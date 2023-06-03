الرواية الرسمية للجيش المصري عن مقتل جنود إسرائيليين على الحدود

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وطن- أصدر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، بيانا رسميا بشأن حادث مقتل جنود إسرائيليين على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي فجر جدلا واسعا منذ تداول أنباء وقوعه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أفاد، اليوم السبت، بمقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في “حادث أمني خطير” وقع قرب الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر، قبل أن يكشف عن قتيل جديد وسط جنوده دون كشف المزيد من التفاصيل.

أول تعليق للجيش المصري على أحداث الحدود مع إسرائيل

من جانبه قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إنه فجر اليوم، السبت الموافق 3 / 6 / 2023، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

وأوضح في بيانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل أنه “أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (۳) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (۲) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.”

#المتحدث_العسكرى : فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات .. وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ( ۳ ) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة… pic.twitter.com/FnAwAEWh0n — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 3, 2023

ولفت العقيد غريب عبد الحافظ إلى أنه جارى إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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واختتم المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية حديثه بالقول:”خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.”

غموض حول مقتل جنود إسرائيل على الحدود مع مصر

وتفاعلت الأحداث الأمنية على الحدود الإسرائيلية المصرية، منذ ساعات صباح السبت، حيث تم الإعلان عن إصابتين بين قوات الاحتلال برصاص مسلحين (لم يتم توضيح تفاصيل عنهم)، وعمليات تمشيط على الحدود.

وبقيت الأخبار ترد تباعا من الجانب الإسرائيلي حصرا، مع غياب أي رواية مصرية حتى صدور بيان المتحدث العسكري المصري منذ قليل.

اشتباك على الحدود المصرية مع فلسطين المحتـ ـلة.. ما تفاصيله؟ pic.twitter.com/Kpkcghwrfr — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 3, 2023

ومن جانبها فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بعد الضجة التي أحدثتها الأنباء المتداولة حظر نشر في القضية.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي تغريدة قال فيها إنه “وقع صباح اليوم حدث أمني في منطقة لواء فاران الاقليمي أسفر عن وقوع إصابتيْن. جيش الدفاع يقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقًا”.

#عاجل مقتل جندييْن في جيش الدفاع نتيجة اطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع #مصر وقع صباح اليوم حادث أمني في منطقة اللواء الاقليمي فاران حيث قتل في الحادث جندي ومجندة نتيجة اطلاق نار بالقرب من الحدود. يقوم جيش الدفاع بالتحقيق في ملابسات الحادث ويجري أعمال تمشيط في المنطقة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2023

ووسط غياب المعلومات الرسمية، ربطت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العملية بتهريب مخدرات على غالب الأمر، مشيرة إلى أن المنطقة المذكورة منطقة معروف عنها عمليات التهريب ووقع فيها اشتباكات سابقا مع المهربين.

وهذا الحادث الأمني وقع عند معبر “نيتسانا”، الذي أنشئ عام 1982 بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر.

واستخدم هذا المعبر في بدايته معبراً للمسافرين والمركبات أيضاً، لكن بسبب الحركة الضئيلة في المعبر، تقرّر إيقاف عبور المسافرين، ومنذ ذلك الحين تحوّل المعبر إلى نقل البضائع فقط.

في وقت لاحق، سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر خبر مقتل جندي ومجندة من قوات الاحتلال بنيران “مخرب” دخل الحدود بحسب الرواية الإسرائيلية.

وقال أدرعي: “متابعة للتقارير الاولية فخلال اشتباك وتبادل لاطلاق نار مع مخرب داخل الأراضي الإسرائيلي تمكن الجنود والقادة من إطلاق النار عليه وتحييده”.

وفيما لم يشر أدرعي إلى أي عمليات تهريب مخدرات، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن “قوات الجيش اشتبكت في ساعات الصباح مع مهربين على الحدود المصرية، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق”.

بعد ذلك اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي ثالث في الاشتباكات التي تجددت لاحقا، دون نشر أي تفاصيل أيضا.