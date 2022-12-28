أصوله مغربية.. صورة لرئيس الكنيست الجديد أمير أوحانا الشاذ جنسيا مع زوجه

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وطن- انتخب أوحانا رئيسا جديدا للكنيست، وذلك قبل يوم مع أداء الحكومة الجديدة التي يقودها بنيامين نتنياهو اليمين القانونية.

وأمير أوحانا عضو في حزب الليكود، وهو شاذ جنسيا، وبالتزامن مع قرب انتخابه رئيسا للكنيست، تداول نشطاء على موقع تويتر أحدث صورة لأمير مع “زوجه” الشاذ جنسيا هو الآخر.

وأظهرت الصورة التي تجرى تداولها بكثرة في الساعات الماضية، أوحانا و”زوجه” وهما يحملان طفلين ويلتقطان صورة سويا.

انتخاب أمير أوحانا رئيسا للكنيست

وانتخب حزب الليكود صاحب الأغلبية البرلمانية، أمس الأربعاء، أمير أوحانا رئيسا للكنيست.

وجاء انتخاب أوحانا بعد أن قدم ياريف ليفين “من حزب الليكود” استقالته، بعد أن انتخب فى أوائل ديسمبر الحالى رئيسا مؤقتا للكنيست، خلفا لميكى ليفي من حزب “ييش عتيد” (هناك مستقبل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

أمير أوحانا صاحب أصول مغربية

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وأمير أوحانا صاحب الأصول المغربية، كان قد اختاره نتنياهو في وقت سابق، لتولي منصب وزير العدل في حكومة الاحتلال.

ويقول أوحانا عن نفسه، إنه ولد في “بئر السبع” المحتلة، لوالدين مهاجرين من المغرب، حيث وسبق له أن تحدث عنهما في كلمة له بالكنيست في 2015، بقوله: “أنا هنا بوصفي ابن مير وإيستر أوحانا، اللذين هاجرا من المغرب لبناء الدولة”.

وأمير أوحانا، يعتبر من أقصى الجناح اليميني المتشدد في حزب الليكود، وينشط في مجموعة ما يسمى “أرض إسرائيل الكاملة”.

أمير أوحانا يقر بالشذوذ علنا

ويعرف عن أوحنا، أنه ناشط حقوقي، يدعم زواج الشواذ ويقر بالشذوذ علنا، الأمر الذي لم يقر في إسرائيل بعد، إلا في حالة عقد هذا النوع من الزواج خارج حدود إسرائيل.

وصوت أمير أوحانا، في وقت سابق، ضد توجهات حزبه، لصالح مشروع قانون يوسع من حظر التمييز على أساس الميول الجنسية.

وررغم وجود معارضة كبيرة تجاه حقوق الشواذ في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتشدد، إلا أن إسرائيل تنتهج سلوكا منفتحا تجاه الشواذ، الذي يتمتع بحماية القانون.