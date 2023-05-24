أشرف حكيمي يخوض تحدياً فريداً من نوعه مع شقيقه (شاهد)

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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الذي أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التوااصل عقب توجيه الاتهام له رسميا باغتصاب فتاة فرنسية في شهر فبراير/شباط الماضي.

ومع حالة الفراغ العاطفي التي يعيشها أشرف حكيمي منذ إعلان الممثلة الإسبانية-التونسية الاصل، هبة عبوك، الإنفصال عنه، يبدو أن أشرف حكيمي على الرغم من ذلك يجد ما يقوم به لاستغلال هذا الوقت.

وفي آخر فيديو تم تداوله له، ظهر أشرف حكيمي وهو يخوض تحديا في الطبخ مع شقيقه “نبيل”.

وبحسب الفيديو لذي رصدته “وطن“، ظهر أشرف حكيمي برفقة شقيقه أمام معدة الشواء، وهو يقوم بشوي قطع من “الاستيك” على الفحم.

أشرف حكيمي يحتفل بعيد الأم

ويركز أشرف حكيمي حاليا على الأجواء الأسرية مع والدته وشقيقه نبيل وشقيقته وداد، خاصة في ظل حالة الفراغ التي يعيشها منذ إعلان انفصاله عن هبة عبوك.

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ومؤخرا، ظهر أشرف حكيمي برفقة والدته وأشقائه وهم يحتفلون بعيد الأم الإسبانية الذي يصادم يوم الاحد الاول من شهر آيار/مايو من كل عام.

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يشار إلى ان أشرف حكيمي لا يزل يعيش تحت تأثير القضية التي فجرتها فتاة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما حول قيام لاعب بارس سان جيرمان باغتصابها أثناء تواجد زوجته وأبنائه في دبي.

وبحسب ما روته الفتاة ونقلته صحيفة “لوباريزيان“، فإنه من المفترض أن يكون الاغتصاب المزعوم قد وقع يوم السبت 25 فبراير، عشيةَ المباراة الكلاسيكية بين OM وPSG، والتي أصيب حكيمي خلالها.

تعارف عبر إنستغرام ثم دعوة للمنزل

وأوضحت الشابة أنها التقت باللاعب عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام في 16 يناير، حيث بدأ الاثنان في المناقشة، وفي 25 فبراير، في الليل، ذهبت إلى منزل اللاعب في بولوني بيلانكور (Hauts-de-Seine)، مع سيارة أجرة طلبها حكيمي.

تقبيل فمها وثدييها

وتشير الشابة إلى أن المغربي الدولي قبّل فمها وثدييها بعد أن أنزل ملابسها دون رضاها، وتضيف أنه أجرى اختراقًا لعضوها التناسلي بأصبعه لبضع ثوانٍ، رغم أنها رفضت.

وأخيرًا قالت إنها دفعته بعيدًا بقدمها، قبل أن ترسل رسالة نصية قصيرة إلى صديق جاء ليأخذها.