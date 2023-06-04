رواية السيسي لم تقنع إسرائيل.. نتنياهو يصدم مصر بتصريحات جديدة عن حادثة الحدود

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وطن- يبدو أنّ الرواية الرسمية المصرية التي أصدرها بخصوص حادثة إطلاق النار على الحدود مع إسرائيل، لم تقنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي أصدرت على وصف الحادث بأنه إرهابي.

ففي تصريحات له اليوم الأحد، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، قتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد جندي مصري بأنه “هجوم إرهابي مأساوي”، مطالبًا في الوقت نفسه بتحقيق شامل مشترك مع مصر

وقال نتنياهو في جلسة لمجلس الوزراء: “بعثت إسرائيل برسالة واضحة للحكومة المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملًا ومفصلًا”.

وأضاف: “سنحدّث إجراءات وأساليب العمليات وأيضًا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية”،

كما تعهد نتنياهو بـ “استخلاص كل النتائج الضرورية” فيما يتعلق بالعمليات العسكرية على طول السياج الحدودي.

الروايتان المصرية والإسرائيلية

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكّد أن ثلاثة من جنوده قتلوا من جراء تبادل لإطلاق النار مع شخص داخل الحدود الإسرائيلية، وتبين لاحقًا أنه شرطي مصري، مشيرًا إلى أن تحقيقات مشتركة جرت مع الجانب المصري.

في حين قال الجيش المصري ، إن مطاردة “عناصر تهريب مخدرات” على الحدود الدولية مع إسرائيل ، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وعنصر رابع مصري، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره جراء “هجوم نفذه مسلح تسلل من الأراضي المصرية”.

وبحسب البيان المصري، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجر السبت.

وأضاف: “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

#المتحدث_العسكرى : قام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء إتصال هاتفى بوزير الدفاع الإسرائيلى " يواف جالانت " لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع… pic.twitter.com/LC1dvgFrOk — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 3, 2023

اتصال وزيري الدفاع المصري والإسرائيلي

كما بحث وزير الدفاع المصري محمد زكي ، مساء السبت، مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت، هاتفيا، التنسيق لعدم تكرار حادث الحدود مستقبلا.

وقال بيان للجيش المصري، إن وزير الدفاع أجرى اتصالا هاتفيا مع غالانت؛ لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين.

وبحث الجانبان “التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

#المتحدث_العسكرى : قام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء إتصال هاتفى بوزير الدفاع الإسرائيلى " يواف جالانت " لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع… pic.twitter.com/LC1dvgFrOk — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 3, 2023

وكان جيش الاحتلال ، قد دفع بتعزيزات إلى منطقة الاشتباك، كما وصلت إلى المكان مروحيات قتالية ووحدات اليمام الخاصة ومسيّرات بهدف تمشيط الحدود مع مصر خشية وجود مسلحين آخرين، في وقت أجرى فيه وزير الأمن يوآف غالانت تقييمًا مع الجيش ومسؤولين أمنيين.

وقال غالانت إن الجنود الإسرائيليين نفّذوا مهتهم قرب الحدود المصرية بتفان، لكن الحادث انتهى “بنتائج قاسية”.

وصف إسرائيلي للجندي المصري بالمخرب

بدوره، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرزي هاليفي، الجندي المصري الذي قُتل بعد قتله ثلاثة جنود إسرائيليين بأنه “مخرّب”، وهو وصف الاحتلال الذي يطلق على منفذي العمليات.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الجندي المصري نصب كمينًا للجنود الإسرائيليين وإنه كان يخطط لقتلهم.

انتقادات إسرائيلية

بالتوازي مع ذلك، انتقدت وسائل إعلام إسرائيلية كيفية إدارة هذه العملية من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تم تسليط الضوء على أكثر من خلل أبرزها كيفية عبور الجندي المصري للحدود عبر معبر طوارئ دون وجود أي إنذار، فضلاً عن تواصل قائد الفرقة إلى جنديين تعرضا لإطلاق النار بعد فقدان الاتصال بهما.