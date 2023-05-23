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حنة رجوة آل سيف.. من هي المصممة السعودية التي استغرقت 2000 ساعة لعمل فستان العروس المُذهل؟

فستان حنة رجوة مستوحى من طابع تراثي وهو الثوب النجدي المعروف بالثوب السحابي

كتب رفيف عبدالله
حنة رجوة آل سيف.. من هي المصممة السعودية التي استغرقت 2000 ساعة لعمل فستان العروس المُذهل؟ watanserb.com
حنة رجوة آل سيف
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وطن- تألقت رجوة آل سيف، خطيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في حفل حنتها، في قصر زهران في العاصمة الأردنية عمّان، بفستان ملكي أنيق.

ثوب تقليدي

وشارك في حنة رجوة آل سيف، عدداً من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن.

وارتدت رجوة آل سيف ثوب تقليدي بلمسة عصرية، من توقيع المصممة السعودية هنيدة صيرفي التي تعتبر أحد أشهر المصممين العرب. ووصلت إلى العالمية بعد تعيينها أول سفيرة في السعودية لعلامة “شوبارد” الشهيرة.

حنة رجوة آل سيف
الملكة رانيا تحتضن كنتها المستقبلية

وكشفت هنيدة عن تفاصيل فستان حنة رجوة، قائلة إنه مستوحى من طابع تراثي، وهو الثوب النجدي المعروف بالثوب السحابي.

الثوب السحابي

يتألّف الثوب السحابي من قطعتين، يتميز بغنى تطريزاته وبطول أكمامه.

وقد أضافت المصممة السعودية لمسة عصرية وبعض التطريزات الذهبية والزخارف الهندسية العربية بتقنية ثلاثية الأبعاد.

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وحبكت صيرفي الثوب بمزيج من الحرير والخيوط المعدنية وخيوط القصب التقليدية.

7 نجمات

كما قامت المصممة بتطريز سبع نجمات على طرحة رجوة آل سيف، في إشارة إلى النجمة السباعية الأردنية.

كما أضافت هنيدة رسومات كالنخلة والنجمة السباعية مستوحاة من مزيج بين التراث السعودي النجدي ومن التراث الأردني العريق.

حنة رجوة آل سيف
لحظة دخول رجوة الحفل

وكشفت المصممة السعودية في تصريحات صحفية، أن طرحة رجوة آل سيف، استغرق عملها 760 ساعة، وهو وقت قياسي في نظرها.

حنة رجوة آل سيف
رجوة وحماتها ملكة الأردن

أشارت هنيدة إلى أنه تم إستخدام 10 أمتار من قماش التول المشغول يدوياً بالكامل لهذه المناسبة، وهي عملية تستغرق عادة حوالي 2000 ساعة عمل. بينما تم الانتهاء من الفستان بأكثر من 340 ساعة فقط.

حنة رجوة آل سيف
رجوة ترقص وسط الحضور
حنة رجوة آل سيف
أضافت المصممة السعودية لمسة عصرية وبعض التطريزات الذهبية والزخارف الهندسية العربية بتقنية ثلاثية الأبعاد

أحلى رجوة

هذا وقد نشرت الملكة رانيا عبر “انستجرام“، صورة وهي تحتضن كنتها المستقبلية معقبة: “اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا”.

 

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وأطلقت ملكة الأردن هاشتاج (نفرح بالحسين)، موجهةً الشكر لكل من شارك في ليلة حناء رجوة.

 

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أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في وقت سابق، موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على خطيبته السعودية رجوة خالد آل سيف. وقال الديوان الملكي إن حفل زفاف ولي العهد سيكون في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلن الديوان الملكي خطوبة ولي العهد على السعودية رجوة آل سيف. وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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