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رئيس الكنيست الإسرائيلي يشكر ملك المغرب ويكشف عن “دعوة تاريخية”

من المتوقع أن يلتقي أمير أوحانا خلال زيارته رئيس البرلمان المغربي رشيد طالبي العلمي

باسل النجار
كتب باسل النجار
رئيس الكنيست الإسرائيلي يشكر ملك المغرب ويكشف عن
رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا

وطن- أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم، الاثنين، أن رئيسه أمير أوحانا سيتوجه الأربعاء المقبل إلى المغرب في زيارة رسمية تاريخية للبرلمان المغربي.

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

ومن المتوقع أن يلتقي “أوحانا” خلال زيارته رئيس البرلمان المغربي رشيد طالبي العلمي، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية المغربية وأعضاء آخرين في البرلمان المغربي.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الكنيست والعلمي بتصريحات للصحافة، كما سيوقعان مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير التعاون البرلماني من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال “أوحانا” في بيان له: “الزيارة ممكنة بفضل القيادة الرائدة لملك المغرب محمد السادس“.

وأضاف: “حلم السلام مع الدول الإسلامية لطالما كان يخيم على قلوبنا، ومدى ملاءمة ذلك من بين كل هذه البلدان – المملكة المغربية هي أول من دعا أحد رموز الحكومة، رئيس الهيئة التشريعية لدولة إسرائيل، الذي صادف أنه من أصل مغربي، في زيارة رسمية للبرلمان”.

وتعد هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها إسرائيلي في منصبه لبرلمان دولة مسلمة.

ومن المقرر أن يجتمع “أوحانا” أيضا مع كبار أعضاء الحكومة المغربية، وكذلك مع قادة الجالية اليهودية المحلية.

أمير أوحانا
رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا

تطبيع المغرب وإسرائيل

ويشار إلى أنه منذ إعلان المغرب وإسرائيل، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، كثف البلدان تعاونهما في شتى المجالات بوتيرة متسارعة.

وإثر استئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال، تم افتتاح مكتب للاتصال الإسرائيلي في المغرب، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في أغسطس/ آب الماضي.

ووقع المغرب اتفاقا لاستئناف تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال عام 2020، بعد تطبيع الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل منذ 1979 و1994 على الترتيب.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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