رئيس الكنيست الإسرائيلي يشكر ملك المغرب ويكشف عن “دعوة تاريخية”

وطن- أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم، الاثنين، أن رئيسه أمير أوحانا سيتوجه الأربعاء المقبل إلى المغرب في زيارة رسمية تاريخية للبرلمان المغربي.

ومن المتوقع أن يلتقي “أوحانا” خلال زيارته رئيس البرلمان المغربي رشيد طالبي العلمي، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية المغربية وأعضاء آخرين في البرلمان المغربي.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الكنيست والعلمي بتصريحات للصحافة، كما سيوقعان مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير التعاون البرلماني من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

Historic invitation from Morocco: Speaker of the Knesset MK Ohana is first Knesset Speaker ever invited to a state visit to the parliament of a Muslim countryhttps://t.co/sDrsFV1BXp pic.twitter.com/KRs76WkzlR

