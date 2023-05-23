هبة عبوك في وضع مريب مع ممثل فرنسي ووصلة غزل علنية بينهما! (شاهد)

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وطن- جددت النجمة الإسبانية هبة عبوك، الشكوك بدخولها علاقة حب جديدة مع النجم الفرنسي دجانيس بوزاني، بعد تكرر ظهورهما معاً.

“أحبك دجانيس”

حيث حضرت هبة عبوك، حفل عشاء أقامته شركة ديور، برفقة دجانيس بوزاني، الذي شارك صورة له مع هبة معقباً عليها بإيموجي قلب.

وأعادت هبة عبوك نشر الصورة عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، مع تعليق “أحبك دجانيس”، وإيموجي وجه محب.

وكانت هبة عبوك ترتدي لهذه المناسبة فستاناً باللون الأسود أوف شولدر.

طاهر رحيم أيضاً!

هذا وقد شاركت هبة صورة أخرى تجمعها بالممثل الفرنسي جزائري الأصل، طاهر رحيم.

وكانت الممثلة تونسية الأصل، تحتضن طاهر رحيم في الصورة التي أشارت إلى أنه تم التقاطها العام الماضي، قبل انفصالها عن اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

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وسبق أن شاركت هبة عبوك، لقطات للحظات رومانسية تقضيها مع الممثل الفرنسي دجانيس بوزاني.

وارتدت هبة عبوك ودجانيس بوزاني، لوناً موحداً وهو الأخضر، وكانا يتنزهان في إحدى الحدائق، ويبدو أنهما أكملا السهرة معاً حتى العشاء.

وبدا الانسجام واضحاً بين هبة ودجانيس الذي يصغرها بـ5 أعوام، حيث يبلغ من العمر 31 عاماً.

من هو دجانيس بوزاني؟

ودجانيس هو ممثل ومخرج وكاتب سيناريو فرنسي ولد في مدينة نانتير التي تقع في الضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.

وهو الأصغر من بين سبعة أشقاء، وتدرب كراقص في باريس، ثم استمر في مدرسة ديبي رينولدز للرقص في لوس أنجلوس.

ظهر عدة مرات على الشاشة في منتصف عام 2000، قبل أن يحصل على أول دور رئيسي له في L’Assaut. ثم خاض تجربة الإخراج الفني والكتابة والتأليف.

وعرضت أفلام النجم الفرنسي في عدة مهرجانات، بما في ذلك مهرجان كليرمون فيران، ومهرجان كان السينمائي 2019.

أصدقاء مشاهير

أما هبة عبوك، فقد انتقلت إلى باريس حيث تقيم مع طفليها أمين ونعيم.

وبدأت النجمة الإسبانية بالفعل في المضي قدمًا وبدء حياتها الجديدة. وكانت مدينة النور صديقة للنجمة التونسية الأصل بعد الطلاق.

كما قامت الزوجة السابقة لأشرف حكيمي بتكوين العديد من الصداقات مع المشاهير في باريس.

ويبدو أن هبة لا تهتمّ بخيانة أشرف لها، وانفصالهما، فهي ممثلة ناجحة ويبدو أنها تعيش وتعمل بشكل جيد بدون النجم المغربي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشاركت هبة عبـوك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان “كان”.

كما أذهلت هبة عبوك الجميع بمظهرها الذي لم يمرّ مرور الكرام على الإطلاق في مهرجان كان.