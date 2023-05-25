الخميس, مايو 25, 2023
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رياضة

ميسي يحسم أمر عودته إلى برشلونة

ميسي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري

كتب فارس أبو شيحة
ميسي يحسم قرار عودته إلى برشلونة watanserb.com
ميسي يحسم قرار عودته إلى برشلونة
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حسم أمر عودته إلى نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن ميسي التقى بزملائه السابقين في برشلونة  الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية (باريس)، وهما سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وزوجاتهم.

عودة ميسي إلى برشلونة

وأردفت الصحيفة، ” اللاعبون لم ينشروا أي صورة لهذا اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنهم انتهزوا الفرصة من أجل تناول العشاء مع  ليونيل ميسي كأصدقاء مقربين”.

كما وتابعت، ” اللاعبين تحدثوا عن موقف كل واحد منهم، وحينما تم توجيه السؤال لميسي عن موضوع عودته لبرشلونة. ليرد عليهم: لم أتلقى أي عرض من النادي”.

وكان الحرس القديم في برشلونة وهما سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، قد أعلنا رحيلهما عن صفوف النادي الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

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برشلونة ينتظر موافقة الليغا

وختمت، ” هذه هي الحقيقة، لأن برشلونة ينتظر الموافقة من اتحاد الليغا. قبل التحرك بشكل رسمي، على الرغم من تقدم نادي الهلال السعودي بعرض خيالي”.

ميسي لاعب باريس
ميسي لاعب باريس

لكن نادي برشلونة ما زال يتفاوض مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم (الليغا)، من أجل الحصول على استثناء من أجل عودة ميسي إلى صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف. وكذلك إبرام العديد من الصفقات الجديدة.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

وكان فريق الهلال السعودي قد تقدم بعرض خرافي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. بصفقة وصلت قيمتها 500 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو) مع نهاية الموسم الحالي.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 85 نقطة، كما وبفارق 11 عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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