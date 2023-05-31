ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية عمداً جانب المرحاض (شاهد)

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وطن– تعرضت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، إلى هجوم من متابعيها، بعد تعمدها إظهار ملابسها الداخلية في صورها.

ملابس داخلية ظاهرة!

ونشرت ابنة عمرو دياب، مجموعة صور جديدة، بملابس مختلفة، كان معظمها ببطن مكشوف وبنطلون ساحل يكشف ملابسها الداخلية.

كما لاحظ المتابعون أن الصور التي التقطتها جنا دياب جميعها من داخل الحمام، وفي إحداها تبدو ملاصقة للمرحاض.

وفي صورة واحدة فقط، تظهر ابنة عمرو دياب وهي نائمة داخل السيارة.

شقيقتها ووالدتها أول الداعمين!

وكانت شقيقتها كنزي، ووالدتها السعودية زينة عاشور، أول المعلقين لجنا على صورها الغريبة، بإيموجي قلب.

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وفاجأت جنا دياب متابعيها بالحديث باللهجة السعودية لأول مرة، بعدما كان كل حديثها باللغة الإنجليزية فقط.

ونشرت ابنة عمرو دياب فيديو توثق خلاله إعجابها بأصناف الطعام في أحد المقاهي في لندن.

وتقول جنا بلهجة والدتها السعودية زينة عاشور: “ماشاء الله، واو.. لأ كذه كثير على قلبي”.

إطلالة جريئة جداً

ومؤخراً، ارتدت جنا دياب توب حمالة صدر فقط، مع جاكيت قصير، وتنورة جينز مفتوحة.

تلك الإطلالة كشفت جسد ابنة عمرو دياب، أكثر مما غطّت، خاصة منطقة الصدر.

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وكانت جنا دياب تجلس في الطبيعة، وبجانبها حقيبتها وقبعتها وحذاؤها الرياضي.

وعلقت جنا على الصور: “أحببتهم جميعهم.. استمتعوا”.

انتقادات حادة

وسخر المتابعون من ملابس ابنة عمرو دياب، ومحاولة إظهار مفاتنها التي لا تجذب، بحسب تعبيرهم.

واستذكر الجمهور مطربة الحصان نجلاء التونسية، بصور نشرتها جنا قبل أيام.

وظهرت جنا في الصور وهي ترتدي توب أسود يكشف بطنها كاملاً، مع بنطلون جينز، تاركةً شعرها الكيرلي منسدلاً على أكتافها.

وعلى الرغم من أنها كانت في رحلة مع صديقاتها إلى أحد المزارع، فإنّ صور ابنة عمرو دياب تركّزت مع الحصان الذي كانت تداعبه.

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وتركت جنا عمرو دياب الصور بدون تعليق، سوى إيموجي لوح تزلج.

واستذكر متابعو جنا، نجلاء التونسية التي عرفت بلقب “مطربة الحصان”، بعد ظهورها في كليبها المثير “أنا هطلب إيدك بكرة”، بصحبة حصان، في بداية الألفينات.