السبت, يونيو 3, 2023
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الرواية الرسمية للجيش المصري عن مقتل جنود إسرائيليين على الحدود

اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي ثالث في الاشتباكات التي تجددت لاحقا على الحدود المصرية دون نشر أي تفاصيل أيضا

كتب باسل النجار
مقتل جنود إسرائيليين على الحدود المصرية watanserb.com
مقتل جنود إسرائيليين على الحدود المصرية
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وطن- أصدر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، بيانا رسميا بشأن حادث مقتل جنود إسرائيليين على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي فجر جدلا واسعا منذ تداول أنباء وقوعه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أفاد، اليوم السبت، بمقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في “حادث أمني خطير” وقع قرب الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر، قبل أن يكشف عن قتيل جديد وسط جنوده دون كشف المزيد من التفاصيل.

أول تعليق للجيش المصري على أحداث الحدود مع إسرائيل

من جانبه قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إنه فجر اليوم، السبت الموافق 3 / 6 / 2023، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

وأوضح في بيانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل أنه “أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (۳) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (۲) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.”

ولفت العقيد غريب عبد الحافظ إلى أنه جارى إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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واختتم المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية حديثه بالقول:”خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.”

مقتل جنود إسرائيليين
مقتل جنود إسرائيليين على الحدود المصرية

غموض حول مقتل جنود إسرائيل على الحدود مع مصر

وتفاعلت الأحداث الأمنية على الحدود الإسرائيلية المصرية، منذ ساعات صباح السبت، حيث تم الإعلان عن إصابتين بين قوات الاحتلال برصاص مسلحين (لم يتم توضيح تفاصيل عنهم)، وعمليات تمشيط على الحدود.

وبقيت الأخبار ترد تباعا من الجانب الإسرائيلي حصرا، مع غياب أي رواية مصرية حتى صدور بيان المتحدث العسكري المصري منذ قليل.

ومن جانبها فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بعد الضجة التي أحدثتها الأنباء المتداولة حظر نشر في القضية.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي تغريدة قال فيها إنه “وقع صباح اليوم حدث أمني في منطقة لواء فاران الاقليمي أسفر عن وقوع إصابتيْن. جيش الدفاع يقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقًا”.

ووسط غياب المعلومات الرسمية، ربطت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العملية بتهريب مخدرات على غالب الأمر، مشيرة إلى أن المنطقة المذكورة منطقة معروف عنها عمليات التهريب ووقع فيها اشتباكات سابقا مع المهربين.

وهذا الحادث الأمني وقع عند معبر “نيتسانا”، الذي أنشئ عام 1982 بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر.

واستخدم هذا المعبر في بدايته معبراً للمسافرين والمركبات أيضاً، لكن بسبب الحركة الضئيلة في المعبر، تقرّر إيقاف عبور المسافرين، ومنذ ذلك الحين تحوّل المعبر إلى نقل البضائع فقط.

في وقت لاحق، سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر خبر مقتل جندي ومجندة من قوات الاحتلال بنيران “مخرب” دخل الحدود بحسب الرواية الإسرائيلية.

وقال أدرعي: “متابعة للتقارير الاولية فخلال اشتباك وتبادل لاطلاق نار مع مخرب داخل الأراضي الإسرائيلي تمكن الجنود والقادة من إطلاق النار عليه وتحييده”.

وفيما لم يشر أدرعي إلى أي عمليات تهريب مخدرات، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن “قوات الجيش اشتبكت في ساعات الصباح مع مهربين على الحدود المصرية، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق”.

بعد ذلك اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي ثالث في الاشتباكات التي تجددت لاحقا، دون نشر أي تفاصيل أيضا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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