكمة في السعودية.

ونشر الحساب صورة للأمير السعودي عبدالعزيز بن نواف بن مشعل آل سعود اثناء حضوره حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف يوم 1 يونيو/حزيران الجاري.

وكشف الحساب أن الأمير عبد العزيز بن نواف هو ابن خالة الأميرة رجوة آل سيف.

من هي خالة الاميرة رجوة آل سيف

وأوضح الحساب أن والدة الأمير وخالة “رجوة” هي الأميرة عفراء بنت نايف بن عبد العزيز بن أحمد السديري.

وأوضح أن الأميرة “عفراء” هي من صممت الأقراط الخاصة بحنة الأميرة رجوة.

ولفت الحساب إلى أن الأميرة “عفراء” متزوجة من الأمير نواف بن مشعل بن سعود آل سعود، موضحا أن والده كان أمير منطقة نجران سابقًا، وانجبت منه الأميرة نورة، الأمير مشعل، والأمير عبد العزيز.

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الأمير عبدالعزيز بن نواف في حفل خطوبة رجوة آل سيف

ونشر الحساب صورة أخرى للأمير عبدالعزيز بن نواف مع رجوة يوم إعلان الخطوبة في منزل والدها بالمملكة العربية السعودية في شهر أغسطس/آب 2022.

رجوة آل سيف ترتدي أقراط من تصميم خالتها

كما نشر الحساب صورة ثالثة، تظهر فيها الاميرة رجوة آل سيف يوم حفلة الحنة وهي ترتدي أقراطا مصنوعة من الألماس الأصفر و الذهب الأصفر ، صممتها خالتها الأميرة عفراء السديري.

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حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وشهدت العامة الأردنية عمان يوم 1 يونيو/حزيران الجاري مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله و‌رجوة آل سيف في اثنين من القصور الملكية، حيث عُقد القران في قصر زهران أعقبه حفل ومأدبة زفاف في قصر الحسينية.

والأمير الحسين هو الابن الأكبر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن، كما أنه ولي العهد، في حين أن رجوة هي الابنة الصغرى لرجل الأعمال السعودي خالد آل سيف.

وكان حفل الزفاف التقليدي في قصر زهران، حيث ترأس الجلسة وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية أحمد الخلايلة.

وكان من بين الشخصيات البارزة التي حضرت الاجتماع العديد من أفراد العائلات الملكية الأخرى، ورؤساء الدول الجمهوريين، وأفراد عائلات العروس والعريس، كما كان لدى المملكة الأردنية عطلة وطنية في ذلك اليوم للاحتفال بالزفاف.