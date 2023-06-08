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في هذا البلد .. موجات من المثليين المصابين بالإيدز يهربون من مراكز العلاج خوفاً من السجن والإعدام

"مجتمع المثليين في أوغندا في حالة إغلاق الآن. وليس لديهم خدمات وقائية"

كتب أنس السالم
موجات من المثليين المصابين بـ
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وطن  – أصبح مركز علاج فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”، في كمبالا شبه فارغ، بعد أيام من سن أوغندا أحد أكثر قوانين مكافحة المثليين “قسوة” على وجه الأرض. وفق وصف وكالة “رويترز”

يقول طاقم العمل إن التدفق اليومي المعتاد لنحو 50 مريضًا قد تبخّر تمامًا. بينما تتراكم الأدوية المضادة للفيروسات الناتجة عن العلاقات الجنسية دون استخدام.

موجات جديدة من المصابين بمرض الإيدز بعيدة عن مراكز العلاج! 

حذر أندرو تيندو -مسؤول طبي مقيم في عيادة تمولها الولايات المتحدة-، من أن موجات جديدة من الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية تتشكل حتى مع بقاء الأشخاص المعرضين للخطر بعيدًا عن مراكز العلاج، خوفًا من التعرف عليهم واعتقالهم بموجب القوانين الجديدة.

وقال: “مجتمع المثليين في أوغندا في حالة إغلاق الآن. ليس لديهم خدمات وقائية. لا يمكنهم الحصول على الواقي الذكري … لا يمكنهم الوصول إلى مضادات الفيروسات القهقرية“.

أندرو تيندو
أندرو تيندو

وبموجب مشروع القانون الذي وقعه الرئيس يويري موسيفيني الأسبوع الماضي، يُعاقب على ممارسة الجنس مع المثليين بالسجن مدى الحياة، بينما يُعاقب على “المثلية الجنسية المشددة” – التي تشمل نقل فيروس نقص المناعة البشرية – بالإعدام.

رئيس أوغندا يويري موسيفيني
رئيس أوغندا يويري موسيفيني

حتى هذا العام، كانت عيادة كمبالا منارة للنجاح في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في أوغندا، حيث يعيش 1.4 مليون شخص بالفيروس ويموت 17000 شخص سنويًا نتيجة لأضراره، وفقًا للجنة الأوغندية لمكافحة الإيدز الحكومية.

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قال “تيندو” الآن، على الرغم من ذلك ، عندما يأتي المرضى، فغالبًا ما يكون ذلك بدافع الضرورة المطلقة. مضيفًا أن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أصبحت أكثر خطورة بسبب تخطي الأشخاص للعلاج.

شكك وزير الصحة الأوغندي في اقتراح من مسؤول أمريكي بأن القانون سيعكس مكاسب البلاد في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. قائلاً الأسبوع الماضي إن الحكومة ستضمن بقاء برامج الوقاية في متناول أولئك الذين يحتاجون إليها.

ومع ذلك، فإن اتجاه مرضى فيروس نقص المناعة البشرية للابتعاد عن مراكز العلاج ينعكس على المستوى الوطني، وفقًا لماري بورغمان، المديرة القطرية لخطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز، التي تمول عيادة كمبالا وحوالي 80 دولة أخرى.

حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أصبحت أكثر خطورة بسبب تخطي الأشخاص للعلاج

وقالت إن الخوف كان يثني الناس بشكل متزايد عن القدوم للعلاج منذ تقديم مشروع قانون مكافحة المثليين إلى البرلمان في مارس / آذار.

مثلي “خائف من مغادرة المنزل”

قال مريض مثلي بحسب تقرير رويترز يزور عيادة كمبالا إنه يأس من التشريع الجديد.

واضاف المثلي البالغ من العمر 27 عامًا ، والذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من أن تتم ملاحقته من السلطات.

وتابع: “أعضاء مجتمع الميم (المثليين) يخشون مغادرة منازلهم، مما يعني أنه حتى لو لم يتم قطع الأموال، فإن البعض لن يبحث عن الخدمات، وهذا أمر محزن للغاية للتفكير فيه.”حسب قوله

المثليين في أوغندا
المثليين في أوغندا

هذه المخاوف من انخفاض التمويل الأمريكي ليست بعيدة المنال. بعد أن وقع “موسيفيني” على مشروع القانون ليصبح نافذاً، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الأمن القومي التابع له لتقييم الآثار المترتبة على مشاركة الولايات المتحدة مع أوغندا، بما في ذلك خطة بيبفار.

خطة بيبفار الطارئة للإغاثة من الإيدز

في السنة المالية 2021/2022 ، قدمت خطة بيبفار تمويلاً بقيمة 418.4 مليون دولار لأوغندا ، أي أكثر من نصف ميزانية علاج فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في البلاد.

كان لهذا البرنامج دور فعال في التقدم الذي أحرزته أوغندا في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، والذي يتضمن انخفاضًا يقارب عشرة أضعاف في انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل خلال العقدين الماضيين.

تقدر خطة بيبفار أن دعمها لتوسيع نطاق العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية في أوغندا ساعد في تجنب ما يقرب من 600000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية بين عامي 2004 و 2022.

قال بورغمان إن الحكومة الأمريكية كانت مدركة تمامًا لتأثير أي تخفيضات في التمويل على المجتمعات الضعيفة ، بما في ذلك المثليون الأوغنديون.

وقال بورغمان: “إن المراجعة تدور حول ما إذا كان بإمكاننا العمل في البيئة التي تم تزويدنا بها”، دون الخوض في التفاصيل بشأن مخاوف قانونية محددة.

الإبلاغ عن نشاط المثليين

قالت ليليان مووريكو ، المنسقة الإقليمية لشرق إفريقيا للمجتمع الدولي للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، إن بعض مقدمي الخدمة يخشون من تصنيف تقديم الخدمات الطبية لمرضى المثليين على أنه “يروج” للمثلية الجنسية ، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عامًا بموجب القانون الجديد.

شدد مشروع القانون الأوغندي قانونًا قائمًا يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، والذي بموجبه كان الجنس المثلي غير قانوني بالفعل.

يقول المؤيدون إن التشريع الجديد ضروري لمواجهة ما يزعمون أنه جهود من قبل المثليين الأوغنديين لتجنيد الأطفال في المثلية الجنسية.

النسخة المعدلة التي وقّع عليها موسيفيني لم تجرّم مجرد تعريف المثليين – كما فعلت النسخة السابقة – ونقحت تدبيرًا يطلب من الأشخاص الإبلاغ عن نشاط مثلي الجنس لإلزام الإبلاغ فقط عندما يكون الطفل متورطًا.

المصدرwikipedia - reuters - altibbi -mayoclinic
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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