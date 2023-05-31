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حفل زفاف الأمير الحسين.. ماذا أهدى ولي العهد من حضروا مأدبة عشاء عُرسه؟ (شاهد)

الملك عبدالله الثاني أقام مأدبة عشاء بمناسبة زفاف الأمير الحسين حضرها أكثر من 4000 شخص

كتب سالم حنفي
حفل زفاف الأمير الحسين watanserb.com
حفل زفاف الأمير الحسين
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وطن- حبا وتقديرا لمشاركتهم في فعاليات حفل زفافه المقررة اليوم، الخميس، قدم ولي العهد الأردني الامير الحسين بن عبدالله هدية تذكارية لكل من حضر مأدبة العشاء التي أقامها الملك بمناسبة ابنه.

وأظهرت الصور التي تم تداولها، أن الأمير الحسين بن عبدالله أهدى ضيوفه “سبحة” جميلة صممت خصيصا لمناسبة زفافه.

الأمير الحسين بن عبدالله
الأمير الحسين بن عبدالله أهدى ضيوفه سبحة

وبحسب الصور المتداولة، فقد كتب على قطعة الفضة التي زينت السبحة الآية القرآنية:” وجعلنا بينكم مودة ورحمة”.

الأمير الحسين بن عبدالله
الأمير الحسين بن عبدالله أهدى ضيوفه سبحة

كما تم تزيين السبحة بقطعة فضية أخرى كتب عليها اسم ولي العهد الامير الحسين وشريكته الآنسة رجوة آل سيف.

الأمير الحسين بن عبدالله
الأمير الحسين بن عبدالله أهدى ضيوفه سبحة

وأرفق بالهدية الملكية بطاقة كتب عليها:” شكرا لمشاركتكم فرحتنا”.

المنسف حاضر في مأدبة عشاء الملك لضيوفه

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أقام مساء الأربعاء، مأدبة عشاء لأكثر من 4000 أردنيّ، في مضارب بني هاشم، بالديوان الملكي الهاشمي، احتفاء بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث يقدَّم فيه الطبق التقليدي الأشهر في الأردن؛ “المنسف”، وفقاً للعادات الأردنية.

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وشملت قائمة الضيوف ممثلين عن أبناء المجتمع الأردني وبناته، وفعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية، ومنظمات المجتمع المدني، وشبابا، ومسؤولين سابقين وحاليين في الدولة، وعددا من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين.

الملك عبدالله يهدي ولي العهد سيفا هاشميا

يشار إلى أنه خلال مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني، أهدى الملك عبد الله الثاني نجله الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، سيفا من سيوف بني هاشم..

والسيف الذي أهداه ملك الأردن لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد صُنع السيف في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون، ونقش على السيف آية قرآنية كريمة من سورة آل عمران”إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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