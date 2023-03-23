الخميس, مارس 23, 2023
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رياضة

هل يقترب ميسي من العودة إلى برشلونة؟ تقرير يجيب على ذلك

تقرير إسباني يتحدث عن إمكانية عودة ميسي إلى نادي برشلونة

كتب فارس أبو شيحة
عودة ميسي إلى برشلونة watanserb.com
عودة ميسي إلى برشلونة
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وطن- كشفت تقارير إسبانية عن رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في فكرة العودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة، بعد الرحيل عنه في صيف عام 2021 إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب راديو كتالونيا الإسباني، فإن ميسي يفكر بشكل جديّ في العودة إلى صفوف نادي برشلونة (البلوغرانا) لأسباب رياضية وشخصية. ولكنه أوضح بأن الأمر لن يكون سهلاً، في ظل الأزمة المالية التي يمرّ بها الفريق الكتالوني في الوقت الحالي.

علاقة ميسي مع جماهير باريس سان جيرمان

ولم يتوصّل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق بشكل نهائي، لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب توتر علاقة اللاعب مع الجماهير، التي كان آخرها إطلاق صافرات الاستهجان ضده خلال المواجهة أمام رين في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، في تقرير صحفي لها نشرته الاثنين، أنّ نادي باريس سان جيرمان لم يعد متأكداً من رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل نسخة كأس العالم 2022، من تجديد عقده مع النادي الباريسي.

عودة ميسي إلى برشلونة
عودة ميسي إلى برشلونة

كما أضافت الصحيفة الفرنسية: “النادي يرى أنّ تجديد عقد ميسي لا يمكن أن يكون محلّ إجماع من قبل الجماهير في نادي باريس سان جيرمان، حيث إنّ إدارة النادي الباريسي تفكّر في التطور الذي سيقدمه اللاعب للمشروع الرياضي”.

ميسي والهلال السعودي

وكانت تقارير صحيفة سعودية قد تحدثت في وقت سابق، عن سعي نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعرض خيالي تجاوز 300 مليون يورو.

ميسي والهلال السعودي
ميسي والهلال السعودي
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كما ينتهي عقد الأرجنتيني ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في شهر يونيو/حزيران القادم، مع احتمالية تجديد عقده مع النادي الباريسي مع ختام الموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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