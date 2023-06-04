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دراسة أميركية: خلال العام الأول.. يتحدث الأولاد أكثر من البنات

"حاول باحثون أمريكيون تمييز الفروق الأولى بين الجنسين فيما يتعلّق باكتساب اللغة."

كتب معالي بن عمر
الفرق بين الأطفال ذكرانًا وإناثًا watanserb.com
الفرق بين الأطفال ذكرانًا وإناثًا
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وطن-كشف كيمبرو أولر، الأستاذ في جامعة ممفيس (الولايات المتحدة) في بيان صحفي، أنه “لطالما يُعتقد أن البنات يتفوّقن على الأولاد فيما يتعلّق باكتساب اللغة. ولكن خلال السنة الأولى من الحياة، بيّنت الدراسة أن الأطفال الذكور يتكلّمون ويصدرون أصواتًا أكثر من البنات”. وللوصول إلى هذا الاستنتاج أجرى الباحث وفريقه دراسة نشرت في مجلة iScience.

تمييز الفروق الأولى بين الجنسين
اكتساب اللغة عند الأولاد والبنات

تحدث الأولاد بنسبة 10٪ كلمات أكثر من الفتيات في الصف الأول

كجزء من هذا العمل، قام العلماء بتحليل أكثر من 450.000 ساعة من التسجيلات لـ 5899 رضيعًا لتقييم وإحصاء الكلمات التي يتحدثها الأطفال والبالغون خلال العامين الأولين من العمر، علمً وأن هذه هي أكبر عينة تم جمعها على الإطلاق في بحث حول تطوير اللغة.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، أظهرت النتائج أن الأولاد تحدثوا كلمات أكثر بنسبة 10٪ من الفتيات خلال العام الأول. أما خلال السنة الثانية، انعكس الاختلاف، حيث تصدر الفتيات أصواتًا أكثر بنسبة 7٪ مقارنة بالأولاد.

وبحسب المؤلفين، لوحظت هذه الاختلافات على الرغم من أن عدد الكلمات التي يتحدث بها البالغون الذين يعتنون بهؤلاء الأطفال الرضع كان أعلى عند الرضع الإناث خلال العامين منه عند الرضع الذكور.

معدل الوفيات: سيخضع الأولاد “لضغط اختيار قوي لإصدار إشارات صوتية”

وفقًا للفريق، يمكن للأولاد إصدار العديد من الأصوات مبكرًا للتعبير عن رفاهيتهم وتحسين فرصهم في البقاء على قيد الحياة. وأوضح كيمبرو أولر: “نعتقد أن السبب في ذلك هو أن الأولاد يكونون أكثر عرضة للوفاة في السنة الأولى من الفتيات، ونظرًا لحدوث العديد من وفيات الذكور في السنة الأولى، فقد يكون الأولاد تحت ضغط اختيار قوي بشكل خاص لإنتاج إشارات صوتية”.

ومع ذلك، قال كيمبر أولر، إنه “يجب القيام بالمزيد من العمل لفهم كيفية استجابة مقدمي الرعاية للأصوات التي يصدرها الأطفال. علاوة على ذلك، نعتقد أن مقدمي الرعاية سيظهرون استجابات محسوسة للاهتمام بالأصوات الشبيهة بالكلام، ما يشير إلى أن إشارات اللياقة البدنية للطفل تثير مشاعر حقيقية من المودة والرغبة في الاهتمام برفاهية الأطفال الذين يصدرون أصواتًا بطريقة فعالة بشكل خاص”.

الفروقات بين الأولاد والبنات
الفروقات بين الأولاد والبنات
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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