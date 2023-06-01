دراسة حديثة: هواء الطائرة ملوّث ويمكن أن يسبب مرض السرطان

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وطن-يتنفّس الركاب وطاقم الطائرة هواء ملوثًا وخطرًا عند السفر بالطائرة، وفقًا لتقرير صادر عن خبراء عالميين يطالبون باتخاذ إجراءات جديدة في مجال صناعة الطيران.

وفي الواقع، وفقًا لـ 17 خبيرًا في المجال الصحي والعلمي، فإنه خلال كل رحلة، يتعرض أفراد الطاقم والركاب للتلوث المحتمل للهواء الذي يتنفسونه، بحسب ما نقله موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

انعدام الشعور بالراحة بين المسافرين على متن الطائرة آخذ في الازدياد

وفقًا لما ترجمته “وطن“، نُشر أول بروتوكول طبي من نوعه منذ وقت ليس بالبعيد، للمساعدة في علاج المصابين (طاقم الطائرة) بما يمكن أن يكون مرضًا ناشئًا جديدًا، إذ يقول الخبراء في هذا الشأن، إن أطقم العمل والركاب يتعرضون لمستويات منخفضة من زيوت محرك الطائرة والسوائل الهيدروليكية التي تتسرب إلى هواء الطائرة. وقد يتعرضون أيضًا لآثار ضائرة بعد التعرض لنوبات دخان غير منتظمة في أثناء الحوادث التي يوجد فيها مستوى ملحوظ من الملوثات، مثل المقصورة.

وقالت الدكتورة سوزان ميكايليس، وهي قائدة طائرة سابقة وباحثة رائدة في مجال صحة الطيران في جامعة ستيرلنغ بالمملكة المتحدة: “هذا ما يحدث منذ 70 عامًا وعدد التقارير عن عدم الارتياح بين طاقم الطائرة في تزايد مستمر”.

قد يؤدي التعرض للهواء الملوث في الطائرات إلى الإصابة بالسرطان

أضافت الدكتورة سوزان ميكايليس: “لم يتم توثيق هذه المشكلة بشكل موثوق وجيّد سابقًا، فعندما يشعر موظفو الرحلة أو الركاب بتوعك، سواء لم تقلع الطائرة بعد، أو ظهرت عليهم الأعراض في الأيام أو الأسابيع التالية أو أبلغوا عن المرض في السنوات اللاحقة، فلن يستطيعوا إيجاد شيء في الكتب الطبية أو وثيقة إرشادية في مجال صناعة الطيران أو مخصصة للمهنيين الطبيين تدعمهم، وفي كثير من الأحيان، يتم قمعهم أو يخضعون فقط لأدنى حد من الاختبارات”.

ومع ذلك، فإن جميع البيانات والأدلة التي تم جمعها في هذا التقرير، والتي تطلبت ست سنوات من العمل، تشير بقوة إلى وجود علاقة سببية بين الملوثات في الزيوت والسوائل الهيدروليكية وانزعاج الإنسان منها على متن الطائرة.

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وختم الموقع بالقول، إن التعرض للهواء وأبخرة الطائرات الملوثة يؤدي إلى اضطرابات في التفكير، ودوخة، وإرهاق، وضعف في الذاكرة قصيرة المدى والتفكير المعرفي. ويقول المؤلفون إن هذا من شأنه أن يسبب أيضًا اضطرابات عصبية وتنفسية وأمراض القلب، بينما وجدت دراسات أخرى صلات بأنواع مختلفة من مرض السرطان.