دراسة أميركية: خلال العام الأول.. يتحدث الأولاد أكثر من البنات

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وطن-كشف كيمبرو أولر، الأستاذ في جامعة ممفيس (الولايات المتحدة) في بيان صحفي، أنه “لطالما يُعتقد أن البنات يتفوّقن على الأولاد فيما يتعلّق باكتساب اللغة. ولكن خلال السنة الأولى من الحياة، بيّنت الدراسة أن الأطفال الذكور يتكلّمون ويصدرون أصواتًا أكثر من البنات”. وللوصول إلى هذا الاستنتاج أجرى الباحث وفريقه دراسة نشرت في مجلة iScience.

تحدث الأولاد بنسبة 10٪ كلمات أكثر من الفتيات في الصف الأول

كجزء من هذا العمل، قام العلماء بتحليل أكثر من 450.000 ساعة من التسجيلات لـ 5899 رضيعًا لتقييم وإحصاء الكلمات التي يتحدثها الأطفال والبالغون خلال العامين الأولين من العمر، علمً وأن هذه هي أكبر عينة تم جمعها على الإطلاق في بحث حول تطوير اللغة.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، أظهرت النتائج أن الأولاد تحدثوا كلمات أكثر بنسبة 10٪ من الفتيات خلال العام الأول. أما خلال السنة الثانية، انعكس الاختلاف، حيث تصدر الفتيات أصواتًا أكثر بنسبة 7٪ مقارنة بالأولاد.

وبحسب المؤلفين، لوحظت هذه الاختلافات على الرغم من أن عدد الكلمات التي يتحدث بها البالغون الذين يعتنون بهؤلاء الأطفال الرضع كان أعلى عند الرضع الإناث خلال العامين منه عند الرضع الذكور.

معدل الوفيات: سيخضع الأولاد “لضغط اختيار قوي لإصدار إشارات صوتية”

وفقًا للفريق، يمكن للأولاد إصدار العديد من الأصوات مبكرًا للتعبير عن رفاهيتهم وتحسين فرصهم في البقاء على قيد الحياة. وأوضح كيمبرو أولر: “نعتقد أن السبب في ذلك هو أن الأولاد يكونون أكثر عرضة للوفاة في السنة الأولى من الفتيات، ونظرًا لحدوث العديد من وفيات الذكور في السنة الأولى، فقد يكون الأولاد تحت ضغط اختيار قوي بشكل خاص لإنتاج إشارات صوتية”.

ومع ذلك، قال كيمبر أولر، إنه “يجب القيام بالمزيد من العمل لفهم كيفية استجابة مقدمي الرعاية للأصوات التي يصدرها الأطفال. علاوة على ذلك، نعتقد أن مقدمي الرعاية سيظهرون استجابات محسوسة للاهتمام بالأصوات الشبيهة بالكلام، ما يشير إلى أن إشارات اللياقة البدنية للطفل تثير مشاعر حقيقية من المودة والرغبة في الاهتمام برفاهية الأطفال الذين يصدرون أصواتًا بطريقة فعالة بشكل خاص”.