ميسي إلى إنتر ميامي وسخر من السعودية.. هل فاز بعقد مربح مدى الحياة؟

وطن- في خبر مفاجئ وصادم لعشاق “البولغا”، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب في دوري المحترفين (MLS) والمملوك للنجم الإنجليزي السابق “ديفيد بيكهام”.

وقال ميسي في بيان رسمي، تناقلته وسائل إعلام دوليةـ إنه اتخذ هذا القرار بعد تفكير عميق وبالتشاور مع عائلته ووكيل أعماله (والده). مضيفا أنه يشعر بالحماس لخوض تحدي جديد في مسيرته الاحترافية.

وأوضح ميسي أنه سينضم إلى إنتر ميامي في الموسم القادم بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

وأشاد “البرغوث” بالمشروع الطموح لإنتر ميامي، الذي يملكه نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، والذي يهدف إلى جعل النادي واحدا من أفضل الأندية في أمريكا والعالم.

وقال الصحفي الإسباني “غيليم بالالغ”، وهو مؤلف سيرة ذاتية عن ميسي، في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC في وقت سابق، إن قائد برشلونة السابق سيرفض العرض المقدم له من نادي الهلال السعودي للتوقيع مع ميامي.

وعلى الرغم من أن العقد المعروض من الهلال أعلى ماديا من عرض إنتر، إلا أن الانتقال للأخير سيتضمن عقود تعاون بين ميسي وشركات أمريكية عملاقة مثل أديداس وآبل.

كذلك قال الصحافي المستقل المطلع بشكل عام فابريتسيو رومانو، إن بطل العالم وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات اختار اللعب في صفوف إنتر ميامي.

لماذا لم ينتقل ميسي إلى برشلونة؟

سؤال حارق لدى جماهير البلوغرانا، أجاب عنه ميسي بطريقة غير مباشرة في بيانه الرسمي الذي أعلن خلاله انتقاله لانتر ميامي الأمريكي.

ميسي، الذي غادر برشلونة بطريقة “مهينة” عام 2021، عاد بالذكريات لتلك الأيام. وفيما يُشبه حوار الصراحة مع الملايين من جماهيره قال في بيانه “كنت سأحب وداعًا مثل إنييستا، بوسكيتس، جوردي ألبا، تشافي … لهذا كنت سعيدًا جدًا لسماع هتافات باسمي من قبل مشجعي برشلونة في كامب نو”. “لقد كان شعورًا غريبًا أن أسمع جماهير برشلونة ينادون اسمي ولكن بعد ذلك … لم أكن هناك”.

الخروج المهين من برشلونة عام 2021، كان له عميق الأثر على نفسية ميسي وعائلته أيضاً، وهو ماأوضحه قائلا: “”كنت أحلم بالعودة لبرشلونة، نعم؛ لكنني لم أكن متأكدًا من حدوث ذلك لأنني أتذكر جيدًا ماحدث في أغسطس 2021، منذ عامين” ، قال.

وتابع نجم روزاريو “لم أرغب في إخبار أطفالي: نعود إلى برشلونة! وبعد ذلك، لا شيء. كنت هادئًا”، في إشارة للأسابيع الماضية التي تواترت فيها التقارير عن احتمالية عودته للنادي الكاتالوني.

عقد مربح مدى الحياة وسخرية من السعودية

ليونيل ميسي فضّل الانتقال لـ إنتر ميامي والسبب ربما يكون عقد مُربح مدى الحياة كما ديفيد بيكام مالك النادي الأمريكية ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الأسبق.

وفي تقرير لشبكة “ذا أثليتك” الموثوقة “قالت عدة مصادر مطلعة على المناقشات إن صفقة ميسي ستشمل على الأرجح خيار شراء نسبة مئوية من فريق الدوري الأمريكي عند اعتزاله”.

وأوضح التقرير “سيكون هذا على الأقل شبيها بعقد ديفيد بيكام، والذي منحه خيار شراء فريق في الدوري الأمريكي مقابل 25 مليون دولار. أصبح هذا الخيار في النهاية إنتر ميامي”.

هذا ونفى لونيل ميسي أن يكون انتقاله له علاقة بـ المال. وقال “لم يكن المال مشكلة بالنسبة لي أبدًا. لم نناقش حتى العقد مع برشلونة! أرسلوا لي عرضًا لكن لم يكن أبدًا عرضًا رسميًا مكتوبًا وموقعًا”. “لم نتفاوض أبدًا على راتبي”.

قبل أن يتطرق لعرض الهلال السعودي قائلا : “لو كنت أبحث عن المال، لكنت التحقت بالسعودية“.