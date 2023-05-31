5 خرافات عن الشيخوخة قد تغيّر تفكيرك..

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وطن-يتطلب النجاح في مجال ريادة الأعمال تفكيرًا دقيقًا ومرونة عقلية وجسدية كبيرة. ولا عجب إذًا أن مؤسسي الشركات الكبرى مثل ريتشارد برانسون أو أصحاب الشركات الصغيرة الناجحة، يسعون للحصول على المشورة حول كيفية الحفاظ على قوتهم العقلية والبدنية.

وكما يعلم أي رائد أعمال ناجح، فعندما يكون هناك زيادة على الطلب تسعى الشركات لتلبيته. وفي نفس الاتجاه كلّ ما تقدّم الناس في العمر، يسعون بكل طريقة للبحث عن نصائح تساعدهم في مكافحة الشيخوخة والحدّ من ظهور التجاعيد.

وبحسب ما أفاد به تقرير لموقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي، فإن الإنترنت تقدم النصائح وطرق مهمة للغاية لمكافحة الشيخوخة أو حتى الظهور بمظهر أصغر.

وفي الحقيقة، لا يبدو أن كل هذه النصائح موثوق بها، باستثناء اتفاق الخبراء على أن ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات وقليل من الأطعمة المصنعة مفيد لصحتك. بالإضافة إلى النوم والتفاعل مع العلاقات الاجتماعية والتحفيز الذهني، إذ إن المواقف الإيجابية المفيدة التي لها تأثير كبير على الصحة. كما يبدو أن الوقت الذي تقضيه على اتصال مع الطبيعة مفيد للبشر.

ومع ذلك، فإن العديد من خبراء مكافحة الشيخوخة يذهبون إلى أبعد من هذه النصيحة القائمة على الأبحاث (والمنطق السليم) للترويج لممارسات غريبة، وتناول مكملات غذائية مشكوك فيها، وتغييرات شديدة في نمط الحياة. ووفقًا لـ تساي هي لي-Li-Huei Tsai، عالمة الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن جلّها تُعتبر نصائح غير موثوق فيها.

في هذا الشأن، قالت تساي لي هي: “أعتقد أن الناس يعرفون حقًا ما يجب عليهم فعله للبقاء في صحة جيدة والحفاظ على ذاكرتهم. لا تكمن المشكلة في نقص المعرفة بقدر ما تكمن في الافتقار إلى الانضباط الذاتي”. إذًا ما هي “الحقائق” الشائعة لمكافحة الشيخوخة على الإنترنت الخاطئة تمامًا؟

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فيما يلي استعرض الموقع 5 خرافات أوهمت الناس أنهم يمكنهم من خلالها التغلب على الشيخوخة وتقلقل ظهور التجاعيد:

1. شرب النبيذ الأحمر

كان العلماء متحمسين بشأن الخصائص المحتملة لمكافحة الشيخوخة من خلال مادة ريسفيراترول، وهو مركب موجود في النبيذ الأحمر. ومع ذلك، أظهرت الدراسات اللاحقة أنه ليس له أي فائدة تقريبًا، حتى عند استخدامه بجرعات عالية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

2. قلل من ممارسة الرياضة كلما تقدمت في العمر

هناك بعض المعتقدات الشائعة حول الأنشطة التي يجب تجنبها مع تقدمك في العمر والتي تعتبر خاطئة تمامًا. وفي هذا السياق، قال عالم الأحياء في جامعة هارفارد دانيال ليبرمان: “يُقال أنه يجب تخفيف الأنشطة الرياضية مع تقدمك في العمر، وهذا غير صحيح”.

وأوضح: “من الخطر حث الناس على تجنب الرياضة عند التقدّم في السن أو أن يُقال لهم أنه من الطبيعي أن تكون أقل نشاطًا بدنيًا في الكبر”.

يعتقد الكثير منا أن كبار السن يجب أن يمارسوا قدرًا أقل من التمارين لأنهم يصبحون أكثر ضعفًا، لكن ليبرمان يدحض هذه الفكرة، إذ يصبح كبار السن أكثر ضعفاً بشكل أسرع بكثير، وذلك على وجه التحديد لأنهم يتوقفون عن ممارسة الرياضة قبل الأوان.

3. اشرب الكثير من الماء

في حين أنه من الصحيح أن الجفاف يمكن أن يكون له آثار سلبية على المظهر والرفاهية، فإن فكرة أن شرب كمية محددة من الماء يوميًا يمكن أن يقلل من ظهور التجاعيد ويحسن نسيج الجلد هي فكرة لا أساس لها من الصحة.

وفقًا للدكتور جون تشي، جراح تجميل الوجه بجامعة واشنطن، “لا يوجد دليل علمي على أن شرب المزيد من الماء يمكن أن ينعم البشرة الجافة”.

للحفاظ على ترطيب البشرة ومنع ظهور التجاعيد، يوصي بدلاً من ذلك بالحد من الوقت الذي يقضيه المرء في الاستحمام بالماء الساخن أو المكلور، واستخدام المنظفات الخفيفة بدلاً من الصابون أو المنتجات التي تحتوي على الكحول، بالإضافة إلى تجنب عوامل الخطر، مثل: التعرض للشمس والتدخين والإفراط في استهلاك الكحول.

4. استحم بالماء البارد

من بين النصائح المدعومة من الأبحاث لمكافحة الشيخوخة، فإنه لا شكّ أن التمرينات البدنية، والنظام الغذائي، مهمة للغاية، لكن شاع مؤخرًا، طريقة الاستحمام بالماء البارد للحد من ظهور التجاعيد ومكافحة الشيخوخة.

وبحسب الخبير: “قد يكون الاستحمام بالماء البارد فكرة رائعة بالنسبة للمزاج والالتهاب ومستويات التوتر اليومية، ومع ذلك، لا يوجد دليل قوي على أن الماء البارد يحسن من متوسط طول العمر المتوقع على المدى الطويل. وإذا كنت معتادًا على الاستحمام بماء بارد، لأنه يوقظك أو يمنحك إحساسًا معينًا بالرفاهية، فلا تتردد. لكن لا تصدق أي شخص يخبرك بأنه يلائم بشرتك أو يجعلك تبدو أصغر سناً”.

5. الابتسام يسبب التجاعيد

أكّد العلماء أن محاولة الحد من التجاعيد من خلال التحكم في تعابير الوجه أمر شبه مستحيل ويمكن أن يكون تجربة سيئة إلى حد ما.

من جهتها، تقول طبيبة الأمراض الجلدية جوليا تزو: “في حين أن تعابير الوجه يمكن أن تسبب خطوطًا رفيعة على الوجه، فإنه من المستحيل العيش دون التعبير عن مشاعرك، وهذا ليس أمرًا جيّدًا أيضًا، لذا، استمتع بالحياة وابتسم. فالسعادة في حد ذاتها طريقة جيّدة لمقاومة الشيخوخة“.