هل يقترب ميسي من العودة إلى برشلونة؟ تقرير يجيب على ذلك

- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير إسبانية عن رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في فكرة العودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة، بعد الرحيل عنه في صيف عام 2021 إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب راديو كتالونيا الإسباني، فإن ميسي يفكر بشكل جديّ في العودة إلى صفوف نادي برشلونة (البلوغرانا) لأسباب رياضية وشخصية. ولكنه أوضح بأن الأمر لن يكون سهلاً، في ظل الأزمة المالية التي يمرّ بها الفريق الكتالوني في الوقت الحالي.

علاقة ميسي مع جماهير باريس سان جيرمان

ولم يتوصّل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق بشكل نهائي، لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب توتر علاقة اللاعب مع الجماهير، التي كان آخرها إطلاق صافرات الاستهجان ضده خلال المواجهة أمام رين في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، في تقرير صحفي لها نشرته الاثنين، أنّ نادي باريس سان جيرمان لم يعد متأكداً من رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل نسخة كأس العالم 2022، من تجديد عقده مع النادي الباريسي.

كما أضافت الصحيفة الفرنسية: “النادي يرى أنّ تجديد عقد ميسي لا يمكن أن يكون محلّ إجماع من قبل الجماهير في نادي باريس سان جيرمان، حيث إنّ إدارة النادي الباريسي تفكّر في التطور الذي سيقدمه اللاعب للمشروع الرياضي”.

ميسي والهلال السعودي

وكانت تقارير صحيفة سعودية قد تحدثت في وقت سابق، عن سعي نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعرض خيالي تجاوز 300 مليون يورو.

- Advertisement -

كما ينتهي عقد الأرجنتيني ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في شهر يونيو/حزيران القادم، مع احتمالية تجديد عقده مع النادي الباريسي مع ختام الموسم الجاري.