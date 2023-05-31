حفل زفاف الأمير الحسين.. ماذا أهدى ولي العهد من حضروا مأدبة عشاء عُرسه؟ (شاهد)

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وطن- حبا وتقديرا لمشاركتهم في فعاليات حفل زفافه المقررة اليوم، الخميس، قدم ولي العهد الأردني الامير الحسين بن عبدالله هدية تذكارية لكل من حضر مأدبة العشاء التي أقامها الملك بمناسبة ابنه.

وأظهرت الصور التي تم تداولها، أن الأمير الحسين بن عبدالله أهدى ضيوفه “سبحة” جميلة صممت خصيصا لمناسبة زفافه.

وبحسب الصور المتداولة، فقد كتب على قطعة الفضة التي زينت السبحة الآية القرآنية:” وجعلنا بينكم مودة ورحمة”.

كما تم تزيين السبحة بقطعة فضية أخرى كتب عليها اسم ولي العهد الامير الحسين وشريكته الآنسة رجوة آل سيف.

وأرفق بالهدية الملكية بطاقة كتب عليها:” شكرا لمشاركتكم فرحتنا”.

المنسف حاضر في مأدبة عشاء الملك لضيوفه

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أقام مساء الأربعاء، مأدبة عشاء لأكثر من 4000 أردنيّ، في مضارب بني هاشم، بالديوان الملكي الهاشمي، احتفاء بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث يقدَّم فيه الطبق التقليدي الأشهر في الأردن؛ “المنسف”، وفقاً للعادات الأردنية.

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وشملت قائمة الضيوف ممثلين عن أبناء المجتمع الأردني وبناته، وفعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية، ومنظمات المجتمع المدني، وشبابا، ومسؤولين سابقين وحاليين في الدولة، وعددا من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين.

الملك عبدالله يهدي ولي العهد سيفا هاشميا

يشار إلى أنه خلال مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني، أهدى الملك عبد الله الثاني نجله الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، سيفا من سيوف بني هاشم..

جلالة الملك يهدي سمو ولي العهد سيفا هاشميا #نفرح_بالحسين # #الملك_عبدالله_الثاني#الملكة_رانيا_العبدالله #ولي_العهد#الامير_حسين_بن_عبدالله_الثاني#رجوى_ال_سيف🇯🇴 pic.twitter.com/uCJdMOjLx6 — TahaAlkhalaila ✪ (@AlkhalailaTaha) May 31, 2023

والسيف الذي أهداه ملك الأردن لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد صُنع السيف في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون، ونقش على السيف آية قرآنية كريمة من سورة آل عمران”إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ”.