تعذيب وحشي لشاب سوداني لا يتحمله بشر ورسالة إلهية توقف الاعتداء (فيديو)

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وطن- مع استمرار الحرب الدائرة في السودان بين قوات الجيش التي يقودها عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، انتشر مقطع فيديو مؤلم يوثق تعذيب مواطن سوداني بطريقة بشعة.

وفيما اتُهمت عناصر الدعم السريع بارتكاب هذا الاعتداء، فقد شوهد أحد المواطنين السودانيين وهو يتعرض لتعذيب بشع، تمثل في الضرب بالعصا على ظهره.

وشوهد الشاب السوداني، وهو يصرخ بشدة من جراء هذا الاعتداء، فيما تم تهديده بالقتل إذا واصل صراخه.

ولوحظ أنّ الشاب الذي شوهد وهو مُقيَّد قد جرت محاولة لإجباره على الإدلاء باعتراف ما، لكن دون أن تتضح طبيعة ذلك.

ولفت الأنظار أن هاتف أحد عناصر الدعم السريع صدح بالقول “صلي على محمد”، وهو تطبيق على الهواتف يذكِّر بين حين وآخر بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

هذه الرسالة الإلهية على ما يبدو أوقفت الاعتداء على الشاب السوداني، كما أظهر مقطع الفيديو.

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يُشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، كثيرا ما اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم نهب وتعذيب ضد المدنيين، وهو ما تنفيه قوات حميدتي.

تهديد باستخدام القوة المميتة

وكان البرهان، الذي يرأس مجلس السيادة الحاكم في السودان، قد هدد باستخدام القوة المميتة في مواجهة قوات الدعم السريع، حال عدم استجابتها لصوت العقل.

ونشر الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، مقاطع فيديو لقائده البرهان، وهو يتجوّل وسط جنوده في منطقة القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم، فيما يُعدّ الظهور الثاني له خلال شهر.

وتفقّد الفريق البرهان، اليوم الثلاثاء، القوات المرابطة ببعض المواقع وأشاد بوقفة الشعب السوداني، وظهر البرهان وسط مؤيديه من عساكر ومدنيين وهو يرتدي الزي العسكري ويلوّح بيده عالياً فيما بدا العشرات من الجنود وهم يرفعون أسلحتهم ويسمع صوت زغاريد في المحيط.

القائد العام للقوات المسلحة في الميدان pic.twitter.com/ib89QPqDDg — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 30, 2023

وقال البرهان إن جيشه يخوض هذه المعركة نيابة عن شعبه، وأن القوات لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو أو يستجيب لصوت العقل، وفق تعبيره.