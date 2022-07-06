جميل ألكساندر.. ما لا تعرفه عن خطيب الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن وهذه ديانته؟

وطن- شهد محرك البحث جوجل عمليات بحث كبيرة عن “جميل ألكساندر ترميوتس”، بعد إعلان الديوان الملكي الأردني والأسرة الحاكمة خطوبته على الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني عبدالله الثاني.

جميل ألكساندر خطيب الأميرة إيمان

وأعلن الديوان الهاشمي، الأربعاء، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والسيد جميل ألكساندر ترميوتس. وتمنى لهما في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر وأرفقه بصورة للخطيبين، بحسب ما رصدت (وطن) “حياة مليئة بالسعادة والهناء”.

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميره إيمان بنت عبدالله الثاني والسيد جميل ألكساندر ترميوتس، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء تفاصيل:https://t.co/IHPS0rOLVQ pic.twitter.com/tkuOqB7uzD — RHC (@RHCJO) July 6, 2022

ويكتنف الغموض شخصية خطيب الأميرة إيمان، والذي عرفه البعض بأنه رجل أعمال من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وأشارت معلومات أخرى إلى أنه يعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

لماذا حذف جميل حساباته بمواقع التواصل؟

وبالبحث من قبل (وطن) عن حسابات لجميل ألكساندر ترميوتس، لم نجد له أي حساب. ويبدو أنه تم حذف جميع حسابات خطيب الأميرة إيمان، من على مواقع التواصل قبل إعلان الخطوبة، لأسباب مجهولة.

ما هي ديانة جميل ألكساندر خطيب الأميرة إيمان؟

وبالبحث أيضا اتضح أن لجميل خطيب ابنة ملك الأردن، شقيقة تدعى ”الكسا“ ولها حساب نشط على موقع التواصل ”انستغرام“.

وبمتابعة (وطن) فإن “الكسا” تحرص على توثيق يومياتها الخاصة وكذلك يوميات عائلتها عبر الصور التي تنشرها بانستغرام، وظهرت صور عديدة لها مع شقيقها جميل ألكساندر.

ويبدو أن اسم “جميل ألكساندر ترميوتس” الأصلي، هو جيمي ألكساندر ترميوتس، وأنه ينحدر من عائلة مسيحية.

واسم “جميل” الذي أعلن في خبر الخطوبة يشير إلى أنه غير اسمه من جيمي إلى هذا الاسم الجديد، فيما يبدو أنه غير ديانته للإسلام قبل الخطوبة من ابنة ملك الأردن.

حساب شقيقته كشف الكثير عنه

ويتضح كذلك من الصور المنشورة على حساب “الكسيا” أن عائلة جميل ألكساندر، تحيا برفاهية كبيرة وأنها عائلة ثرية جدا.

وعبر الحساب رصدت صور لشقيقة جميل “الكسيا” وهي تمارس رياضة الفروسية، وهي أيضا تعرف نفسها على أنها ”فارسة“.

ولدى جميل ألكساندر خطيب الأميرة إيمان، أخ أصغر يدعى ”اليخاندرو“ كما يتضح من الصور التي نشرتها “الكسيا” على حسابها بانستغرام.

وعبر “الكسيا” أيضا تظهر صور عائلية تظهر عددا كبيرا من أفراد الأسرة، بما فيهم الجد وأحفاد للأسرة الكبيرة.

صورة أخرى أظهرت ”ألكسا“ مع خطيب الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن (جميل)، وهو يشارك بسباق رياضي، وصورة أخرى تجمعها بوالدتها.

أسرة جميل ألكساندر

وبحسب صفحة تعريفية فقد توفي والد جميل، عام 2018 عن عمر 98 عاما.

وظهر جميل في عدد من الصور مع والده وهو شاب، في جوي أسري يبدو عليه الحب والترابط.

الملكة رانيا تعلن خطوبة ابنتها الأميرة إيمان

ويشار إلى أن الخطبة، تمت في حفل بهيج، ضم أفراد الأسرة الملكية الأردنية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبدالله، والأميرة سلمى بنت عبدالله.

وهنأت الملكة رانيا، ابنتها الأميرة إيمان على انعقاد خطبتها، وذلك عبر رسالة بحسابها على انستغرام قالت فيها:”ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنتِ وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير.”

من هي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين؟

والأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين من مواليد مدينة عمان، في 27 سبتمبر 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبد الله والملك رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وكانت الأميرة إيمان قد أنهت دراستها في المرحلة الثانوية بحصولها على شهادتي تفوق في العلاقات الدولية والرياضة.

كما تحرص الأميرة إيمان على المشاركة مع والديها في المناسبات الوطنية المختلفة.