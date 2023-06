في هذا البلد .. موجات من المثليين المصابين بالإيدز يهربون من مراكز العلاج خوفاً من السجن والإعدام

- Advertisement -

وطن – أصبح مركز علاج فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”، في كمبالا شبه فارغ، بعد أيام من سن أوغندا أحد أكثر قوانين مكافحة المثليين “قسوة” على وجه الأرض. وفق وصف وكالة “رويترز”

يقول طاقم العمل إن التدفق اليومي المعتاد لنحو 50 مريضًا قد تبخّر تمامًا. بينما تتراكم الأدوية المضادة للفيروسات الناتجة عن العلاقات الجنسية دون استخدام.

حذر أندرو تيندو -مسؤول طبي مقيم في عيادة تمولها الولايات المتحدة-، من أن موجات جديدة من الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية تتشكل حتى مع بقاء الأشخاص المعرضين للخطر بعيدًا عن مراكز العلاج، خوفًا من التعرف عليهم واعتقالهم بموجب القوانين الجديدة.

وقال: “مجتمع المثليين في أوغندا في حالة إغلاق الآن. ليس لديهم خدمات وقائية. لا يمكنهم الحصول على الواقي الذكري … لا يمكنهم الوصول إلى مضادات الفيروسات القهقرية“.

وبموجب مشروع القانون الذي وقعه الرئيس يويري موسيفيني الأسبوع الماضي، يُعاقب على ممارسة الجنس مع المثليين بالسجن مدى الحياة، بينما يُعاقب على “المثلية الجنسية المشددة” – التي تشمل نقل فيروس نقص المناعة البشرية – بالإعدام.

حتى هذا العام، كانت عيادة كمبالا منارة للنجاح في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في أوغندا، حيث يعيش 1.4 مليون شخص بالفيروس ويموت 17000 شخص سنويًا نتيجة لأضراره، وفقًا للجنة الأوغندية لمكافحة الإيدز الحكومية.

قال “تيندو” الآن، على الرغم من ذلك ، عندما يأتي المرضى، فغالبًا ما يكون ذلك بدافع الضرورة المطلقة. مضيفًا أن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أصبحت أكثر خطورة بسبب تخطي الأشخاص للعلاج.

شكك وزير الصحة الأوغندي في اقتراح من مسؤول أمريكي بأن القانون سيعكس مكاسب البلاد في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. قائلاً الأسبوع الماضي إن الحكومة ستضمن بقاء برامج الوقاية في متناول أولئك الذين يحتاجون إليها.

ومع ذلك، فإن اتجاه مرضى فيروس نقص المناعة البشرية للابتعاد عن مراكز العلاج ينعكس على المستوى الوطني، وفقًا لماري بورغمان، المديرة القطرية لخطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز، التي تمول عيادة كمبالا وحوالي 80 دولة أخرى.

وقالت إن الخوف كان يثني الناس بشكل متزايد عن القدوم للعلاج منذ تقديم مشروع قانون مكافحة المثليين إلى البرلمان في مارس / آذار.

قال مريض مثلي بحسب تقرير رويترز يزور عيادة كمبالا إنه يأس من التشريع الجديد.

واضاف المثلي البالغ من العمر 27 عامًا ، والذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من أن تتم ملاحقته من السلطات.

وتابع: “أعضاء مجتمع الميم (المثليين) يخشون مغادرة منازلهم، مما يعني أنه حتى لو لم يتم قطع الأموال، فإن البعض لن يبحث عن الخدمات، وهذا أمر محزن للغاية للتفكير فيه.”حسب قوله

هذه المخاوف من انخفاض التمويل الأمريكي ليست بعيدة المنال. بعد أن وقع “موسيفيني” على مشروع القانون ليصبح نافذاً، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الأمن القومي التابع له لتقييم الآثار المترتبة على مشاركة الولايات المتحدة مع أوغندا، بما في ذلك خطة بيبفار.

في السنة المالية 2021/2022 ، قدمت خطة بيبفار تمويلاً بقيمة 418.4 مليون دولار لأوغندا ، أي أكثر من نصف ميزانية علاج فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في البلاد.

كان لهذا البرنامج دور فعال في التقدم الذي أحرزته أوغندا في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، والذي يتضمن انخفاضًا يقارب عشرة أضعاف في انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل خلال العقدين الماضيين.

