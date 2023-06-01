الخميس, يونيو 1, 2023
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دراسة حديثة: هواء الطائرة ملوّث ويمكن أن يسبب مرض السرطان

"التعرض للهواء وأبخرة الطائرات الملوثة من شأنه أن يسبب اضطرابات عصبية وتنفسية وأمراض القلب."

كتب معالي بن عمر
الهواء ملوث على متن الطائرة watanserb.com
الهواء ملوث على متن الطائرة
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وطن-يتنفّس الركاب وطاقم الطائرة هواء ملوثًا وخطرًا عند السفر بالطائرة، وفقًا لتقرير صادر عن خبراء عالميين يطالبون باتخاذ إجراءات جديدة في مجال صناعة الطيران.

وفي الواقع، وفقًا لـ 17 خبيرًا في المجال الصحي والعلمي، فإنه خلال كل رحلة، يتعرض أفراد الطاقم والركاب للتلوث المحتمل للهواء الذي يتنفسونه، بحسب ما نقله موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

انعدام الشعور بالراحة بين المسافرين على متن الطائرة آخذ في الازدياد

وفقًا لما ترجمته “وطن“، نُشر أول بروتوكول طبي من نوعه منذ وقت ليس بالبعيد، للمساعدة في علاج المصابين (طاقم الطائرة) بما يمكن أن يكون مرضًا ناشئًا جديدًا، إذ يقول الخبراء في هذا الشأن، إن أطقم العمل والركاب يتعرضون لمستويات منخفضة من زيوت محرك الطائرة والسوائل الهيدروليكية التي تتسرب إلى هواء الطائرة. وقد يتعرضون أيضًا لآثار ضائرة بعد التعرض لنوبات دخان غير منتظمة في أثناء الحوادث التي يوجد فيها مستوى ملحوظ من الملوثات، مثل المقصورة.

يتعرض أفراد الطاقم والركاب للتلوث المحتمل للهواء
تلوث الهواء على متن الطائرة

وقالت الدكتورة سوزان ميكايليس، وهي قائدة طائرة سابقة وباحثة رائدة في مجال صحة الطيران في جامعة ستيرلنغ بالمملكة المتحدة: “هذا ما يحدث منذ 70 عامًا وعدد التقارير عن عدم الارتياح بين طاقم الطائرة في تزايد مستمر”.

قد يؤدي التعرض للهواء الملوث في الطائرات إلى الإصابة بالسرطان

أضافت الدكتورة سوزان ميكايليس: “لم يتم توثيق هذه المشكلة بشكل موثوق وجيّد سابقًا، فعندما يشعر موظفو الرحلة أو الركاب بتوعك، سواء لم تقلع الطائرة بعد، أو ظهرت عليهم الأعراض في الأيام أو الأسابيع التالية أو أبلغوا عن المرض في السنوات اللاحقة، فلن يستطيعوا إيجاد شيء في الكتب الطبية أو وثيقة إرشادية في مجال صناعة الطيران أو مخصصة للمهنيين الطبيين تدعمهم، وفي كثير من الأحيان، يتم قمعهم أو يخضعون فقط لأدنى حد من الاختبارات”.

ومع ذلك، فإن جميع البيانات والأدلة التي تم جمعها في هذا التقرير، والتي تطلبت ست سنوات من العمل، تشير بقوة إلى وجود علاقة سببية بين الملوثات في الزيوت والسوائل الهيدروليكية وانزعاج الإنسان منها على متن الطائرة.

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وختم الموقع بالقول، إن التعرض للهواء وأبخرة الطائرات الملوثة يؤدي إلى اضطرابات في التفكير، ودوخة، وإرهاق، وضعف في الذاكرة قصيرة المدى والتفكير المعرفي. ويقول المؤلفون إن هذا من شأنه أن يسبب أيضًا اضطرابات عصبية وتنفسية وأمراض القلب، بينما وجدت دراسات أخرى صلات بأنواع مختلفة من مرض السرطان.

تعرض الركاب وطاقم الطارئرة للهواء الملوث، ما من شأنه أن يسبب الأمراض الخطيرة
تدني جودة الهواء في الطائرة
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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