الملكة رانيا تنشر “أغرب فيديو” من حفل زفاف ابنها الأمير الحسين

- Advertisement -

وطن- تفاعلٌ كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي شهده مقطع فيديو جديد نشرته الملكة رانيا العبد الله على حسابها الرسمي في إنستغرام، يظهرها وهي تتحدث عن أولادها الأربعة وعلاقتها بهم، أثار إعجاب كثير من المتابعين والمعجبين بالأسرة الملكية الأردنية.

الملكة رانيا تُمازح أبناءها الأمراء

في تعليقها على الفيديو، تقول الملكة رانيا: “اللي فاهم عليهم يحكيلي”، في إشارة إلى أبنائها الأمراء إيمان وسلمى وهاشم وزوج الأميرة إيمان جميل ألكساندر ترميوتس، الذين راحوا يتهامسون ويتبادلون الابتسامات خلال زفاف ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وأظهر المقطع الأمراء وهم يستعدون على ما يبدو لاستقبال التهاني، حيث كانوا يتبادلون النظرات والابتسامات أيضاً.

الفيديو حصد أكثر من نصف مليون تفاعل بعد 3 ساعات من نشره، وقوبل بآلاف التعليقات الإيجابية والمشجعة، من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالملكة رانيا وبأسلوبها في التربية والتواصل مع أبنائها وعائلتها.

حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

في أجواء احتفالية ورومانسية، تم حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، ورجوة آل سيف، في 1 يونيو الماضي.

- Advertisement -

وقد شارك في الحفل عدد من أفراد العائلة المالكة والأصدقاء المقربين من العروسين، ناهيك عن عشرات الضيوف الرسميين من دول صديقة للمملكة حول العالم.

وقد أقيم الحفل في قصر زهران، أحد أشهر قصور المملكة، والذي يعود تاريخه إلى عام 1957. وقد تزين القصر بالورود والشموع، وأضاءت الألعاب النارية سماء عمان.