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(بالأسماء) هروب ضباط سامين من الجيش المغربي.. صحيفة جزائرية تفجر الجدل

الصحيفة الجزائرية استندت على "قائمة إسمية " أكدت أنها لـ "ضباط سامين في الجيش المغربي" هربوا من الخدمة "خوفاً من هجمات البوليساريو"

كتب باسل النجار
الجيش المغربي
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وطن – في مقال نشرته صحيفة الإخبارية (الجزائرية)، زعمت أن الجيش المغربي يواجه أزمة هروب أعداد كبيرة من الضباط السامين من الخدمة، وأن هذه الظاهرة تهدد استقرار المؤسسة العسكرية وأمن المملكة.

حقيقة هروب ضباط الجيش المغربي من الخدمة

واستندت الصحيفة إلى “قائمة إسمية” حصلت عليها من “مصادر موثوقة”، أمس الإثنين، وضمت عشرات الضباط السامين “بالاسم والاسم العائلي”.

وأوضحت “الإخبارية”، أن أسباب هذا الهروب تتعلق بالظروف المهنية والمعيشية للضباط، ولأن كثيرين منهم “ضاقوا ذرعا بأوضاعهم المزرية وبحالة الذل والهوان التي يشعرون بها بسبب سطوة الضباط الصهاينة عليهم” على حدّ زعمها.

وأكدت الصحيفة الجزائرية أن الأسباب التي تقف وراء عمليات الهروب هي “تدهور ظروفهم المعيشية وعجز نظام المخزن عن تسديد أجورهم، إضافة إلى الضغوط التي تفرضها هجمات جيش تحرير الشعب الصحراوي الذي ضاعف عملياته العسكرية”.

“خوفاً من البوليساريو”

أوردت صحيفة الجزائرية الإخبارية في تقريرها، ما تطرق له تقرير سابق لموقع “لوكي كوسموس” الإسباني، الذي ذكر في يناير 2022 “هروب أعداد كبيرة من الشباب المغربي سرا إلى مدينة مليلية المحتلة من طرف إسبانيا، خوفا من أن يتم تجنيدهم في الجيش المغربي“.

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وشدد الموقع الإسباني، الذي راقب الظاهرة، “على تدفق أعداد غير مسبوقة من الشباب المغربي تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة، خاصة المطالبين منهم بالالتحاق بصفوف الجيش المخزني لعام 2022 لمدة عام كامل”.

وأوضح أن هؤلاء الشباب المغاربة “يقومون بالمخاطرة بأنفسهم عبر تسلق الجدار الفاصل بين إقليم مليلية المحتل وبقية أنحاء المغرب الأخرى، أملا في النجاة بأرواحهم من مخاطر التجنيد ومواجهة خطر الموت في رمال الصحراء على أيدي مقاتلي البوليساريو”.

وجاءت عمليات الهروب الجماعي لعشرات الشباب المغربي من التجنيد الإلزامي، حسب الموقع الإسباني، “عقب شروع السلطات في 13 أكتوبر 2021 في عملية “تجنيد إجباري” واسعة للشباب المغربي، لحوالي 20 ألف مغربي، بعد أن كان قد ألغى التجنيد الإجباري في العام 2006، قبل أن يعود إلى فرضه من جديد في العام 2018”.

وعلى ضوء تلك المعطيات، أكد تقرير موقع الإخبارية الجزائري أن ظاهرة الهروب من التجنيد الإلزامي في المغرب “اتسعت بشكل لافت بعد إعلان البوليساريو العودة إلى الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020 وعدم التقيد باتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام 1991.. وبداية انهيار معنويات الجيش المغربي إثر الضربات المدمرة التي تعرضت لها الثكنات المخزنية من طرف الجيش الصحراوي”.

وحسب ذات التقرير، فقد أدت تلك الهجمات “إلى تدمير العديد منها (الثكنات المغربية) بشكل كامل وسقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الجيش المتهالك رغم محاولات التعتيم الكبيرة التي يمارسها المخزن على عدد قتلاه”.

المصدرلوكي كوسموس + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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