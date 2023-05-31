الأربعاء, مايو 31, 2023
الرئيسيةالهدهدتعذيب وحشي لشاب سوداني لا يتحمله بشر ورسالة إلهية توقف الاعتداء (فيديو)
الهدهد

تعذيب وحشي لشاب سوداني لا يتحمله بشر ورسالة إلهية توقف الاعتداء (فيديو)

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم تعذيب ضد المدنيين وهو ما تنفيه قوات حميدتي

كتب خالد السعدي
تعذيب وحشي لشاب سوداني watanserb.com
تعذيب وحشي لشاب سوداني
- Advertisement -

وطن- مع استمرار الحرب الدائرة في السودان بين قوات الجيش التي يقودها عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، انتشر مقطع فيديو مؤلم يوثق تعذيب مواطن سوداني بطريقة بشعة.

وفيما اتُهمت عناصر الدعم السريع بارتكاب هذا الاعتداء، فقد شوهد أحد المواطنين السودانيين وهو يتعرض لتعذيب بشع، تمثل في الضرب بالعصا على ظهره.

وشوهد الشاب السوداني، وهو يصرخ بشدة من جراء هذا الاعتداء، فيما تم تهديده بالقتل إذا واصل صراخه.

ولوحظ أنّ الشاب الذي شوهد وهو مُقيَّد قد جرت محاولة لإجباره على الإدلاء باعتراف ما، لكن دون أن تتضح طبيعة ذلك.

ولفت الأنظار أن هاتف أحد عناصر الدعم السريع صدح بالقول “صلي على محمد”، وهو تطبيق على الهواتف يذكِّر بين حين وآخر بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

هذه الرسالة الإلهية على ما يبدو أوقفت الاعتداء على الشاب السوداني، كما أظهر مقطع الفيديو.

- Advertisement -

يُشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، كثيرا ما اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم نهب وتعذيب ضد المدنيين، وهو ما تنفيه قوات حميدتي.

تعذيب وحشي لشاب سوداني لا يتحمله بشر
تعذيب وحشي لشاب سوداني لا يتحمله بشر

تهديد باستخدام القوة المميتة

وكان البرهان، الذي يرأس مجلس السيادة الحاكم في السودان، قد هدد باستخدام القوة المميتة في مواجهة قوات الدعم السريع، حال عدم استجابتها لصوت العقل.

ونشر الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، مقاطع فيديو لقائده البرهان، وهو يتجوّل وسط جنوده في منطقة القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم، فيما يُعدّ الظهور الثاني له خلال شهر.

وتفقّد الفريق البرهان، اليوم الثلاثاء، القوات المرابطة ببعض المواقع وأشاد بوقفة الشعب السوداني، وظهر البرهان وسط مؤيديه من عساكر ومدنيين وهو يرتدي الزي العسكري ويلوّح بيده عالياً فيما بدا العشرات من الجنود وهم يرفعون أسلحتهم ويسمع صوت زغاريد في المحيط.

وقال البرهان إن جيشه يخوض هذه المعركة نيابة عن شعبه، وأن القوات لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو أو يستجيب لصوت العقل، وفق تعبيره.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

“القوة المميتة والكيزان”.. رسالة من البرهان لـ حميدتي تنذر بدمار شامل في السودان

الهدهد

حرب الجنرالات تفتك بأيتام السودان والكشف عن طريقة مقتلهم البشعة

الهدهد

صحفي سوداني ينهار من البكاء على قناة سعودية ويتوسل للدعم السريع (فيديو مؤثر)

الهدهد

مغارة علي بابا.. شقة مرصعة بالذهب تذهل قوات الدعم السريع بعد اقتحامها (فيديو)

الهدهد

السودان: فيديو مثير لقصف قوات الدعم السريع تحت الأشجار (لقطات جوية)

تقارير

الصراع في السودان.. تقرير مُروع يكشف هول ما يحدث على الأرض في صفوف المدنيين

الهدهد

لحظة سقوط طائرة حربية في أم درمان بنيران الدعم السريع (فيديو)

تقارير

إسرائيل الرابح الأكبر من فوضى السودان.. عين على الذهب وأخرى لإضعاف مصر

الهدهد

قوات الدعم السريع تغتصب سودانيات بينهن سيدات تخطين سن الـ50 (تفاصيل صادمة)

الهدهد

كيف دفعت الحرب في السودان مصر إلى حافة الهاوية؟.. “السيسي” يراقب بحذر خطوات التهدئة

تقارير

قاعدة وادي صيدنا.. معركة قد تحسم الحرب السودانية فمن ينتصر؟

الهدهد

عواد هاشم.. قصة شاب يعاني من مرض نفسي فُجِع السودانيون بمقتله

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميزانية نتنياهو تضع إسرائيل قيد التهديد الوجودي.. تحليل يرصد الأسباب والتداعيات

خبراء الإتيكيت يحذرون..لا ينبغي للمسافر أن يتكئ على كرسي طائرة لهذا السبب المفجع!

برشلونة يقترح على ميسي هذا العرض .. فهل يقبل البرغوث به؟!

ماذا يحدث في دماغ الطفل عندما نستخدم العقوبة البدنية؟

آشلي غراهام.. المرأة الأكثر إثارة في العالم تستعرض منحنياتها بفستان صغير! (شاهد)

دبلوماسيون مغاربة يعتدون على ممثل “البوليساريو” أثناء الاحتفال بيوم أفريقيا في أستراليا (شاهد)

الحوثيون يطالبون سيدة يمنية بممارسة الجنس مع سياسيين لخدمة الوطن (شاهد)

آل باتشينو ينتظر طفلاً من صديقته الكويتية التي تصغره بـ53 عاماً نور الفلاح (شاهد)

تشكيلة المنتخب التونسي ضد البرازيل والتوقيت في كأس العالم للشباب 2023

صحيفة تشيكية: الأزمة تختمر في المغرب ومحمد السادس لا يريد أن يحكم ويختفي مع كيك بوكسر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC