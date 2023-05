ميسي يحسم أمر عودته إلى برشلونة

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حسم أمر عودته إلى نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن ميسي التقى بزملائه السابقين في برشلونة الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية (باريس)، وهما سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وزوجاتهم.

وأردفت الصحيفة، ” اللاعبون لم ينشروا أي صورة لهذا اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنهم انتهزوا الفرصة من أجل تناول العشاء مع ليونيل ميسي كأصدقاء مقربين”.

كما وتابعت، ” اللاعبين تحدثوا عن موقف كل واحد منهم، وحينما تم توجيه السؤال لميسي عن موضوع عودته لبرشلونة. ليرد عليهم: لم أتلقى أي عرض من النادي”.

وكان الحرس القديم في برشلونة وهما سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، قد أعلنا رحيلهما عن صفوف النادي الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

وختمت، ” هذه هي الحقيقة، لأن برشلونة ينتظر الموافقة من اتحاد الليغا. قبل التحرك بشكل رسمي، على الرغم من تقدم نادي الهلال السعودي بعرض خيالي”.

لكن نادي برشلونة ما زال يتفاوض مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم (الليغا)، من أجل الحصول على استثناء من أجل عودة ميسي إلى صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف. وكذلك إبرام العديد من الصفقات الجديدة.

