الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
الرئيسيةالهدهدأصوله مغربية.. صورة لرئيس الكنيست الجديد أمير أوحانا الشاذ جنسيا مع زوجه
الهدهد

أصوله مغربية.. صورة لرئيس الكنيست الجديد أمير أوحانا الشاذ جنسيا مع زوجه

أوحانا أول رئيس مثلي للكنيست الإسرائيلي

كتب خالد السعدي
أوحانا watanserb.com
أوحانا
- Advertisement -

وطن- انتخب أوحانا رئيسا جديدا للكنيست، وذلك قبل يوم مع أداء الحكومة الجديدة التي يقودها بنيامين نتنياهو اليمين القانونية.

وأمير أوحانا عضو في حزب الليكود، وهو شاذ جنسيا، وبالتزامن مع قرب انتخابه رئيسا للكنيست، تداول نشطاء على موقع تويتر أحدث صورة لأمير مع “زوجه” الشاذ جنسيا هو الآخر.

وأظهرت الصورة التي تجرى تداولها بكثرة في الساعات الماضية، أوحانا و”زوجه” وهما يحملان طفلين ويلتقطان صورة سويا.

رئيس الكنيست الجديد أمير أوحنا مع زوجه
رئيس الكنيست الجديد أمير أوحنا مع زوجه

انتخاب أمير أوحانا رئيسا للكنيست

وانتخب حزب الليكود صاحب الأغلبية البرلمانية، أمس الأربعاء، أمير أوحانا رئيسا للكنيست.

وجاء انتخاب أوحانا بعد أن قدم ياريف ليفين “من حزب الليكود” استقالته، بعد أن انتخب فى أوائل ديسمبر الحالى رئيسا مؤقتا للكنيست، خلفا لميكى ليفي من حزب “ييش عتيد” (هناك مستقبل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

أمير أوحانا صاحب أصول مغربية

- Advertisement -

وأمير أوحانا صاحب الأصول المغربية، كان قد اختاره نتنياهو في وقت سابق، لتولي منصب وزير العدل في حكومة الاحتلال.

ويقول أوحانا عن نفسه، إنه ولد في “بئر السبع” المحتلة، لوالدين مهاجرين من المغرب، حيث وسبق له أن تحدث عنهما في كلمة له بالكنيست في 2015، بقوله: “أنا هنا بوصفي ابن مير وإيستر أوحانا، اللذين هاجرا من المغرب لبناء الدولة”.

وأمير أوحانا، يعتبر من أقصى الجناح اليميني المتشدد في حزب الليكود، وينشط في مجموعة ما يسمى “أرض إسرائيل الكاملة”.

أمير أوحانا يقر بالشذوذ علنا

ويعرف عن أوحنا، أنه ناشط حقوقي، يدعم زواج الشواذ ويقر بالشذوذ علنا، الأمر الذي لم يقر في إسرائيل بعد، إلا في حالة عقد هذا النوع من الزواج خارج حدود إسرائيل.

وصوت أمير أوحانا، في وقت سابق، ضد توجهات حزبه، لصالح مشروع قانون يوسع من حظر التمييز على أساس الميول الجنسية.

وررغم وجود معارضة كبيرة تجاه حقوق الشواذ في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتشدد، إلا أن إسرائيل تنتهج سلوكا منفتحا تجاه الشواذ، الذي يتمتع بحماية القانون.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

نتنياهو يعلق خطط ضم الضفة الغربية مقابل صفقة التطبيع مع السعودية

الهدهد

ابن نتنياهو يفجر موجة جدل في إسرائيل ووالده يتنصل من تصريحاته

تقارير

ماذا تعني عودة بنيامين نتنياهو؟

الهدهد

نتنياهو يفجر مفاجأة صادمة عن السعودية وولي العهد بأحدث ظهور له

الهدهد

“نتنياهو” يكشف لأول مرة عن دور “ابن سلمان” في اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ويشكره

الهدهد

نتنياهو يفضح السيسي ويكشف عن لقائه 6 مرات سراً منذ أن كان رئيساً للمخابرات الحربية المصرية

الهدهد

(شاهد) السيسي يحرص على وجود علم إسرائيل للمرة الأولى في تاريخ اللقاءات المصرية الإسرائيلية

تقارير

رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار تبرع بـ 170 مليون دولار لإسرائيل

تقارير

شركات إسرائيلية للمراقبة عملت لصالح السعودية بتنسيق مباشر بين ابن سلمان ونتنياهو

الهدهد

نتنياهو يخلي مقر رئاسة الوزراء في القدس المحتلة لأول مرة منذ 2009

الهدهد

ضابط إسرائيلي يوجه نصيحة إلى حكومته: العلاقة مع الأردن مهمة رغم كره الأردنيين لنا

الهدهد

بنيامين نتنياهو حافي القدمين على شواطئ تل أبيب بعد فشله في تشكيل الحكومة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موضي الشمراني تحاول ضرب شاب في معرض العطور بالرياض بعد فعلته! (فيديو)

عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على نجل عضو مجلس الشورى مالك بن هلال اليحمدي(شاهد)

تفاصيل صفقة ليفربول مع الهولندي كودي جاكبو (صور)

فيديو لنزح مياه الأمطار يصدم العمانيين وبيان نفي من البلدية يضاعف الجدل.. ما القصة؟

أحدها في منطقة حساسة..وشوم “ميسي” الغامضة ماذا تعني؟! (شاهد)

رومان سايس قائد المنتخب المغربي غاضب جداً ويتوعد من يتدخل في حياته الخاصة(شاهد)

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورغ

إيفانا نول تصدم مراهقاً أسمر البشرة بتصرفها معه داخل مترو الأنفاق في نيويورك (شاهد)

حياة بذخ ومسبح أولمبي.. قصر ملكي لرونالدو بالسعودية ومعاملة خاصة لجورجينا (شاهد)

ملك الأردن يحذر من أمر قد يؤدي لانهيار: لن تستفيد منه إسرائيل ولا فلسطين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC